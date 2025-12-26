Yeni nesil AMD ekran kartları için tarih verildi: 2027'de çıkacaklar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD’nin bir sonraki nesil ekran kartı mimarisi RDNA5 hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Popüler sızıntı kaynağı Kepler_L2, AMD’nin RDNA5 çiplerinin TSMC’nin N3P üretim sürecinde tasarlandığının altını çizerken Samsung Foundry’nin kullanılacağına dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

RDNA5 için 2027 konuşuluyor

Kaynağa göre RDNA5’in piyasaya sürülmesi ise 2027’nin ortalarını bulacak. Bu tarih, çiplerin tasarım sürecinin tamamlanmasının ardından beklenen normal süreyle uyumlu. AMD, şu ana kadar masaüstü tarafında yeni bir ürün duyurmadı ve resmi olarak “RDNA5” markasını kullanmadı. Şirketin kamuya açık yol haritası, gelecekteki oyun odaklı GPU’ların daha fazla yapay zeka ve ışın izleme (ray tracing) yeteneğine sahip olacağını belirtiyor. Ancak henüz somut tarihler veya ürün isimleri paylaşılmadı.

Bu biraz ilginç çünkü AMD, EPYC işlemci serisinde 2nm üretim süreçlerini ve gelecek nesil planlarını çok daha net şekilde açıklıyor. Radeon tarafındaki bu sessizliğin kaynağı ise belirsiz. RDNA5’in teknik detaylarıyla ilgili en somut ipuçlarından biri Sony ile yürütülen “Project Amethyst”. Bu projede Radiance Cores, Neural Arrays ve Universal Compression adlı üç ana teknoloji dikkat çekiyor.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı 9 sa. önce eklendi

Radiance Cores, özellikle ışın izleme hesaplamalarını hızlandırmak için tasarlanmış özel donanım blokları olacak. Neural Arrays ise GPU mimarisine entegre edilmiş yapay zeka hızlandırıcı birimler olarak görev yapacak. Son olarak Universal Compression, cihazdan bağımsız çalışan yeni bir veri sıkıştırma teknolojisi olacak. Sızan bilgilere göre, masaüstü oyun GPU’ları ile bir sonraki nesil oyun konsolu SoC’leri bu teknolojileri paylaşacak.

Tüm bunlar bir araya geldiğinde 2026 yılı, Radeon tarafında sessiz bir yıl olacak gibi görünüyor. AMD, RDNA4 duyurusunu CES 2025’te atlamıştı ve RDNA5 ile ilgili CES 2026’da büyük bir açıklama beklenmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Yeni nesil AMD ekran kartları 2027’de piyasaya çıkabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: