Yeni MacBook Pro'da ciddi ekran sorunu: Kullanıcılar iade ediyor!

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Oynat Apple'ın yeni OLED ekranlı MacBook Pro modeli, bazı kullanıcılarda ciddi rahatsızlıklara yol açtı. Ekrandaki parlaklığı düzenleyen düşük frekanslı PWM teknolojisi, gözle görülmeyen hızlı ışık dalgalanmalarına neden oluyor. Bu titreşimler hassas kişilerde şiddetli baş ağrısı, göz yorgunluğu ve baş dönmesini tetikliyor. Apple cephesinden bir çözüm bulamayan mağdur kullanıcılar, yeni cihazlarını iade etmeye başladı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple’ın PROLED ekranlı yeni MacBook Pro modeli, bazı kullanıcılarda baş ağrısı, baş dönmesi ve göz yorgunluğuna yol açtı. Mağdur bir kullanıcı ise yardım almak için Apple ile iletişime geçtiğini ancak herhangi bir çözüm alamadığını belirtti. Peki, baş ağrısı ve göz yorgunluğunun sebebi ne?

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OLED ekranlı MacBook Pro neden bazı kişilerde baş ağrısına yol açtı?

OLED ekranlar daha derin siyahlar, daha iyi kontrast ve daha zengin renkler sunar ancak bazı kişilere uzun süre kullanımdan sonra baş ağrısı, göz yorgunluğu ve hatta migren yaşatabiliyor. Bunun olası bir açıklaması, özellikle düşük parlaklık ayarlarında ışık çıkışında hızlı dalgalanmalar üreten bir parlaklık kontrol tekniği olan darbe genişliği modülasyonu (PWM). OLED MacBook Pro ekranlarıyla ilgili şikayetler, özellikle daha önce LCD ekranları kullanmaktan rahatsızlık duymayan kullanıcılar arasında bu konuya ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Birçok OLED ekran, piksellerini daha parlak ve daha koyu durumlar arasında hızla değiştirerek parlaklığı kontrol eder. PWM karartma olarak adlandırılan bu işlem, her döngüde piksellerin aydınlatılma süresinin yüzdesini temsil eden görev döngüsünü ayarlar. Örneğin; 240Hz'de çalışan bir ekran, parlaklık döngüsünü saniyede 240 kez tekrarlar. Görev döngüsünü azaltmak, ortalama ışık çıkışını düşürerek ekranın daha loş görünmesine ve olası olarak daha güçlü parlaklık dalgalanmalarına neden olur. OLED üreticileri genellikle PWM kullanır çünkü akımı doğrudan azaltmak, özellikle düşük parlaklıkta, renk doğruluğunu ve tutarlılığını etkileyebilir.

Geleneksel LCD ekranlar ayrı arka ışıklar kullanır; birçok modern model, parlaklığı azaltmak için LED akımını ayarlayan DC karartmayı destekler. Bununla birlikte, bazı LCD ekranlar da PWM kullanır.

PWM titremesi genellikle doğrudan fark edilemeyecek kadar hızlı olsa da, bazı insanlar bu hızlı parlaklık değişikliklerine karşı hassas olur.

2023 yılında The Ocular Surface dergisinde yayınlanan bir inceleme, özellikle düşük parlaklık ve kısa görüş mesafelerinde, PWM titreşiminin göz yorgunluğuna ve baş ağrılarına katkıda bulunduğunu belirlemiş. Araştırmacılar ayrıca 500Hz üzerindeki frekanslarda görsel titreşim etkileri gözlemlemiş ve daha yüksek frekansların görsel rahatsızlıkları otomatik olarak ortadan kaldırmadığını öne sürmüşler. Ancak, PWM'nin günlük ekran kullanımında doğrudan migrene neden olup olmadığı konusunda kanıtlar sınırlı. Gözbebeği sfinkter kasının saniyede yüzlerce kez kasılmasına neden olduğu iddiaları bilimsel olarak kanıtlanmamış.

2023 yılında yapılan bir çalışmada, OLED karartma frekansları incelenmiş ve 35 dakikalık bir izleme seansı sırasında 360Hz ile 1920Hz arasındaki test edilen frekanslar ile DC karartma arasında görsel yorgunluğu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamış.

Neticede, OLED titremesine hassasiyet kişiden kişiye değişiyor ve kuru göz, uzun süreli odaklanma ve ortam ışığı gibi faktörler de dijital göz yorgunluğuna katkı sağlıyor.

İade eden kullanıcılar var!

PROLED ekranlı yeni MacBook Pro, çok düşük frekanslı PWM karartma teknolojisi kullanıyor. Bu durum, kullanıcı kitlesinin bir kısmında baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı ve daha pek çok soruna yol açtı. Sorun yaşayankullanıcılar için durum o kadar ciddi bir hal aldı ki, MacBook Pro’yu iade etmeye başladılar. Apple'ın uzun süredir MacBook için gerçekleştirdiği en büyük ekran odaklı yükseltme, müşteri kitlesinin bir kısmı tarafından hiç de iyi karşılanmadı.

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