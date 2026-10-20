MG HS'in Premium ve Luxury Plus donanımları Türkiye'de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör MG, Türkiye pazarındaki ürün atağını amiral gemisi HS’in ürün gamını genişleterek sürdürüyor. Yeni Premium ve Luxury Plus versiyonlarının ürün ailesine katılmasıyla MG HS, farklı bütçe ve kullanım beklentilerine hitap eden daha kapsamlı bir ürün gamına kavuştu.

Ekim ayında kullanıcılar ile buluşan MG HS Premium, lansmana özel 2.385.000 TL kampanyalı fiyatıyla HS’in güçlü tasarım, konfor ve teknoloji anlayışını daha ulaşılabilir bir seviyeye taşıyarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek. Ürün gamının zirvesinde konumlanan HS Luxury Plus ise lansman dönemine özel olarak 2.750.000 TL anahtar teslim fiyatına sahip.

MG HS fiyat listesi 🚘(Ekim 2026) Versiyon Fiyat Lansman/Kampanya Fiyatı MG HS Premium (Yeni) 2.565.000 TL 2.385.000 TL MG HS Luxury 2.700.000 TL 2.650.000 TL MG HS Luxury Plus (Yeni) 2.790.000 TL 2.750.000 TL

MG HS Premium

Tam Boyutta Gör MG HS Premium, şık tasarımı ve geniş yaşam alanını, günlük kullanımı kolaylaştıran kapsamlı donanım seviyesiyle bir araya getiriyor. LED otomatik farlar sürüş koşullarına uyum sağlarken, elektrikli olarak ayarlanabilen yan aynalar kullanım kolaylığını artırıyor. İç mekânda ise anahtarsız giriş ve çalıştırma, 6 yönlü elektrikli sürücü koltuğu, arka koltuk arasında kol dayanağı gibi özellikler, günlük yolculukları daha konforlu hale getiriyor.

19 inç alaşım jantlara sahip modelde iç mekanda siyah ve taba döşeme seçenekleri de sunuluyor. Böylece HS Premium, yalnızca temel ihtiyaçları karşılayan bir versiyon olmak yerine, sürüş deneyimini zenginleştiren donanım özelliklerini standart hale getiriyor.

MG markasının yüksek güvenliği standart olarak sunma anlayışı kapsamında Premium versiyonda MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri çatısı altında Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Desteği ve Akıllı Uzun Far Kontrolü gibi gelişmiş sürüş destek teknolojileri standart olarak sunuluyor. Geri görüş kamerası ve arka park sensörleriyle satışa sunulan modelin güvenlik donanımları HS’in Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldızlık güvenlik derecesiyle destekleniyor.

HS Premium’un kabininde teknoloji odaklı kullanım deneyimi de dikkat çekiyor. 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 12,3 inç dokunmatik ekrandan oluşan yekpare geniş ekran, sürücü ve yolcuların ihtiyaç duyduğu bilgi ve eğlence fonksiyonlarına erişimi kolaylaştırırken, Apple CarPlay ve Android Auto desteği akıllı telefon entegrasyonunu destekliyor. 6 hoparlörlü ses sistemi de kabin içerisindeki multimedya deneyimini tamamlıyor.

MG HS Luxury

Tam Boyutta Gör MG HS ürün gamının mevcut güçlü oyuncusu HS Luxury ise Ekim ayı itibarıyla 2 milyon 650 bin TL seviyesindeki kampanyalı fiyatıyla satışa sunulmaya devam ediyor. HS Luxury; ön ve arka park sensörleri, 360 derece çevre görüş sistemi, elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan ve hafızalı yan aynalar, vegan deri koltuklar, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, 8 hoparlörlü ses sistemi, kablosuz akıllı telefon şarjı ve çift bölgeli otomatik klima gibi özellikleriyle HS ailesinin yüksek konfor ve teknoloji seviyesini temsil ediyor.

MG HS Luxury Plus

HS Luxury’nin zengin donanım seviyesini temel alan yeni HS Luxury Plus, Luxury donanımındaki ekipmanlara ek olarak; elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, soğutmalı ön koltuklar ve kırmızı iç döşeme renk seçeneği gibi özelliklerle HS’in premium karakterini daha da güçlendiriyor. HS Luxury Plus, sunduğu konfor, teknoloji ve tasarım özellikleriyle premium segmentte konumlanan modelleri değerlendiren kullanıcılar için daha ulaşılabilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Üç farklı benzinli HS ile farklı beklentilere cevap

Tam Boyutta Gör Premium, Luxury ve Luxury Plus olmak üzere üç benzinli versiyondan oluşan yeni ürün gamıyla MG HS, kullanıcıların fiyat, konfor ve donanım beklentilerine göre kendilerine en uygun versiyonu seçmelerine imkân sağlıyor. 4.655 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 2.767 mm aks mesafesine sahip model, 507 litrelik bagaj hacmiyle aile kullanımı için geniş ve fonksiyonel bir yaşam alanı sunuyor. 1.496 cc turbo benzinli motoru 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten turbo benzinli HS, 195 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor.

MG Hibrit ailesine de Luxury Plus katıldı

MG, benzinli HS ürün gamının yanı sıra gelişmiş Hybrid+ teknolojisine sahip HS Hybrid+ ailesini de yeni bir versiyonla güçlendirdi. 224 PS toplam sistem gücüne sahip HS Hybrid+, güçlü elektrik motoru ve yüksek kapasiteli bataryası sayesinde geleneksel hibrit sistemlerin ötesine geçen bir sürüş deneyimi sunuyor. 1,8 kWsa batarya ile 199 PS güç üreten elektrik motorun yanı sıra turbo benzinli motorla sürüşü daha da keyifli hale getiren modelin Hybrid+ teknolojisi, daha uzun süre ve daha yüksek hızlarda elektrikli sürüşe imkân tanıyor. HS Hybrid+, performans ve verimliliği bir araya getirerek WLTP Birleşik verilerine göre 100 km’de 5,5 L yakıt tüketim değeriyle fark yaratıyor. Mevcut HS Hybrid+ Luxury’nin zengin donanımını temel alan Yeni HS Hybrid+ Luxury Plus, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ön koltuk soğutma ve kırmızı iç döşeme renk seçeneğiyle ürün gamına katıldı.

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Yeni MG HS Premium ve Luxury Plus Türkiye'de satışa sunuldu

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