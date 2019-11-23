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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni moleküller tasarlamak için yapay zeka geliştirildi

    Araştırmacılar, yeni moleküller tasarlama konusunda daha iyi bir yetenek sağlayabilmek için moleküllerin kuantum davranışını sorgulayabilecek yeni bir makine öğrenme algoritması oluşturdular.
    3 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Yeni moleküller tasarlamak için yapay zeka geliştirildi

    Kuantum araştırmacılarının, yeni bileşikler tasarlamalarına yardımcı olmak için inşa edilmiş olan önceki algoritmalar, atomik yapıyı veya spesifik reaksiyonların sonuçlarını tahmin edebiliyordu ancak SchNOrb adını verdikleri yeni algoritma daha derine iniyor, atomik yörüngelere bakıyor. Yani önceki modeller, kuantum kimyası deneylerini daha klasik; skaler ve vektör tensör alanlarında tanımladılar, bu da çok daha fazla hesaplama zamanı ve enerji gerektiriyordu.

    Warwick Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Reinhard Maurer; "Bu, dalga fonksiyonlarının şeklini ve davranışını yakalamak için yeterince esnek bir yapay zeka algoritması geliştirmemiz gerekiyordu. Algoritmayı geliştirmek için  aynı zamanda kuantum kimyasal verilerini işlememiz gerekiyordu. Bu süreçler toplamda 3 yıllık bir çaba gerektirdi.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "Kamudaki veriler veri.gov.tr ile vatandaşa açılacak"

    Bu algoritmaya öğretilen yetenekler, kimyagerlerin tıp ve endüstri kullanımı için amaca yönelik molekülleri daha etkin bir şekilde tasarlamalarına yardımcı olacaktır.



    https://futurism.com/the-byte/ai-quantum-mechanics-design-molecules Yorum Yaz
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    1 Avatar
    pCkOpAtuS 2 sa.
    Yapay zekanın kendini geliştirmesi ile bilim çok daha hızlı ilerleyecek.Milyonlarca farklı senaryodan en mantıklı olanı çok daha hızlı çözecek ya da uygulayacak.Bilimin önündeki insana bağlı engeller ile yapay zeka uğraşmayacak.
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    V4LKyR 2 sa.
    Vay be... Çok mantıklı.
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    antigravity74100 3 sa.
    Yapay zeka, bir çok alanda yeni bir çağın kapılarını açıyor.
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