Yeni Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC AMG, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz çok yönlü SUV modeli GLB'nin yeni içten yanmalı versiyonunu Türkiye pazarında satışa çıkardı. Hem günlük şehir içi kullanımına hem de doğa rotalarına hitap eden araç 4.990.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

Hibrit destekli güçlü performans

Yeni model 4 silindirli benzinli motorla 30 beygirlik elektrik motorunu kombinleyen hibrit sisteme sahip. Araç düşük hızlarda ve güç ihtiyacının az olduğu durumlarda sadece elektrik enerjisiyle hareket edebiliyor. İçten yanmalı ve elektrikli motorun birleşmesiyle ortaya çıkan 500 nm'lik tork ise sürücüye yüksek performans sağlamakta.

Tam Boyutta Gör Alman üretici araçta yeni geliştirilen 8 ileri çift kavramalı şanzıman (8F-eDCT) kullanmış. Gelişmiş start-stop fonksiyonu sayesinde de elektrikli ve benzinli motor arasındaki geçişler neredeyse hissedilmeyecek kadar yumuşak gerçekleşiyor.

Dış tasarım ve güvenlik

Yeni GLB dik ön camı, kısa çıkıntıları ve kaslı hatlarıyla güçlü bir SUV duruşu sergilemekte. Araç MULTIBEAM LED teknolojili yıldız desenli farlarıyla gece ve gündüz fark ediliyor. Güvenlik tarafında ise Kör Nokta Yardımcısı, Fren Yardımcısı, Şerit Takip Yardımcısı, Aktif Takip Yardımcısı DISTRONIC ve 360° kamera gibi akıllı asistanlar hem araç içindekiler hem de trafiktekiler için güvenli bir yolculuğa ortam hazırlıyor.

Tam Boyutta Gör

İç mekan ve teknoloji

Mercedes-Benz, SUV modelinin iç mekanını tamamen baştan tasarlamış. Tasarımın merkezinde tek bir geniş cam yüzeyin arkasında havada asılı gibi duran yüksek teknolojili MBUX Superscreen yer alıyor. Bu sistem standart olarak sunulan 10.25 inçlik sürücü ekranı ile hem merkezde hem de ön yolcu tarafında konumlandırılan 14 inçlik devasa ekranları bir araya getiriyor.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak iç mekanda modern ve çevreci bir yaklaşım benimsenerek geri dönüştürülmüş malzemelere yer verilmiş. Araçtaki 16 hoparlörlü Burmester 3D surround ses sistemi ise multimedya özelliklerinin araç içinde tam anlamıyla yaşanmasına olanak sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Geniş ailelere fonksiyonel çözümler

Yeni GLB'nin en cazip yanlarından biri de fonksiyonelliği. Standart beş koltuklu yapısının yanı sıra, opsiyonel olarak sunulan üçüncü sıra koltuk seçeneğiyle yedi kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. Arka kapı açıklıklarının genişletilmesi ve Easy Entry işlevi sayesinde üçüncü sıraya binişler artık çok daha kolay. Bagaj kapasitesi ise koltuklar katlandığında 1.715 litreye kadar çıkarak her türlü ihtiyaca cevap veriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC AMG, Türkiye'de satışa çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: