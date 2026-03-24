Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi: "Abartıdan uzak, sessiz otorite"

Mercedes-Benz, yaklaşık iki ay önce makyajladığı S-Serisi’nin ardından şimdi de ultra lüks versiyon olan Mercedes-Maybach S-Serisi modelini güncelledi. Yapılan dokunuşlarla model, her zamankinden daha dikkat çekici ve daha ihtişamlı bir hale getirildi.

Mercedes-Maybach S-Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Dış tasarımda ilk dikkat çeken yenilik, artırılan Maybach logosu kullanımı oluyor. Ön hava girişlerinde yer alan çift “M” logoları çoğaltılırken, C sütunundaki Maybach amblemi artık aydınlatmalı hale getirildi. Ayrıca kaputun üzerindeki üç köşeli yıldız da ışıklandırıldı.

Ön ızgara ise yüzde 20 büyütülürken, aydınlatmalı çerçeve ve arkadan aydınlatılan Maybach yazısı ile daha iddialı bir görünüm sunuyor. Yan eteklerde yer alan projektörler, bu modelin standart S-Serisi’nden farklı olduğunu vurgularken, far ve stop gruplarında da Mercedes’in imza niteliğindeki yıldız detayları öne çıkıyor.

Her ne kadar bu değişiklikler oldukça gösterişli görünse de marka, yeni tasarım dilinin “abartıdan uzak, sessiz bir otorite” yansıttığını belirtiyor. Aynı yaklaşım, kendini dengeleyen jant göbeklerinde ve bol logolu özel jant tasarımlarında da devam ediyor.

Yeni Maybach S-Serisi, kişiselleştirme tarafında da oldukça iddialı. Müşteriler 150’den fazla gövde rengi arasından seçim yapabiliyor. Bunlar arasında çift renkli kombinasyonlar ve yeni Nautic Blue seçeneği de bulunuyor. Jant seçenekleri arasında ise 20 inç parlak yüzeyli tasarımlar ve altın detaylara sahip 21 inçlik versiyonlar yer alıyor.

İç mekanda ekran şöleni

Tam Boyutta Gör Teknoloji tarafında ise araç, makyajlanan S-Serisi ile uyumlu hale getirilmiş. Kabinde 14.4 inçlik merkezi ekran, 12.3 inç yolcu ekranı ve 12.3 inç dijital gösterge panelinden oluşan üçlü ekran düzeni bulunuyor. Arka koltuk yolcuları için sunulan iki adet 13.1 inçlik tablet sayesinde hem eğlence sistemi hem de klima ve güneşlik gibi konfor özellikleri kontrol edilebiliyor.

İç mekanda lüks seviyesi daha da yukarı taşınmış durumda. 400’ün üzerinde iç mekan renk seçeneği sunulurken, Carmine Red, Lake Green, Corn Yellow ve Tobacco Brown gibi yeni çift tonlu döşemeler siyah ile kombinlenebiliyor. Otomatik arka kapılar, şampanya kadehleri, 199 LED’li ambiyans aydınlatma ve 64 farklı renk seçeneği gibi detaylar, modelin ultra lüks karakterini pekiştiriyor. Ayrıca artırılan ses yalıtımı ve gerçek zamanlı adaptif sönümleme sunan yeni hava süspansiyonu, konfor seviyesini daha da ileri taşıyor.

Motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör Motor seçeneklerinde ise ABD ve bazı pazarlarda sunulmaya devam edecek olan S680 versiyonu, 621 beygir güç üreten V12 motorunu koruyor. Ancak daha sıkı emisyon kurallarına sahip bölgelerde bu motorun yerini 604 beygir güç üreten V8 ünite alacak. Bu yeni motor, performans açısından önceki Avrupa versiyonu V12 ile benzer değerler sunuyor.

Serinin bir alt versiyonu olan S580 ise artık 530 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. 4.0 litrelik çift turbo V8 motor, hafif hibrit desteğiyle geliyor. 0’dan 100 km/s hızlanmasını yaklaşık 4.3 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı ise elektronik olarak 210 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Bazı pazarlarda sunulmaya devam edecek olan şarj edilebilir hibrit S580e versiyonu ise sıralı altı silindirli benzinli motoru elektrik motoruyla birleştiriyor. Toplamda 577 beygir güç üreten sistem, 21.96 kWsa batarya ile WLTP ölçümlerine göre 98 kilometreye kadar elektrikli menzil sunuyor.

Mercedes-Maybach S-Serisi makyajlı versiyonu, 25 Mart itibarıyla Avrupa'da siparişe açılacak. Mevcut versiyonun 580 4Matic versiyonuyla birlikte Türkiye fiyatı 30 milyon TL seviyesinde.

