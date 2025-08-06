Mazda EZ-60 seri üretime girdi: Mazda CX6-e olarak Avrupa yollarına çıkacak

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Tam Boyutta Gör Mazda, Çin’de tamamen elektrikli (BEV) ve uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) versiyonlarıyla sunulacak olan yeni crossover SUV modeli EZ-60’ın seri üretimine resmen başladı. Changan Mazda tarafından küresel pazara yönelik geliştirilen yeni model, Avrupa’da Mazda CX6-e adıyla satışa sunulacak.

Changan Mazda, EZ-60’ı küresel elektrikli stratejisinin önemli bir adımı olarak tanımlıyor. Araca olan ilgi ise oldukça yüksek. İlk 48 saatte 10.060 ön sipariş alan model için bu sayı mayıs ortasında 20.000’e, günümüzde ise 38.000’in üzerine ulaştı. Şirket, EZ-60 için Nanjing’de özel bir üretim hattı kurdu. Bu hattın yatırımı yaklaşık 24,1 milyon euro olarak açıklandı.

EZ-60, Changan Mazda’nın geliştirdiği ikinci elektrikli model. İlki olan EZ-6 sedan geçen yıl Çin’de piyasaya çıkmış ve Avrupa’da Mazda6e adıyla satışa sunulmuştu. Yeni model ise 4,85 metre uzunluğa, 1,94 metre genişliğe ve 1,62 metre yüksekliğe sahip. 2,90 metrelik dingil mesafesiyle, iki tona yakın ağırlıkta ve arkadan itişli olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Orta sınıf SUV segmentine konumlandırılan BEV versiyonun, Çin’in test döngüsü CLTC'ye göre yaklaşık 600 kilometre menzil sunması bekleniyor. 190 kW'lık elektrik motorundan güç alan aracın bataryası, CALB tarafından tedarik ediliyor ancak kapasite verisi henüz açıklanmadı.

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Teknik verilerin tamamı henüz yayımlanmamış olsa da, EZ-60 hakkında çok şey kardeş modeli Changan Deepal S07’den yola çıkılarak tahmin edilebiliyor. İki araç da Changan’ın EPA1 platformu üzerinde yükseliyor ve aynı aks mesafesine sahip. Deepal S07’nin arka aksında yer alan elektrik motoru 160 veya 190 kW güç sunarken, batarya kapasitesi 80 kWsa.

Çin pazarı için ayrıca EZ-60'un EREV versiyonu da sunulacak. Bu versiyonda 190 kW’lık elektrik motoruna, 1.5 litrelik benzinli motor ve 32 kWsa kapasiteli LFP batarya eşlik ediyor. Söz konusu versiyon, sadece elektrikle 160 kilometre menzil sunuluyor.

Avrupa’da Mazda CX6-e adıyla satışa çıkacak olan modelin kesin takvimi henüz açıklanmış değil. Ancak EZ-6 örneğinde Çin ve Avrupa lansmanları arasında yaklaşık bir yıl süre geçmişti. CX6-e için de benzer bir takvim öngörülüyor.

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Yeni Mazda EZ-60 seri üretime girdi

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