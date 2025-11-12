Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Mercedes GLB'nin ipucu görselleri paylaşıldı

    Mercedes-Benz, 8 Aralık’ta tanıtılacak yeni GLB ile aynı anda teknoloji ve konfor vadediyor. Geniş iç mekân, üç ekranlı MBUX Superscreen ve verimli elektrikli güç seçenekleri öne çıkıyor.

    Yeni Mercedes GLB'nin ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, yeni nesil GLB için geri sayımı başlattı. 8 Aralık’ta tanıtılacak kompakt SUV, CLA’da gördüğümüz tasarım ve teknoloji anlayışını takip ederek tamamen yenilenmiş bir iç mekânla geliyor. Kompakt model, 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunmaya devam edecek.

    Detaylar henüz belli olmasa da yeni GLB’nin opsiyonel MBUX Superscreen sistemiyle donatılacağı doğrulandı. Bu sistem; 10,25 inç dijital gösterge paneli, 14 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve aynı boyutta bir yolcu ekranını bir araya getiriyor.

    Araçta ayrıca en yeni Mercedes-Benz İşletim Sistemi, avatarlarla etkileşim kuran MBUX Sanal Asistanı ve Google Haritalar tabanlı navigasyon yer alacak. Yapay zekâ destekli bu sistem, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Yeni Mercedes GLB'nin ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    İç mekânda yuvarlak havalandırma menfezleri, geniş bardak tutucuların bulunduğu yüzer bir orta konsol ve kablosuz şarj alanı dikkat çekiyor. Yeni direksiyon tasarımı ve beş ile yedi koltuklu versiyonlar da seçenekler arasında.

    Mercedes, iç hacimde önemli gelişmeler olduğunu belirtiyor. İlk iki sırada baş mesafesi artırılmış, ikinci sırada ise ek diz mesafesi, baldır desteği ve ayarlanabilir sırt açısı sunuluyor. Ayrıca, üçüncü sıraya erişim kolaylaştırılmış. Gerek olmadığında ise arka koltuklar tamamen zemine katlanabiliyor.

    Standart panoramik cam tavan, artık çok daha iddialı. Saniyeler içinde saydamdan opak hale geçebilen tavan, “yıldızlı gökyüzü” efektli aydınlatma sistemiyle donatılabiliyor. Isı yalıtımlı, kızılötesi yansıtıcı kaplama yazın serinlik, kışın ise ısı koruması sağlıyor.

    Güvenlik tarafında, sekiz kamera, beş radar, 12 ultrasonik sensör ve yüksek performanslı su soğutmalı bilgisayar destekli kapsamlı bir sürücü asistan paketi bulunacak. Bu sistem, gelecekteki yeni işlevler için OTA (kablosuz) güncellemelerle geliştirilebilecek.

    Yeni Mercedes GLB'nin ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni GLB’nin son testleri, Mercedes’in Sindelfingen’deki Teknoloji Merkezi’nde devam ediyor. Araç, -40 °C’ye kadar sıcaklıkların simüle edildiği rüzgar tünellerinde ve 200 km/s hızla esen yapay kar fırtınaları altında test ediliyor.

    Bu testler sonucunda, GLB EQ versiyonunun önceki modele kıyasla ısıtma performansını ikiye katladığı ve %50 daha az enerji harcadığı açıklandı. Verimlilik artışı, elektrikli motorlar, batarya ve ortam havasından atık ısı toplayan yeni nesil ısı pompası sayesinde sağlanmış.

    Performans verileri henüz paylaşılmasa da elektrikli GLB EQ’nun 85 kWsa batarya ile geleceği ve iki farklı güç seçeneği sunacağı tahmin ediliyor. Giriş seviyesinde 268 hp güç ve 335 Nm torka sahip arkadan itişli versiyonun, üst seçenekte ise 349 hp ve 515 Nm tork üreten çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir sistemin yer alması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sakroileit hasta yorumları matematik röntgeni yorumları en iyi kıble bulucu ayvalığın en güzel semti triger kayışı yerine zincir kullanan markalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 &#231;ip, 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 çip, 14.2 inç
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum