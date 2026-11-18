Yapay Zeka Özeti:
- Geliştirilme aşamasındaki yeni Matrix filmi büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Serinin yaratıcıları Wachowski Kardeşler, hakları Skydance şirketinden geri almak için harekete geçti. Taraflar arasındaki görüş ayrılıkları anlaşmayı zorlaştırırken, hakların 2029'da devredilme ihtimali Drew Goddard'ın hazırladığı yeni filmin çekimlerini tamamen durdurabilir. Telif sorunu çözülmeden projenin hayata geçmesi beklenmiyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Puck tarafından aktarılan bilgilere göre Wachowski Kardeşler, Skydance ile iletişime geçerek, serinin haklarını şirketten geri alma imtiyazlarını kullanacaklarını bildirdi. İki taraf arasındaki anlaşmada bulunduğu söylenen bu madde gerçekten varsa ve devreye sokulursa, 2029 itibarıyla serinin hakları yeniden Wachowskilere dönecek.
Normalde bu tarz durumlar stüdyo hak sahipleriyle yeniden masaya oturup yeni bir anlaşmaya varıyor. Nitekim Paramout/Warner Bros da daha önce Godfather ve Terminator gibi seriler için aynısını yapmıştı. Ancak Skydance'in sahibi olan David Ellison'ın politik olarak Wachowskilere epey ters bir yerde durması bu kez işi sıkıntıya sokabilir. Zira Wachowskilerin Skydance ile anlaşmaya pek sıcak bakmayacağı düşünülüyor.
Hazırlık Aşamasındaki Yeni Matrix Filmi Tehlikeye Girdi
Bu yeni gelişme, ilk olarak 2024 yılında duyurulan yeni Matrix filmini de tehlikeye soktu. Hatırlarsanız yaklaşık iki yıl önce yeni bir Matrix filminin hazırlandığı duyurulmuş, bu projeyi serinin yaratıcıları olan Wachowski Kardeşler'in değil, Drew Goddard'ın (Daredevil, The Martian) hazırlayacağı açıklanmıştı. Warner Bros.'un hedefi bu yeni filmi 2029 gibi vizyona sokmaktı. Ancak bu son gelişme, tam da o dönemde şirketin serinin haklarını kaybedebileceğini gösteriyor. Ortada böyle bir belirsizlik varken yeni filmin çekilmesi zor görünüyor. Eğer bu Matrix filmi hayata geçirilecekse, önce bu telif işinin çözülmesi gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben hep 50 liralık alıyorum :)