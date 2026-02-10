Giriş
    Yeni Mercedes-AMG GLC 53 tanıtıldı: 449 beygir, 4.2 saniyede 0–100 km/s ve Drift Modu

    Mercedes-AMG yeni GLC 53 serisini SUV ve Coupe gövde tipleriyle resmi olarak tanıttı. Altı silindirli motorun geri dönüşüne sahne olan model, Drift Modu ve agresif tasarımıyla öne çıkıyor.

    Yeni Mercedes-AMG GLC 53 tanıtıldı: 449 beygir ve ve Drift Modu Tam Boyutta Gör
    Mercedes-AMG, performans tutkunlarının merakla beklediği yeni GLC 53 serisini hem SUV hem de Coupe gövde tipleriyle resmi olarak tanıttı. Yeni model, markanın tartışmalı dört silindirli motor stratejisinden vazgeçerek yeniden 3.0 litrelik altı silindirli ünitelere dönüş yaptığını gösteren stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Yeni GLC 53, performans hiyerarşisinde eski GLC 43 ile GLC 63 S E Performance modelleri arasındaki boşluğu dolduracak.
    Yeni Mercedes-AMG GLC 53 tanıtıldı: 449 beygir ve ve Drift Modu Tam Boyutta Gör
    Yeni GLC 53'ün kalbinde, turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı silindirli bir motor yer alıyor. Söz konusu ünite her ne kadar CLE 53 modelinden tanıdık gelse de GLC 53 için kapsamlı bir revizyondan geçirildi. Mühendisler, motorun tepkiselliğini artırmak için yenilenmiş silindir kapakları, yeni eksantrik milleri, büyütülmüş hava girişleri ve yeni bir ara soğutucu (intercooler) eklediler. Ayrıca turbo gecikmesini önleyen elektrikli kompresör eski AMG modellerine göre %50 daha güçlü hale getirilmiş durumda.

    Yeni Mercedes-AMG GLC 53 tanıtıldı: 449 beygir ve ve Drift Modu Tam Boyutta Gör

    4.2 Saniyede 100 km/s ve Drift Modu

    Bu sistem, 449 beygir gücündeki motora ek olarak hibrit sistemden (ISG) gelen yaklaşık 22 beygirlik kısa süreli destekle birleşiyor. Üretilen güç, tamamen değişken AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılıyor. Aracın tork değeri normalde 600 Nm iken, 10 saniyelik "overboost" modunda 640 Nm'ye kadar çıkabilmekte. Yeni GLC 53, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.2 saniyede ulaşıyor. Otomobilin maksimum hızı standart olarak 250 km/s ile sınırlanmış olsa da, opsiyonel AMG Sürücü Paketi ile bu limiti 270 km/s'ye çıkarmak mümkün.

    Yeni Mercedes-AMG GLC 53 tanıtıldı: 449 beygir ve ve Drift Modu Tam Boyutta Gör
    Teknoloji tarafında ise Mercedes, bir ilke imza atarak bu crossover modeline tamamen arkadan itiş imkanı sağlayan bir "Drift Modu" ekledi. Dokuz vitesli AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzıman ve standart arka aks yönlendirme sistemiyle donatılan araç, sürüş dinamiklerinde sınıfının sınırlarını zorluyor. AMG, altı silindirin sesini daha etkileyici kılmak için egzoz sistemine özel rezonatörler dahil etti. Ayrıca isteyen kullanıcılar, manuel kontrole sahip kapaklı egzoz sistemi sunan AMG Real Performance Sound paketini opsiyonel olarak tercih edebiliyor.

    Yeni Mercedes-AMG GLC 53 tanıtıldı: 449 beygir ve ve Drift Modu Tam Boyutta Gör

    Agresif tasarım ve lüks iç mekan

    Görsel olarak yeni GLC 53, AMG'ye özgü geniş radyatör ızgarası, daha agresif tamponlar, özel hava girişleri ve spoyler ile standart modellerden ayrılıyor. İç mekanda ise AMG logolu spor koltuklar, AMG Performance direksiyon simidi ve markaya özgü sportif tasarım unsurları öne çıkıyor. Yakıt tüketimi, seçilen gövde tipine ve donanıma bağlı olarak WLTP ölçümüne göre 100 kilometrede 9.2 ile 9.9 litre arasında değişmekte. Yeni canavarın önümüzdeki birkaç ay içinde satışa sunulması planlanıyor.

