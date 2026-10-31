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    Yeni Mass Effect'in Star Wars yüzünden iptal edildiği ortaya çıktı

    Kısa süre önce BioWare'i kapatıp yeni Mass Effect oyununu iptal eden Electronic Arts'ın neden böyle karar aldığı belli oldu. İşin altından yeni Star Wars oyunu çıktı. İşte detaylar...

    Yeni Mass Effect'in Star Wars yüzünden iptal edildiği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts, geçtiğimiz hafta oyuncuları üzen bir karara imza atarak efsanevi oyun stüdoyusu BioWare'i kapatacağını duyurdu. Bu kapatma kararıyla birlikte, bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Mass Effect oyunu da iptal edildi. Böylece sevilen seri, en azından şimdilik oyun dünyasına veda etti.

    Electronic Arts bu iptal kararı için net bir sebep vermemiş olsa da Bloomberg'in ünlü oyun yazarı Jason Schreier, işin perde arkasında yaşananlara açıklık getirdi. Schreier'ın aktardığına göre yeni Mass Effect oyununun iptal edilmesinin başlıca sebebi Star Wars: Battlefront 3.

    Electronic Arts, Bütçeyi Star Wars'a Kaydırmak İçin Mass Effect'i Feda Etti

    Battlefield serisini kontrol eden DICE ve Respawn Entertainment, kısa süre önce Star Wars Battlefront 3 için EA'ye kapı araladı. EA de bu fırsatı kaçırmadı. Ancak aynı anda benzer iki oyuna yüz milyonlarca dolar bütçe ayırmak istemeyen şirket, bu ikisinden birini iptal etmeye karar verdi ve tercihini de Star Wars'tan yana kullandı. Bunun üzerine yeni Mass Effect oyunu iptal edilirken BioWare de kapatıldı.

    Star Wars: Battlefront 3'ün yapımına henüz başlanmış değil. Ancak artık karar kesinleştiği için çalışmaların yakın zamanda başlaması bekleniyor.

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