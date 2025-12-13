Yeni Mercedes GLB'de neler değişti? Yeni otomobil sınıfı geliyor - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Mercedes GLB, Ford ve Renault'nun yeni iş birliği, makyajlı Opel Astra, ikinci nesil Kia Seltos ve şarj tarifelerine yönelik yeni taslak hakkında konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:07 - Yeni Mercedes-Benz GLB
12:06 - AB'den yeni otomobil sınıfı geliyor
18:43 - Ford ve Renault iş birliği
27:25 - Makyajlı Opel Astra
34:09 - İkinci nesil Kia Seltos
40:52 - Şarj istasyonlarına yönelik yeni taslak