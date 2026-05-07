    Yeni Maymunlar Cehennemi filmi geliyor; İlk detaylar paylaşıldı

    Maymunlar Cehennemi (Planet of the Apes) serisi yeni bir filmle geri dönüyor. Disney'in ilk detaylarını paylaştığını bu yeni film, Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ın devamı olmayacak.

    2024'te çıkan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes) filmiyle yeni bir seri başlatmayı uman Disney, bu filmin çıkışından birkaç ay sonra, bir sonraki Maymunlar Cehennemi filmini de duyurmuştu. Bu devam filminin yine Wes Ball tarafından çekileceği ve 2027'de çıkacağı açıklanmıştı. Ancak seri için planlar değişmiş görünüyor.

    Yeni Maymunlar Cehennemi Filmini Matt Shankman Hazırlıyor

    Disney, yeni Maymunlar Cehennemi filmini yazıp yönetmesi için Matt Shankman ile anlaştı. WandaVision dizisinin yönetmeni olarak dikkat çeken Shankman, daha sonra Disney için The Fantastic Four: First Steps filmini de yönetmişti.

    Matt Shankman, yeni Maymunlar Cehennemi filminin senaryosunu, Yeni Krallık'ın da senaristlerinden olan Josh Friedman ile birlikte yazıyor. Ancak bazı kaynaklar bunun Yeni Krallık'a doğrudan bir devam filmi olmayacağını söylüyor. Bu kez Wes Ball yerine Matt Shankman'ın görevlendirilmiş olması da bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Bildiğiniz gibi Yeni Krallık aslında bir önceki film serisiyle aynı evrende geçiyor ama bu kez yeni karakterlerle yeni bir hikâye anlatıyordu. Şimdi yeni film de bir benzerini yapabilir. Seriyi tamamen sıfırlamadan, yeni bir hikâye başlatabilir.

    Disney daha önce yaptığı duyuruda yeni Maymunlar Cehennemi filminin 2027'de çıkacağını söylemişti. Ancak proje henüz senaryo aşamasında olduğu için bu tarihe yetişilmesi pek mümkün görünmüyor. Muhtemelen Disney yakında yeni bir tarih duyuracaktır.

