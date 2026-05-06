Elektrikli Mercedes CLA 200+ Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

%100 elektrikli yeni Mercedes CLA 200+, Türkiye'de satışa sunuldu. Elektrikli Mercedes CLA 200+ fiyatı 4.191.000 TL olarak açıklandı. %55 ÖTV dilimine giren modelin vergisiz fiyatı 2.25 milyon TL civarında.
Mercedes CLA 200+ özellikleriyle neler sunuyor❓
800V elektrik mimarisi
800V elektrik mimarisine sahip olan CLA 200+, menzili ve şarj hızıyla öne çıkıyor. 85 kWsa batarya ile WLTP'ye göre 733 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden modelde 320 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakika şarjla 325 km'ye kadar menzil elde edilebiliyor. %10-80 dolum ise 22 dakika sürüyor. 11 kW'lık AC şarj gücüyle bataryayı doldurmak ise 9 saat sürüyor.
Mercedes CLA 200+; 4723 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1468 mm yüksekliğe sahip. Bagaj hacmi ise 405 litre.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: