Yeni Heroes of Might and Magic oyunu Steam'de fırtınalar estiriyor

Tam Boyutta Gör Bir dönemin en sevilen oyun serilerinden olan Heroes of Might and Magic, yıllar sonra yine dikkat çekici bir oyunla geri döndü. Bu hafta "erken erişim" sürümüyle Steam'de yayınlanan Heroes of Might and Magic: Olden Era, nostalji unsuru başarıyla kullanmasının da etkisiyle oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Oyunun Steam topluluk sayfasında paylaşılan ilk veriler oldukça etkileyici.

Olden Era'yı yapan Unfrozen stüdyosu, Steam üzerinden yaptığı paylaşımla oyunun üç günde 500 bin kopya sattığını duyurdu. Nitekim oyun Steam'in en çok satanlar listesinde Windrose ve Diablo 4: Lord of Hatred gibi popüler yapımları geride bırakarak ikinci sıraya kadar yükselmiş durumda. Henüz tam sürümü çıkmamış, "erken erişim" aşamasındaki bir oyun için bu performans oldukça etkileyici. Stüdyonun sıradan bir devam oyunu yapmak yerine seriyi köklerine döndüren nostaljik bir oyunyapması, oyuncularda da karşılık bulmuş gibi görünüyor.

Heroes of Might and Magic. Olden Era, Çok Sevilen Üçüncü Oyuna Benzetiliyor

Heroes of Might and Magic serisinde oyuncular, mitolojik yaratıklardan oluşan devasa orduları ve her biri kendine has yetenek ağaçlarına sahip komutanları kontrol ederek, keşfedilmeyi bekleyen gizem dolu bir dünya haritasında ilerliyor ve rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalışıyor. Olden Era, türün en iyi örnekleri arasında gösterilen üçüncü oyunun ruhunu modern teknolojilerle buluşturuyor. Oyunun görsel tasarımı bu nostaljik yaklaşımı yansıtırken; şehir yönetimi, taktiksel savaş mekanikleri ve yapay zekâ gibi teknik unsurlar günümüz standartlarına uyarlandı.

