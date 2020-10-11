Yeni Mi Store Mağazası Ankara Optimum’da Açıldı!

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Evofone distribütörlüğünde yeni Mi Store mağazası Ankara Optimum Outlet’te açıldı. Xiaomi’nin telefon, aksesuar ve birçok ekosistem ürünlerinin açılışa özel fiyatlarla sunulduğu Mi Store’da en yeni Xiaomi ürünleri Ankara’lıları bekliyor.



Uygun fiyatlı ürünleriyle öne çıkan Xiaomi markasının Türkiye Resmi Distribütörü Evofone, Türkiye’de yeni mağazalar açmaya devam ediyor. Evofone; Ankara’da yoğun ilgiyle karşılanan ilk Mi Store’dan sonra, yeni mağazalar açarak tüketicilerin Xiaomi ürünlerine daha kolay ulaşmasını amaçlıyor.



Xiaomi’nin en yeni ürünlerini denemek, incelemek ve 10-11 Ekim tarihlerinde geçerli olan açılışa özel indirimleri kaçırmak istemeyen başkentliler, Ankara Optimum Outlet’te, Mi Store açılışına katılıyor, tüm açılış fırsatlarından Evofone güvencesiyle yararlanıyor.



Mi Store Ankara Optimum Outlet açılışa özel öne çıkan indirimler:

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 GB: 3249,99 TL yerine 2999 TL

Xiaomi Redmi Note 8 64 GB: 2799,99 TL yerine 2499 TL

Xiaomi Note 10 128 GB: 5999,99 TL yerine 5499 TL

Pocophone Pro F2 128 GB: 7499,99 TL yerine 6999 TL

Xiaomi Mi Band 4: 229,99 TL yerine 179 TL

Xiaomi Mi Band 5: 329,99 TL yerine 289 TL

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2: 499,99 TL yerine 429 TL

Xiaomi Mi Roborock Vacuum Cleaner S502: 5999,99 TL yerine 4999 TL

Adres: Etiler, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı, Optimum Outlet Etimesgut/Ankara

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