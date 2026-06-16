Porsche stili tasarım, 650 km menzil: İşte yeni MG 07

MG, ürün gamını genişletmeye hazırlandığı yeni fastback modeli MG 07'nin teknik detaylarıyla gündemde. Çin'de yayımlanan yeni enerji araçları vergi muafiyeti listesinde yer alan modelin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarına ait önemli bilgiler ortaya çıktı.
650 km'ye kadar menzil
Şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonda ise 30 kWsa kapasiteli batarya yer alıyor. Bu sistem, 1.5 litrelik atmosferik benzinli motoru ve 152 kW'lık elektrik motorunu bir araya getiriyor. MG 07 PHEV, WLTC normlarına göre yalnızca elektrik enerjisiyle 185 kilometre yol kat edebiliyor.
Momenta R7 platformunu kullanan ilk MG
MG 07, markanın Momenta R7 akıllı sürüş platformunu kullanan ilk modeli olacak. X7 isimli özel işlemciyle desteklenen sistem, çevresel verileri gerçek zamanlı analiz ederek gelişmiş sürüş destek fonksiyonları sunacak.
MG 07'nin Çin pazarında yaklaşık 22 bin ila 30 bin dolar fiyat aralığında konumlandırılması bekleniyor.
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