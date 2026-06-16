Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Porsche stili tasarım, 650 km menzil: İşte yeni MG 07

    MG'nin yeni fastback modeli MG 07, resmi belgelerde ortaya çıktı. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarla gelecek model, 650 kilometreye varan menzil sunacak.

    MG, ürün gamını genişletmeye hazırlandığı yeni fastback modeli MG 07'nin teknik detaylarıyla gündemde. Çin'de yayımlanan yeni enerji araçları vergi muafiyeti listesinde yer alan modelin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarına ait önemli bilgiler ortaya çıktı.

    650 km'ye kadar menzil

    Yeni MG 07 ortaya çıktı: Porsche stili tasarım, 650 km menzil
    MG 07'nin tamamen elektrikli versiyonunda 67 kWsa kapasiteli bir batarya paketi bulunuyor. Bu versiyon, CLTC normlarına göre 610 kilometre ve 650 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satışa sunulacak. Söz konusu modelde arka aks üzerine entegre edilen 176 kW'lık elektrik motoru bulunuyor.

    Şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonda ise 30 kWsa kapasiteli batarya yer alıyor. Bu sistem, 1.5 litrelik atmosferik benzinli motoru ve 152 kW'lık elektrik motorunu bir araya getiriyor. MG 07 PHEV, WLTC normlarına göre yalnızca elektrik enerjisiyle 185 kilometre yol kat edebiliyor.

    Momenta R7 platformunu kullanan ilk MG

    Yeni MG 07 ortaya çıktı: Porsche stili tasarım, 650 km menzil
    Yeni model yalnızca güç aktarma sistemiyle değil, sürüş destek teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Tavan üzerine yerleştirilen lidar sensörü, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin temelini oluşturuyor.

    MG 07, markanın Momenta R7 akıllı sürüş platformunu kullanan ilk modeli olacak. X7 isimli özel işlemciyle desteklenen sistem, çevresel verileri gerçek zamanlı analiz ederek gelişmiş sürüş destek fonksiyonları sunacak.

    MG 07'nin Çin pazarında yaklaşık 22 bin ila 30 bin dolar fiyat aralığında konumlandırılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kinzy 10 mg kullananlar yorumları fiat punto 2 el piyasası nasıl doğum günü mesajı ehliyetim var araba kullanmaktan korkuyorum ağırsağlam 5x5

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R
    HP 250R
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum