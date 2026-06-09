Yeni Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC AMG, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Hibrit destekli güçlü performans
Yeni model 4 silindirli benzinli motorla 30 beygirlik elektrik motorunu kombinleyen hibrit sisteme sahip. Araç düşük hızlarda ve güç ihtiyacının az olduğu durumlarda sadece elektrik enerjisiyle hareket edebiliyor. İçten yanmalı ve elektrikli motorun birleşmesiyle ortaya çıkan 500 nm'lik tork ise sürücüye yüksek performans sağlamakta.
Dış tasarım ve güvenlik
Yeni GLB dik ön camı, kısa çıkıntıları ve kaslı hatlarıyla güçlü bir SUV duruşu sergilemekte. Araç MULTIBEAM LED teknolojili yıldız desenli farlarıyla gece ve gündüz fark ediliyor. Güvenlik tarafında ise Kör Nokta Yardımcısı, Fren Yardımcısı, Şerit Takip Yardımcısı, Aktif Takip Yardımcısı DISTRONIC ve 360° kamera gibi akıllı asistanlar hem araç içindekiler hem de trafiktekiler için güvenli bir yolculuğa ortam hazırlıyor.
İç mekan ve teknoloji
Mercedes-Benz, SUV modelinin iç mekanını tamamen baştan tasarlamış. Tasarımın merkezinde tek bir geniş cam yüzeyin arkasında havada asılı gibi duran yüksek teknolojili MBUX Superscreen yer alıyor. Bu sistem standart olarak sunulan 10.25 inçlik sürücü ekranı ile hem merkezde hem de ön yolcu tarafında konumlandırılan 14 inçlik devasa ekranları bir araya getiriyor.
Geniş ailelere fonksiyonel çözümler
Yeni GLB'nin en cazip yanlarından biri de fonksiyonelliği. Standart beş koltuklu yapısının yanı sıra, opsiyonel olarak sunulan üçüncü sıra koltuk seçeneğiyle yedi kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. Arka kapı açıklıklarının genişletilmesi ve Easy Entry işlevi sayesinde üçüncü sıraya binişler artık çok daha kolay. Bagaj kapasitesi ise koltuklar katlandığında 1.715 litreye kadar çıkarak her türlü ihtiyaca cevap veriyor.
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