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    "Yeni Mass Effect" olarak nitelendirilen Exodus'un fragmanı yayınlandı

    Yeni Mass Effect oyunu iptal oldu ama yakında onun ayak izlerini takip eden yeni bir bilim-kurgu / RPG oyunu çıkacak. "Yeni Mass Effect" olarak lanse edilen Exodus'un fragmanı yayınlandı.

    Yeni Mass Effect denen Exodus'un fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts, bu hafta oyuncuları üzen bir karara imza atarak efsanevi oyun stüdoyusu BioWare'i kapatacağını duyurdu. Bu kapatma kararıyla birlikte, bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Mass Effect oyunu da iptal edildi. Mass Effect serisinin sonunu getiren bu haber, Archetype Entertainment içinse bir fırsat doğurdu. Bu fırsatı kaçırmayan Archetype Entertainment, "yeni Mass Effect" olarak nitelendirilen Exodus'tan yeni bir fragman yayınlayarak, Mass Effect'i özleyen oyunculara çok yakında bu hasreti giderebilecek bir alternatifin çıkacağını hatırlattı.

    Mass Effect serisi üzerinde çalışmış eski BioWare çalışanları tarafından kurulan Archetype Entertainment'ın çıkaracağı Exodus, aynı onun gibi bir bilim-kurgu / RPG oyunu.

    Exodus, 7 Nisan'da Çıkacak

    Exodus, günümüzden 40.000 yıl sonra, insanlığın Dünya'yı terk edip uzayın derinliklerine dağıldığı karanlık bir gelecekte geçiyor. Oyuncular, "Rot" adı verilen ölümcül bir virüsün tehdidi altındaki ana gezegenini kurtarmak için kadim uzay teknolojilerini arayan Jun Aslan adlı bir "Gezgin"i kontrol ediyor.

    Bu karanlık gelecekte insanlık için en büyük tehdit uzaylılar değil; ışık hızına yakın yolculuklar sırasında zamanın farklı akması nedeniyle genetik olarak evrimleşip insan tanımaz, tanrısal varlıklara dönüşen eski insan nesilleri, yani Celestial'lar olacak. Hikâyenin en özgün ve ağır duygusal yükü de bu ışık hızı yolculuklarının yarattığı zaman genişlemesi mekaniğinde yatıyor: Jun için uzayda geçen birkaç haftalık veya aylık görevler, evde bıraktığı sevdikleri ve gezegeni için onlarca yıla karşılık geliyor. Bu yüzden Jun, görevlerini tamamlayıp geri döndüğünde bıraktığı dünyayı ve insanları tamamen değişmiş veya yaşlanmış buluyor; oyuncunun aldığı her karar nesiller boyu süren, geri dönülemez politik ve kişisel sonuçlar doğuruyor.

    Exodus, 7 Nisan 2027'de PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e yönelik olarak satışa sunulacak.

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