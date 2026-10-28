Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni MacBook Pro Dynamic Island ile geliyor: Çentikli ekrana veda!

    Dokunmatik ekranlı MacBook Pro'nun tanıtılmasına saatler kala dizüstü bilgisayarın bir özeliği daha ortaya çıktı. Yeni MacBook Pro, çentikli ekran yerine Dynamic Island özellikli ekranla gelecek.

    Yeni MacBook Pro Dynamic Island özelliği Tam Boyutta Gör
    Dokunmatik ekranlı MacBook Pro'nun tanıtılmasına saatler kala dizüstü bilgisayarın bir özeliği daha ortaya çıktı. Yeni MacBook Pro, çentikli ekran yerine Dynamic Island özellikli ekranla gelecek.

    İşlevsiz çentik yerine Dynamic Island

    Apple'ın bugün ilerleyen saatlerde tartışmalı çentiği geride bırakan yepyeni MacBook Pro'yu tanıtacağı bildiriliyor. macOS 27 kodunda bulunan görseller yeni modelin işlevsiz çentik yerine Dynamic Island özelliğiyle geleceğini ortaya çıkardı.

    Yeni MacBook Pro'ların FaceTime kamerası için Dynamic Island benzeri bir ekran özelliğine sahip olması bekleniyor. Böylece 2021'den beri tasarımın bir parçası olan çentik yapısı tamamen kalkmış olacak.

    macOS 27 kodlarında rastlandı

    @itspdfu, macOS 27 kodunda yeni MacBook Pro’daki Dinamik Ada'nın nasıl görüneceğine ve muhtemelen hangi özellikleri sunacağına dair erken bir bakış sunan birkaç grafik keşfetti. iPhone'daki Dynamic Island'ın da benzer kullanıcı arayüzü kullanması nedeniyle tasarım sürpriz değil. Görünüşe göre Apple, pikselleri sol ve sağ siyaha çevirerek MacBook Pro'daki deliği genişletmeyi de planlıyor. Bu hap şeklindeki alan daha sonra AirPods’un bağlanması, Odak modunun etkinleştirilmesi ya da pilin azalması gibi belirli sistem etkinliklerine dikkat çekmek için kullanılabilir.

    iPhone'da Dinamik Ada, devam eden müzik çalma veya etkin zamanlayıcı gibi belirli arka plan etkinliklerini de gösteriyor. Apple'ın MacBook Pro'nun Dynamic Island'ı için benzer geniş bir özellik yelpazesi planlayıp planlamadığını zaman gösterecek. Yeni nesil MacBook Pro'nun resmi olarak tanıtılmasına birkaç saat kaldığından detaylar için fazla beklemeyeceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akü kutup başı neden oksitlenir dış cepheden su alan duvara ne yapılır kazı kazan çıkma ihtimali wolfenstein old blood türkçe yama opel corsa triger kayışı fiyatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-33
    Acer Aspire Lite AL15-33
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum