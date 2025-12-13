Kim Nerede? 135 Baykar, TMRS adlı nükleer girişim başlattı: Peki adı nereden geliyor? 102 iOS 26.2 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler 81 Epic Games Store'un 1. gizemli oyunu erişime açıldı: 2.500 TL değerinde
    Yeni Mercedes GLB'de neler değişti? Yeni otomobil sınıfı geliyor - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Mercedes GLB, Ford ve Renault'nun yeni iş birliği, makyajlı Opel Astra, ikinci nesil Kia Seltos ve şarj tarifelerine yönelik yeni taslak hakkında konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Mercedes GLB, Ford ve Renault'nun yeni iş birliği, makyajlı Opel Astra, ikinci nesil Kia Seltos ve şarj tarifelerine yönelik yeni taslak hakkında konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:07 - Yeni Mercedes-Benz GLB

    12:06 - AB'den yeni otomobil sınıfı geliyor

    18:43 - Ford ve Renault iş birliği

    27:25 - Makyajlı Opel Astra

    34:09 - İkinci nesil Kia Seltos

    40:52 - Şarj istasyonlarına yönelik yeni taslak

