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    Yeni Mi Store Mağazası Ankara Optimum’da Açıldı!

    Evofone distribütörlüğünde yeni Mi Store mağazası Ankara Optimum Outlet’te açıldı. Xiaomi’nin telefon, aksesuar ve birçok ekosistem ürünlerinin açılışa özel fiyatlarla sunulduğu Mi Store’da en yeni...
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    Yeni Mi Store Mağazası Ankara Optimum’da Açıldı!
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    Evofone distribütörlüğünde yeni Mi Store mağazası Ankara Optimum Outlet’te açıldı. Xiaomi’nin telefon, aksesuar ve birçok ekosistem ürünlerinin açılışa özel fiyatlarla sunulduğu Mi Store’da en yeni Xiaomi ürünleri Ankara’lıları bekliyor.


    Uygun fiyatlı ürünleriyle öne çıkan Xiaomi markasının Türkiye Resmi Distribütörü Evofone, Türkiye’de yeni mağazalar açmaya devam ediyor. Evofone; Ankara’da yoğun ilgiyle karşılanan ilk Mi Store’dan sonra, yeni mağazalar açarak tüketicilerin Xiaomi ürünlerine daha kolay ulaşmasını amaçlıyor.


    Xiaomi’nin en yeni ürünlerini denemek, incelemek ve 10-11 Ekim tarihlerinde geçerli olan açılışa özel indirimleri kaçırmak istemeyen başkentliler, Ankara Optimum Outlet’te, Mi Store açılışına katılıyor, tüm açılış fırsatlarından Evofone güvencesiyle yararlanıyor.


    Mi Store Ankara Optimum Outlet açılışa özel öne çıkan indirimler:
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 GB: 3249,99 TL yerine 2999 TL
    Xiaomi Redmi Note 8 64 GB: 2799,99 TL yerine 2499 TL
    Xiaomi Note 10 128 GB: 5999,99 TL yerine 5499 TL
    Pocophone Pro F2 128 GB: 7499,99 TL yerine 6999 TL
    Xiaomi Mi Band 4: 229,99 TL yerine 179 TL
    Xiaomi Mi Band 5: 329,99 TL yerine 289 TL
    Xiaomi  Mi True Wireless Earphones 2: 499,99 TL yerine 429 TL
    Xiaomi Mi Roborock Vacuum Cleaner S502: 5999,99 TL yerine 4999 TL

    Adres: Etiler, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı, Optimum Outlet Etimesgut/Ankara



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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