Yeni Mercedes GLB'de neler değişti? Yeni otomobil sınıfı geliyor - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Mercedes GLB, Ford ve Renault'nun yeni iş birliği, makyajlı Opel Astra, ikinci nesil Kia Seltos ve şarj tarifelerine yönelik yeni taslak hakkında konuştuk.

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:07 - Yeni Mercedes-Benz GLB

12:06 - AB'den yeni otomobil sınıfı geliyor

18:43 - Ford ve Renault iş birliği

27:25 - Makyajlı Opel Astra

34:09 - İkinci nesil Kia Seltos

40:52 - Şarj istasyonlarına yönelik yeni taslak

