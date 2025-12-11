Giriş
    Yeni Mercedes S-Serisi, Abu Dabi'de robotaksi hizmeti verecek

    Mercedes-Benz ve Momenta, Abu Dabi’de Seviye 4 robotaksi testlerine başladı. S-Serisi tabanlı otonom taksiler, gelişmiş sensör seti ve yeni MB.OS altyapısıyla küresel yaygınlaşma hedefliyor.

    Yeni Mercedes S-Serisi, Abu Dabi'de robotaksi hizmeti verecek Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz ve Çinli otonom sürüş yazılım şirketi Momenta, seviye 4 robotaksi döneminin kapısını aralayan yeni hizmetini duyurdu. İlk test süreci Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de makyajlı Mercedes S-Serisi ile başladı. İki şirket, hizmeti önümüzdeki dönemde farklı bölgelere ve pazarlara genişletmeyi planlıyor.

    Test operasyonları, bölgedeki yerel ortak Lumo tarafından yürütülüyor. Teknoloji şirketi K2’nin bir iştiraki olan Lumo, BAE’de otonom araç işletme lisansına sahip ve ilk olarak Abu Dabi’de ticari çalışmalara başlamış durumda. Bu kapsamda kullanılan araçlarda LiDAR, radar ve kamera sistemlerinden oluşan kapsamlı bir algı paketi bulunuyor.

    Mercedes-Benz, bu çalışmanın ardından gelecek adımı da “Önümüzdeki beş yıl içinde 130 km/s hıza kadar otonom sürüş yeteneğine sahip bir versiyon sunmayı hedefliyoruz” açıklamasıyla net bir şekilde ortaya koyuyor.

    Şirketin planları bununla da sınırlı değil. Mercedes, kendi işletim sistemi MB.OS’u merkezine alan yeni iş birliklerini araştırdığını belirtiyor. Bunlardan biri de Nvidia ile geliştirilebilecek Seviye 4 robotaksi ekosistemi. Bu platform, gelişmiş sürüş yazılımlarının çok daha hızlı olgunlaşmasını sağlayacak.

    Öte yandan Nvidia, kısa süre önce Uber, Stellantis ve Foxconn ile robotaksi geliştirme alanında ortaklıklar kurduğunu açıklamıştı. Sektördeki bu hızlı hareketlilik, otonom mobilitenin birkaç yıl içinde çok daha yaygın hale geleceğine işaret ediyor.

