Yeni Mass Effect'in Star Wars yüzünden iptal edildiği ortaya çıktı

Electronic Arts bu iptal kararı için net bir sebep vermemiş olsa da Bloomberg'in ünlü oyun yazarı Jason Schreier, işin perde arkasında yaşananlara açıklık getirdi. Schreier'ın aktardığına göre yeni Mass Effect oyununun iptal edilmesinin başlıca sebebi Star Wars: Battlefront 3.
Electronic Arts, Bütçeyi Star Wars'a Kaydırmak İçin Mass Effect'i Feda Etti
Battlefield serisini kontrol eden DICE ve Respawn Entertainment, kısa süre önce Star Wars Battlefront 3 için EA'ye kapı araladı. EA de bu fırsatı kaçırmadı. Ancak aynı anda benzer iki oyuna yüz milyonlarca dolar bütçe ayırmak istemeyen şirket, bu ikisinden birini iptal etmeye karar verdi ve tercihini de Star Wars'tan yana kullandı. Bunun üzerine yeni Mass Effect oyunu iptal edilirken BioWare de kapatıldı.
Star Wars: Battlefront 3'ün yapımına henüz başlanmış değil. Ancak artık karar kesinleştiği için çalışmaların yakın zamanda başlaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: