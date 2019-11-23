Yeni moleküller tasarlamak için yapay zeka geliştirildi

Kuantum araştırmacılarının, yeni bileşikler tasarlamalarına yardımcı olmak için inşa edilmiş olan önceki algoritmalar, atomik yapıyı veya spesifik reaksiyonların sonuçlarını tahmin edebiliyordu ancak SchNOrb adını verdikleri yeni algoritma daha derine iniyor, atomik yörüngelere bakıyor. Yani önceki modeller, kuantum kimyası deneylerini daha klasik; skaler ve vektör tensör alanlarında tanımladılar, bu da çok daha fazla hesaplama zamanı ve enerji gerektiriyordu.

Warwick Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Reinhard Maurer; "Bu, dalga fonksiyonlarının şeklini ve davranışını yakalamak için yeterince esnek bir yapay zeka algoritması geliştirmemiz gerekiyordu. Algoritmayı geliştirmek için aynı zamanda kuantum kimyasal verilerini işlememiz gerekiyordu. Bu süreçler toplamda 3 yıllık bir çaba gerektirdi.” dedi.

Ayrıca Bkz. "Kamudaki veriler veri.gov.tr ile vatandaşa açılacak"

Bu algoritmaya öğretilen yetenekler, kimyagerlerin tıp ve endüstri kullanımı için amaca yönelik molekülleri daha etkin bir şekilde tasarlamalarına yardımcı olacaktır.

https://futurism.com/the-byte/ai-quantum-mechanics-design-molecules