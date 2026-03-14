Yeni MacBook Neo'nun oyun performansı test edildi: İşte sonuç

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 16 Pro serisinden tanıdığımız A18 Pro işlemcisini barındıran yeni bütçe dostu dizüstü bilgisayarı kapsamlı bir oyun testinden geçti. Teknoloji ve oyun odaklı içerikler üreten Andrew Tsai tarafından gerçekleştirilen testler, MacBook Neo'nun bazı alanlarda şaşırtıcı bir performans sergilediğini, ancak aynı zamanda önemli donanımsal kısıtlamalara sahip olduğunu ortaya koydu.

Yapılan testlerde MacBook Neo, özellikle Apple Silicon mimarisine göre optimize edilmiş oyunlarda beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koydu. Oldukça yüksek donanım gereksinimleri ile bilinen Cyberpunk 2077, 720p çözünürlük ve en düşük grafik ayarlarında, sakin sahnelerde 30 FPS barajını aşmayı başardı. Diğer popüler yapımlarda elde edilen sonuçlar da dikkat çekici.

Resident Evil 2 Remake, 1080p çözünürlükte ve orta grafik ayarlarında stabil 60 FPS sunarken, World of Warcraft 1080p çözünürlükte 30 ile 60 FPS arasında değişen bir performans sergiledi. Control ise düşük grafik ayarları ve ölçeklendirme desteğiyle 1080p çözünürlükte 40–50 FPS seviyelerine ulaşabildi. Minecraft'ta shader kullanımı ve sahne yoğunluğuna bağlı olarak performansın 50 ile 300 FPS arasında değiştiği görülüyor.

En büyük sıkıntı 8 GB RAM

Cihazın performansındaki en büyük darboğaz, 8 GB kapasiteli ve yükseltilemeyen RAM miktarı olarak belirlendi. Yerel macOS desteği bulunmayan ve CrossOver gibi Windows uyumluluk katmanları üzerinden oynanmaya çalışılan oyunlarda bu eksiklik net bir şekilde hissediliyor. Mesela, Elden Ring ve Counter-Strike 2 gibi yapımlar, RAM yetersizliği nedeniyle tamamen oynanamaz hale gelirken, sistem yavaş SSD'yi swap bellek olarak kullanmaya zorlanıyor.

MacBook Neo bildiğiniz üzere tamamen fansız bir yapıya sahip. Bu tasarım cihazın sessiz çalışmasını sağlasa da, uzun süreli oyun seanslarında ısınmaya bağlı performans düşüşü yaşanabileceği belirtiliyor. Sonuç olarak 2026 itibarıyla 8 GB RAM'in yeterli olup olmadığı tartışılsa da, MacBook Neo genel olarak günlük işler ve hafif oyunlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: