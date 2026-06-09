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    Yeni Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC AMG, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Mercedes-Benz, çok yönlü SUV modeli yeni GLB 220 4MATIC AMG'yi Türkiye'de satışa sundu.İşte gelişmiş hibrit motoru, 8F-eDCT şanzımanı ve MBUX Superscreen teknolojisiyle dikkat çeken aracın fiyatı.

    Yeni Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC AMG, Türkiye'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz çok yönlü SUV modeli GLB'nin yeni içten yanmalı versiyonunu Türkiye pazarında satışa çıkardı. Hem günlük şehir içi kullanımına hem de doğa rotalarına hitap eden araç 4.990.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

    Hibrit destekli güçlü performans

    Yeni model 4 silindirli benzinli motorla 30 beygirlik elektrik motorunu kombinleyen hibrit sisteme sahip. Araç düşük hızlarda ve güç ihtiyacının az olduğu durumlarda sadece elektrik enerjisiyle hareket edebiliyor. İçten yanmalı ve elektrikli motorun birleşmesiyle ortaya çıkan 500 nm'lik tork ise sürücüye yüksek performans sağlamakta.

    Yeni Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC AMG, Türkiye'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Alman üretici araçta yeni geliştirilen 8 ileri çift kavramalı şanzıman (8F-eDCT) kullanmış. Gelişmiş start-stop fonksiyonu sayesinde de elektrikli ve benzinli motor arasındaki geçişler neredeyse hissedilmeyecek kadar yumuşak gerçekleşiyor.

    Dış tasarım ve güvenlik

    Yeni GLB dik ön camı, kısa çıkıntıları ve kaslı hatlarıyla güçlü bir SUV duruşu sergilemekte. Araç MULTIBEAM LED teknolojili yıldız desenli farlarıyla gece ve gündüz fark ediliyor. Güvenlik tarafında ise Kör Nokta Yardımcısı, Fren Yardımcısı, Şerit Takip Yardımcısı, Aktif Takip Yardımcısı DISTRONIC ve 360° kamera gibi akıllı asistanlar hem araç içindekiler hem de trafiktekiler için güvenli bir yolculuğa ortam hazırlıyor.

    Yeni Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC AMG, Türkiye'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    İç mekan ve teknoloji

    Mercedes-Benz, SUV modelinin iç mekanını tamamen baştan tasarlamış. Tasarımın merkezinde tek bir geniş cam yüzeyin arkasında havada asılı gibi duran yüksek teknolojili MBUX Superscreen yer alıyor. Bu sistem standart olarak sunulan 10.25 inçlik sürücü ekranı ile hem merkezde hem de ön yolcu tarafında konumlandırılan 14 inçlik devasa ekranları bir araya getiriyor.

    Yeni Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC AMG, Türkiye'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak iç mekanda modern ve çevreci bir yaklaşım benimsenerek geri dönüştürülmüş malzemelere yer verilmiş. Araçtaki 16 hoparlörlü Burmester 3D surround ses sistemi ise multimedya özelliklerinin araç içinde tam anlamıyla yaşanmasına olanak sağlıyor.

    Yeni Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC AMG, Türkiye'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Geniş ailelere fonksiyonel çözümler

    Yeni GLB'nin en cazip yanlarından biri de fonksiyonelliği.  Standart beş koltuklu yapısının yanı sıra, opsiyonel olarak sunulan üçüncü sıra koltuk seçeneğiyle yedi kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. Arka kapı açıklıklarının genişletilmesi ve Easy Entry işlevi sayesinde üçüncü sıraya binişler artık çok daha kolay. Bagaj kapasitesi ise koltuklar katlandığında 1.715 litreye kadar çıkarak her türlü ihtiyaca cevap veriyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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