Yeni Mercedes GLB'nin ipucu görselleri paylaşıldı

Detaylar henüz belli olmasa da yeni GLB’nin opsiyonel MBUX Superscreen sistemiyle donatılacağı doğrulandı. Bu sistem; 10,25 inç dijital gösterge paneli, 14 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve aynı boyutta bir yolcu ekranını bir araya getiriyor.
Araçta ayrıca en yeni Mercedes-Benz İşletim Sistemi, avatarlarla etkileşim kuran MBUX Sanal Asistanı ve Google Haritalar tabanlı navigasyon yer alacak. Yapay zekâ destekli bu sistem, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.
Mercedes, iç hacimde önemli gelişmeler olduğunu belirtiyor. İlk iki sırada baş mesafesi artırılmış, ikinci sırada ise ek diz mesafesi, baldır desteği ve ayarlanabilir sırt açısı sunuluyor. Ayrıca, üçüncü sıraya erişim kolaylaştırılmış. Gerek olmadığında ise arka koltuklar tamamen zemine katlanabiliyor.
Standart panoramik cam tavan, artık çok daha iddialı. Saniyeler içinde saydamdan opak hale geçebilen tavan, “yıldızlı gökyüzü” efektli aydınlatma sistemiyle donatılabiliyor. Isı yalıtımlı, kızılötesi yansıtıcı kaplama yazın serinlik, kışın ise ısı koruması sağlıyor.
Güvenlik tarafında, sekiz kamera, beş radar, 12 ultrasonik sensör ve yüksek performanslı su soğutmalı bilgisayar destekli kapsamlı bir sürücü asistan paketi bulunacak. Bu sistem, gelecekteki yeni işlevler için OTA (kablosuz) güncellemelerle geliştirilebilecek.
Bu testler sonucunda, GLB EQ versiyonunun önceki modele kıyasla ısıtma performansını ikiye katladığı ve %50 daha az enerji harcadığı açıklandı. Verimlilik artışı, elektrikli motorlar, batarya ve ortam havasından atık ısı toplayan yeni nesil ısı pompası sayesinde sağlanmış.
Performans verileri henüz paylaşılmasa da elektrikli GLB EQ’nun 85 kWsa batarya ile geleceği ve iki farklı güç seçeneği sunacağı tahmin ediliyor. Giriş seviyesinde 268 hp güç ve 335 Nm torka sahip arkadan itişli versiyonun, üst seçenekte ise 349 hp ve 515 Nm tork üreten çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir sistemin yer alması bekleniyor.
