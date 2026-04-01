Mercedes GLE yenilendi: 577 beygirlik AMG ve dev ekranlı yeni iç mekân

Mercedes-Benz GLE ve Mercedes-Benz GLE Coupe, kapsamlı bir güncellemeyle yenilendi. Model ailesi için “makyaj” olarak tanımlanan bu değişim, iç mekândan motor seçeneklerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.
2019 yılında piyasaya sunulan mevcut nesil, bu güncellemeyle birlikte ikinci büyük revizyonunu almış oldu. Ancak yapılan değişikliklerin kapsamı, klasik bir makyaj operasyonunun ötesine geçiyor.
İç mekânda büyük dönüşüm
Buna ek olarak artırılmış gerçeklik destekli head-up display de özellikler arasında. Direksiyon simidi yeni nesil elektrikli modellerden alınırken, fiziksel kontrol elemanları korunmuş.
Yedi koltuklu versiyonda ikinci sıra koltukların elektrikli olarak ileri kaydırılabilmesi, üçüncü sıra için daha fazla yaşam alanı sağlıyor.
AMG GLE 53: 577 beygirlik şarj edilebilir hibrit
Motor seçenekleri yeniden düzenlendi
Yeni GLE ailesinde motor gamı bazı pazarlarda sadeleştirildi. Giriş seviyesinde 282 beygir güç üreten altı silindirli dizel motor yer alırken, 375 beygirlik benzinli seçenek de sunulmaya devam ediyor. Şarj edilebilir hibrit GLE 450e ise aynı motorun daha verimlilik odaklı versiyonunu kullanıyor ve toplamda 322 beygir güç üretiyor.
Model ailesinde 4.0 litrelik V8 biturbo motor da yer almaya devam ediyor. 530 beygir güç üreten bu versiyon, SUV ve Coupe gövde tiplerinde 0-100 km/s hızlanmayı 4.5 saniyede tamamlayabiliyor.
Tasarımda sınırlı ama belirgin değişiklikler
Yenilenen GLE ve GLE Coupe’nin fiyatları henüz açıklanmadı. Yeni modellerin 2026 yılı içerisinde satışa sunulması planlanıyor.
2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.