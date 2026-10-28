Yeni MacBook Pro Dynamic Island ile geliyor: Çentikli ekrana veda!

Tam Boyutta Gör Dokunmatik ekranlı MacBook Pro'nun tanıtılmasına saatler kala dizüstü bilgisayarın bir özeliği daha ortaya çıktı. Yeni MacBook Pro, çentikli ekran yerine Dynamic Island özellikli ekranla gelecek.

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İşlevsiz çentik yerine Dynamic Island

Apple'ın bugün ilerleyen saatlerde tartışmalı çentiği geride bırakan yepyeni MacBook Pro'yu tanıtacağı bildiriliyor. macOS 27 kodunda bulunan görseller yeni modelin işlevsiz çentik yerine Dynamic Island özelliğiyle geleceğini ortaya çıkardı.

Yeni MacBook Pro'ların FaceTime kamerası için Dynamic Island benzeri bir ekran özelliğine sahip olması bekleniyor. Böylece 2021'den beri tasarımın bir parçası olan çentik yapısı tamamen kalkmış olacak.

macOS 27 kodlarında rastlandı

@itspdfu, macOS 27 kodunda yeni MacBook Pro’daki Dinamik Ada'nın nasıl görüneceğine ve muhtemelen hangi özellikleri sunacağına dair erken bir bakış sunan birkaç grafik keşfetti. iPhone'daki Dynamic Island'ın da benzer kullanıcı arayüzü kullanması nedeniyle tasarım sürpriz değil. Görünüşe göre Apple, pikselleri sol ve sağ siyaha çevirerek MacBook Pro'daki deliği genişletmeyi de planlıyor. Bu hap şeklindeki alan daha sonra AirPods’un bağlanması, Odak modunun etkinleştirilmesi ya da pilin azalması gibi belirli sistem etkinliklerine dikkat çekmek için kullanılabilir.

iPhone'da Dinamik Ada, devam eden müzik çalma veya etkin zamanlayıcı gibi belirli arka plan etkinliklerini de gösteriyor. Apple'ın MacBook Pro'nun Dynamic Island'ı için benzer geniş bir özellik yelpazesi planlayıp planlamadığını zaman gösterecek. Yeni nesil MacBook Pro'nun resmi olarak tanıtılmasına birkaç saat kaldığından detaylar için fazla beklemeyeceğiz.

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