    Yeni Mercedes S-Serisi: Bolca yıldız, büyük ekranlar ve V8 sürprizi

    Mercedes’in amiral gemisi S-Serisi radikal bir dönüşüm geçirdi. Ahşap döşemelerin yerini dev ekranlar alırken, tasarım daha gösterişli hale geldi. Kaputun altında ise V8 sürprizi bulunuyor.

    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi, kapsamlı güncellemeleriyle sonunda ortaya çıktı. Bu bir yeni nesile geçiş yolculuğu değil ancak Alman marka, yeni S-Serisi'nin yarısından fazlasının yeni, güncellenmiş veya elden geçirilmiş olduğunu belirtiyor. Bu da S-Serisi'nin markanın şimdiye kadar model gamındaki en kapsamlı makyajını aldığı anlamına geliyor.

    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓

    yeni-2026-mercedes-s-serisi Tam Boyutta Gör
    S-Serisi'ndeki dönüşüm dış tasarımla başlıyor. S-Serisi artık yüzde 20 daha büyük bir ızgaraya sahip. Üstelik bu ızgara, ilk kez aydınlatmalı olarak sunuluyor ve üç boyutlu krom yıldızlarla süsleniyor. Bununla da yetinmeyen şirket, kaput üzerindeki klasik Mercedes yıldızını da aydınlatmalı olarak sunuyor. Yeni model ayrıca yıldız temalı grafiklere sahip güncellenmiş ön ve arka farlarla geliyor.

    İsteğe bağlı AMG Line paketi ise daha sportif tamponlar, yan etekler ve 21 inç’e kadar büyüyebilen AMG jantlarla geliyor. İç mekânda ise düz tabanlı direksiyon simidi, paslanmaz çelik pedallar, “özel ses profilleri” ve kırmızı vurgulara sahip ekran temaları bu sportif yaklaşımı tamamlıyor.

    Ahşaba veda, ekranlara merhaba

    yeni-2026-mercedes-s-serisi Tam Boyutta Gör
    Dış tasarım evrimsel bir çizgide ilerlerken, iç mekân adeta köklü bir devrim geçirmiş. Geniş ahşap kaplamaların yerini yumuşak deri yüzeyler alırken; sürücüye ve yolculara hitap eden bolca ekran kullanılmış. Örneğin; ön konsolda artık 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, 14,4 inçlik multimedya ekranı ve 12,3 inçlik ön yolcu ekranı bulunuyor.

    Bu yoğun ekran kullanımı kabini daha soğuk ve mekanik hissettirse de Mercedes bunun için ciddi altyapı değişikliklerine gitmiş. Yeni bir ön konsol ve elden geçirilmiş orta konsol dikkat çekiyor. Orta bölümde çift kablosuz şarj ünitesi ve aydınlatmalı bardaklıklar bulunuyor. Direksiyon simidi de yenilenmiş. İlginç bir şekilde Mercedes burada tam tersine giderek fiziksel kontrollere geri dönmüş.

    Mercedes, dijital çözümleri zorlamaktan da vazgeçmemiş. Bunun en net örneği, dijital olarak kontrol edilen yeni havalandırma menfezleri. Marka bu sistemi, ön ve arka menfezlerin konumunu kullanıcının tercihine göre otomatik ayarlayan yenilikçi bir çözüm olarak tanımlıyor. Sekiz farklı pozisyon kaydedilebiliyor ve aracın yeni sanal asistanı üzerinden aktif edilebiliyor.

    yeni-2026-mercedes-s-serisi Tam Boyutta Gör
    Söz konusu sanal asistan da başlı başına dikkat çekici. ChatGPT-4o ve Microsoft Bing Search altyapısını kullanan MBUX Sanal Asistan, “yaşayan” bir Mercedes yıldızı avatarı ile temsil ediliyor.

    Isıtmalı emniyet kemerleri

    Teknoloji hamlesi arka koltuklarda da devam ediyor. Güncellenmiş arka eğlence sistemi artık daha büyük 13,1 inç ekranlara sahip. Çıkarılabilir kumandalar ve Microsoft Teams toplantılarına olanak tanıyan kameralar da sistemin parçası.

    Konfor tarafında da küçük ama etkileyici yenilikler var. Bunlardan biri, ısıtmalı ön koltuk kemerleri. Isıtmalı koltuklarla birlikte çalışan bu sistem, Mercedes’e göre yolcuları sıcak ve nazik bir “sarılma” hissiyle karşılıyor. Yeni döşeme seçenekleri dikkat çekerken, standart olarak Burmester 3D surround ses sistemi sunuluyor. İsteğe bağlı 4D surround sistem ise 39 hoparlöre kadar çıkabiliyor.

    Herkese hitap eden bir motor seçeneği

    yeni-2026-mercedes-s-serisi Tam Boyutta Gör
    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin motor yelpazesi son derece geniş. En dikkat çekici yenilik, S 580 4Matic’te sunulan yeni düz kranklı V8 motor. M177 Evo kodlu, hafif hibrit destekli, çift turbo beslemeli 4.0 litrelik bu motor 530 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Bu değerler, önceki versiyona kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor. Güncellenmiş turbo muhafazaları ve geliştirilmiş yakıt enjeksiyon sistemi, hem tepkileri keskinleştirmeyi hem de verimliliği artırmayı hedefliyor.

    Giriş seviyesinde S 450 bulunuyor. 3.0 litrelik sıralı altı silindirli bu motor 376 beygir güç ve 560 Nm tork sunuyor. S 500’e geçildiğinde ise güç 443 beygire, tork da 600 Nm’ye yükseliyor. Dizel tarafında ise 309 beygir ve 650 Nm tork üreten S 350 d 4Matic'in yanı sıra, 362 beygir ve 750 Nm tork sağlayan daha güçlü S 450 d 4Matic seçeneği karşımıza çıkıyor.

    Şarj edilebilir hibrit seçenekler

    yeni-2026-mercedes-s-serisi Tam Boyutta Gör
    Şarj edilebilir hibrit tarafında iki alternatif var. S 450 e, sıralı altı silindirli motoru, elektrik motoru ve 22 kWsa batarya paketiyle toplamda 429 beygir güç ve 680 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 5,7 saniye sürerken, WLTP’ye göre tamamen elektrikli menzil 118 kilometreye kadar çıkıyor. S 580 e ise aynı altyapıyı kullanmasına rağmen 577 beygir güç ve 750 Nm tork sunuyor. Bu sayede 0-100 km/s süresi 4,4 saniyeye düşerken, elektrikli menzil 103 kilometreye geriliyor.

    Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi'nde arka aks yönlendirme sistemiyle arka tekerlekler 4,5 dereceye kadar dönebiliyor. Daha dar alanlarda sık manevra yapanlar için 10 derecelik gelişmiş sistem de opsiyon listesinde. Bu sayede dönüş çapı 10,8 metreye kadar düşüyor. Havalı süspansiyon ve E-Active Body Control sistemi de seçenekler arasında yer alıyor.

    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi, şu andan itibaren Avrupa'da siparişe açılmış durumda. Fiyatlar S 350 d 4Matic ile 121.356 euro seviyesinden başlıyor. Mevcut S-Serisi'nin ülkemizdeki başlangıç fiyatı yaklaşık 20 milyon TL. Otomobilin vergiler hariç fiyatı ise 5 milyon TL'nin biraz üzerinde.

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

