Yeni Mercedes EQS, yarım direksiyon ve "steer-by-wire" teknolojisiyle gelecek

Mercedes-Benz, bu sene direksiyon ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı tamamen ortadan kaldıran "steer-by-wire" teknolojisini seri üretime sokacağını doğruladı. Bu sistem ilk olarak makyajlanan elektrikli EQS modelinde kullanılacak.

Yeni direksiyon sistemiyle birlikte marka, klasik yuvarlak direksiyon simidini de bırakıyor. Onun yerine daha köşeli ve düz alt yapıya sahip “yoke” tasarımına geçilecek.

Steer-by-wire sistemi nedir?

Steer-by-wire sistemi, direksiyon ile ön tekerlekler arasındaki fiziksel bağlantıyı kaldırarak tüm kontrolü elektronik sinyaller üzerinden sağlıyor. Bu sayede direksiyon tepkisi sürüş koşullarına göre değişebiliyor. Düşük hızlarda daha keskin tepki vererek park etmeyi kolaylaştırırken, yüksek hızlarda daha stabil bir sürüş sunuyor.

Mercedes, sistemi 1 milyon kilometreden fazla test ettiğini ve yüksek güvenlik için çift sinyal hattı, ekstra aktüatörler ve yedek güç kaynağı kullandığını belirtiyor. Olası bir arıza durumunda ise arka aks yönlendirme ve tekerlek bazlı frenleme devreye girerek aracın kontrolünü koruyor.

Yeni sistem sayesinde direksiyonun fazla tur çevrilmesine gerek kalmadığı için klasik simit yerine “yoke” tasarımına geçiliyor. Üst kısmı düzleştirilmiş, alt kısmı içe doğru kavisli olan bu tasarım, diz mesafesini artırıyor ve araca giriş çıkışı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda gösterge panelini daha net görmeyi sağlıyor. Ayrıca Mercedes’in Seviye 3 otonom sürüş sistemiyle birlikte kullanıldığında sürücülerin daha rahat bir pozisyonda oturmasına imkan tanıyor.

Bu teknoloji ilk olarak EQS modelinde sunulacak olsa da, ilerleyen dönemde yeni S-Serisi ve diğer modellerde de kullanılacak.

Ancak Mercedes bu alanda yalnız değil. Daha önce Tesla Cybertruck ile bu sistemi sunarken, Lexus RZ 450e modelinde opsiyon olarak sunuyor. Öte yandan Tesla’nın yoke direksiyon tasarımı, steer-by-wire olmadan kullanıldığı için eleştirilmişti. Çünkü bu sistem hala direksiyonun birden fazla kez çevrilmesini gerektiriyor ve düşük hızlardaki manevraları zorlaştırıyordu. Mercedes ise bu sorunu baştan çözerek yeni direksiyon tasarımını doğrudan bu teknolojiyle birlikte sunuyor.