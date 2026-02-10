Yeni Mercedes-AMG GLC 53 tanıtıldı: 449 beygir, 4.2 saniyede 0–100 km/s ve Drift Modu

Bu sistem, 449 beygir gücündeki motora ek olarak hibrit sistemden (ISG) gelen yaklaşık 22 beygirlik kısa süreli destekle birleşiyor. Üretilen güç, tamamen değişken AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılıyor. Aracın tork değeri normalde 600 Nm iken, 10 saniyelik "overboost" modunda 640 Nm'ye kadar çıkabilmekte. Yeni GLC 53, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.2 saniyede ulaşıyor. Otomobilin maksimum hızı standart olarak 250 km/s ile sınırlanmış olsa da, opsiyonel AMG Sürücü Paketi ile bu limiti 270 km/s'ye çıkarmak mümkün.
Agresif tasarım ve lüks iç mekan
Görsel olarak yeni GLC 53, AMG'ye özgü geniş radyatör ızgarası, daha agresif tamponlar, özel hava girişleri ve spoyler ile standart modellerden ayrılıyor. İç mekanda ise AMG logolu spor koltuklar, AMG Performance direksiyon simidi ve markaya özgü sportif tasarım unsurları öne çıkıyor. Yakıt tüketimi, seçilen gövde tipine ve donanıma bağlı olarak WLTP ölçümüne göre 100 kilometrede 9.2 ile 9.9 litre arasında değişmekte. Yeni canavarın önümüzdeki birkaç ay içinde satışa sunulması planlanıyor.