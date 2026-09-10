Yeni Metroid oyunu resmen tanıtıldı: 2027'de geliyor

Metroid Ravenous, 28 Ocak'ta Çıkacak
2D bir Metroid oyunu olan Metroid Ravenous, 28 Ocak 2027'de Nintendo Switch 2'ye yönelik olarak satışa sunulacak. Fragmana bakılırsa oyun Metroid Dread'de yaşananların sonrasında geçecek ve Samus'un yabancı bir gezegende düşmanlarla yüzleşmesini konu alacak. Fragmanda Samus'un düşmanların enerjisinden beslendiği yeni bir özelliğe kavuştuğu görülüyor.
Bu yeni oyun, daha önce Metroid Dread ve Metroid: Samus Returns'te de Nintendo ile çalışan İspanyol oyun stüdyosu MercurySteam'in imzasını taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: