    Mercedes GLE yenilendi: 577 beygirlik AMG ve dev ekranlı yeni iç mekân

    Mercedes-Benz GLE ve Mercedes-Benz GLE Coupe, kapsamlı güncellemelerle adeta yeni nesle yaklaştı. 577 beygirlik AMG versiyon, tamamen yenilenen kabin ve gelişmiş hibrit sistemler öne çıkıyor.

    Mercedes-Benz GLE ve Mercedes-Benz GLE Coupe, kapsamlı bir güncellemeyle yenilendi. Model ailesi için “makyaj” olarak tanımlanan bu değişim, iç mekândan motor seçeneklerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

    2019 yılında piyasaya sunulan mevcut nesil, bu güncellemeyle birlikte ikinci büyük revizyonunu almış oldu. Ancak yapılan değişikliklerin kapsamı, klasik bir makyaj operasyonunun ötesine geçiyor.

    İç mekânda büyük dönüşüm

    Yenilenen GLE’deki en dikkat çekici değişimi kabinde gerçekleşiyor. Modelde artık standart olarak sunulan Superscreen, üç ekranlı bir dijital yapı sunuyor. Sistem; 14.4 inçlik merkezi multimedya ekranı, 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve ön yolcuya özel 12.3 inçlik ekrandan oluşuyor.

    Buna ek olarak artırılmış gerçeklik destekli head-up display de özellikler arasında. Direksiyon simidi yeni nesil elektrikli modellerden alınırken, fiziksel kontrol elemanları korunmuş.

    Yedi koltuklu versiyonda ikinci sıra koltukların elektrikli olarak ileri kaydırılabilmesi, üçüncü sıra için daha fazla yaşam alanı sağlıyor.

    AMG GLE 53: 577 beygirlik şarj edilebilir hibrit

    Serinin en güçlü versiyonlarından biri olan Mercedes-AMG GLE 53, güncellenen motor ve hibrit sistemle birlikte sunuluyor. Modelde yer alan 3.0 litrelik sıralı altı silindirli turbo benzinli motor, şarj edilebilir hibrit sistemle birlikte toplamda 577 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. 31.2 kWsa kapasiteli batarya sayesinde yaklaşık 93 km elektrikli sürüş menzili sunulurken, 0-100 km/s hızlanma ise 4.5 saniyede tamamlanıyor.

    Motor seçenekleri yeniden düzenlendi

    Yeni GLE ailesinde motor gamı bazı pazarlarda sadeleştirildi. Giriş seviyesinde 282 beygir güç üreten altı silindirli dizel motor yer alırken, 375 beygirlik benzinli seçenek de sunulmaya devam ediyor. Şarj edilebilir hibrit GLE 450e ise aynı motorun daha verimlilik odaklı versiyonunu kullanıyor ve toplamda 322 beygir güç üretiyor.

    Model ailesinde 4.0 litrelik V8 biturbo motor da yer almaya devam ediyor. 530 beygir güç üreten bu versiyon, SUV ve Coupe gövde tiplerinde 0-100 km/s hızlanmayı 4.5 saniyede tamamlayabiliyor.

    Tasarımda sınırlı ama belirgin değişiklikler

    Dış tasarımda yapılan güncellemeler daha çok detay seviyesinde. Ön bölümde daha büyük bir panjur ve farlarla bütünleşen tasarım dikkat çekerken, arka bölümde Mercedes logosu ışık şeridi içine entegre edilmiş. AMG versiyonlarda ise daha agresif tampon tasarımları ve dört çıkışlı egzoz sistemi öne çıkıyor.

    Yenilenen GLE ve GLE Coupe’nin fiyatları henüz açıklanmadı. Yeni modellerin 2026 yılı içerisinde satışa sunulması planlanıyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    H
    halogen666 9 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

