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    Yeni Metroid oyunu resmen tanıtıldı: 2027'de geliyor

    Nintendo Direct etkinliği Metroid serisi için de dikkat çekici bir duyuruya sahne oldu. Önümüzdeki yılın başında çıkacak Metroid Ravenous resmen duyurulurken, oyundan ilk fragman da paylaşıldı.

    Yeni Metroid oyunu Metroid Ravenous tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nintendo oyuncularının merakla beklediği yeni Nintendo Direct etkinliği bu akşam gerçekleşti. Platform için dikkat çekici duyurulara ve paylaşımlara sahne olan etkinlikte Metroid serisi de sahne aldı. Geçtiğimiz yıl çıkan Metroid Prime 4: Beyond ile yeniden canlanan seri, çok yakında Metroid Ravenous adını taşıyan yeni bir oyuna daha kavuşacak.

    Metroid Ravenous, 28 Ocak'ta Çıkacak

    2D bir Metroid oyunu olan Metroid Ravenous, 28 Ocak 2027'de Nintendo Switch 2'ye yönelik olarak satışa sunulacak. Fragmana bakılırsa oyun Metroid Dread'de yaşananların sonrasında geçecek ve Samus'un yabancı bir gezegende düşmanlarla yüzleşmesini konu alacak. Fragmanda Samus'un düşmanların enerjisinden beslendiği yeni bir özelliğe kavuştuğu görülüyor.

    Bu yeni oyun, daha önce Metroid Dread ve Metroid: Samus Returns'te de Nintendo ile çalışan İspanyol oyun stüdyosu MercurySteam'in imzasını taşıyor.

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