MG HS'in Premium ve Luxury Plus donanımları Türkiye'de satışa sunuldu

Ekim ayında kullanıcılar ile buluşan MG HS Premium, lansmana özel 2.385.000 TL kampanyalı fiyatıyla HS’in güçlü tasarım, konfor ve teknoloji anlayışını daha ulaşılabilir bir seviyeye taşıyarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek. Ürün gamının zirvesinde konumlanan HS Luxury Plus ise lansman dönemine özel olarak 2.750.000 TL anahtar teslim fiyatına sahip.
|Versiyon
|Fiyat
|Lansman/Kampanya Fiyatı
|MG HS Premium (Yeni)
|2.565.000 TL
|2.385.000 TL
|MG HS Luxury
|2.700.000 TL
|2.650.000 TL
|MG HS Luxury Plus (Yeni)
|2.790.000 TL
|2.750.000 TL
MG HS Premium
19 inç alaşım jantlara sahip modelde iç mekanda siyah ve taba döşeme seçenekleri de sunuluyor. Böylece HS Premium, yalnızca temel ihtiyaçları karşılayan bir versiyon olmak yerine, sürüş deneyimini zenginleştiren donanım özelliklerini standart hale getiriyor.
MG markasının yüksek güvenliği standart olarak sunma anlayışı kapsamında Premium versiyonda MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri çatısı altında Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Desteği ve Akıllı Uzun Far Kontrolü gibi gelişmiş sürüş destek teknolojileri standart olarak sunuluyor. Geri görüş kamerası ve arka park sensörleriyle satışa sunulan modelin güvenlik donanımları HS’in Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldızlık güvenlik derecesiyle destekleniyor.
HS Premium’un kabininde teknoloji odaklı kullanım deneyimi de dikkat çekiyor. 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 12,3 inç dokunmatik ekrandan oluşan yekpare geniş ekran, sürücü ve yolcuların ihtiyaç duyduğu bilgi ve eğlence fonksiyonlarına erişimi kolaylaştırırken, Apple CarPlay ve Android Auto desteği akıllı telefon entegrasyonunu destekliyor. 6 hoparlörlü ses sistemi de kabin içerisindeki multimedya deneyimini tamamlıyor.
MG HS Luxury
MG HS Luxury Plus
HS Luxury’nin zengin donanım seviyesini temel alan yeni HS Luxury Plus, Luxury donanımındaki ekipmanlara ek olarak; elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, soğutmalı ön koltuklar ve kırmızı iç döşeme renk seçeneği gibi özelliklerle HS’in premium karakterini daha da güçlendiriyor. HS Luxury Plus, sunduğu konfor, teknoloji ve tasarım özellikleriyle premium segmentte konumlanan modelleri değerlendiren kullanıcılar için daha ulaşılabilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Üç farklı benzinli HS ile farklı beklentilere cevap
MG Hibrit ailesine de Luxury Plus katıldı
MG, benzinli HS ürün gamının yanı sıra gelişmiş Hybrid+ teknolojisine sahip HS Hybrid+ ailesini de yeni bir versiyonla güçlendirdi. 224 PS toplam sistem gücüne sahip HS Hybrid+, güçlü elektrik motoru ve yüksek kapasiteli bataryası sayesinde geleneksel hibrit sistemlerin ötesine geçen bir sürüş deneyimi sunuyor. 1,8 kWsa batarya ile 199 PS güç üreten elektrik motorun yanı sıra turbo benzinli motorla sürüşü daha da keyifli hale getiren modelin Hybrid+ teknolojisi, daha uzun süre ve daha yüksek hızlarda elektrikli sürüşe imkân tanıyor. HS Hybrid+, performans ve verimliliği bir araya getirerek WLTP Birleşik verilerine göre 100 km’de 5,5 L yakıt tüketim değeriyle fark yaratıyor. Mevcut HS Hybrid+ Luxury’nin zengin donanımını temel alan Yeni HS Hybrid+ Luxury Plus, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ön koltuk soğutma ve kırmızı iç döşeme renk seçeneğiyle ürün gamına katıldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: