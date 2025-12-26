Yeni nesil AMD ekran kartları için tarih verildi: 2027'de çıkacaklar

RDNA5 için 2027 konuşuluyor
Kaynağa göre RDNA5’in piyasaya sürülmesi ise 2027’nin ortalarını bulacak. Bu tarih, çiplerin tasarım sürecinin tamamlanmasının ardından beklenen normal süreyle uyumlu. AMD, şu ana kadar masaüstü tarafında yeni bir ürün duyurmadı ve resmi olarak “RDNA5” markasını kullanmadı. Şirketin kamuya açık yol haritası, gelecekteki oyun odaklı GPU’ların daha fazla yapay zeka ve ışın izleme (ray tracing) yeteneğine sahip olacağını belirtiyor. Ancak henüz somut tarihler veya ürün isimleri paylaşılmadı.
Radiance Cores, özellikle ışın izleme hesaplamalarını hızlandırmak için tasarlanmış özel donanım blokları olacak. Neural Arrays ise GPU mimarisine entegre edilmiş yapay zeka hızlandırıcı birimler olarak görev yapacak. Son olarak Universal Compression, cihazdan bağımsız çalışan yeni bir veri sıkıştırma teknolojisi olacak. Sızan bilgilere göre, masaüstü oyun GPU’ları ile bir sonraki nesil oyun konsolu SoC’leri bu teknolojileri paylaşacak.
Tüm bunlar bir araya geldiğinde 2026 yılı, Radeon tarafında sessiz bir yıl olacak gibi görünüyor. AMD, RDNA4 duyurusunu CES 2025'te atlamıştı ve RDNA5 ile ilgili CES 2026'da büyük bir açıklama beklenmiyor.