AMD’nin yeni nesil ekran kartları Nvidia RTX 60 serisinde sonra çıkabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil ekran kartları için bekleyiş biraz daha sürecek gibi görünüyor. Sektöre yakın kaynaklardan gelen son iddialar AMD’nin bir sonraki nesil RDNA 5 tabanlı oyuncu ekran kartlarını Nvidia’nın RTX 60 serisinden sonra piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor. Dolayısıyla hem AMD tarafında hem de Nvidia tarafında yeni kartlar ve mimariler 2027’ye kadar görülemeyecek.

Yeni neslin gelmesi zaman alacak

Paylaşılan bilgilere göre AMD, RDNA 5 mimarisine sahip ekran kartlarında TSMC’nin N3P üretim sürecini kullanacak. Daha önce ortaya çıkan söylentiler bu kartların 2027 yılının ortalarına doğru tanıtılabileceğini öne sürüyordu. Ancak donanım dünyasında güvenilir sızıntılarıyla bilinen Kepler_L2’ye göre AMD, bu kez Nvidia’nın hamlesini beklemeyi tercih edecek ve RDNA 5 serisini RTX 60 ailesinden sonra piyasaya sürecek.

Nvidia cephesinde ise yeni nesil RTX 60 “Rubin” serisinin 2027’nin ikinci yarısında, büyük olasılıkla yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Bu takvim doğrulanırsa, AMD’nin RDNA 5 tabanlı oyuncu ekran kartlarının da 2027’nin sonlarına kalması söz konusu olabilir.

Nvidia'dan sessiz karar: RTX 50 SUPER şimdilik gelmiyor 2 gün önce eklendi

Eğer bu senaryo gerçekleşirse sistemlerini yenilemek isteyen oyuncular için bekleyiş oldukça uzun olacak. AMD, ilk RDNA 4 tabanlı ekran kartını geçtiğimiz martta RX 9070 XT modeliyle piyasaya sürmüştü. RDNA 5’in 2027’nin ikinci yarısında gelmesi yaklaşık 2,5 yıllık bekleme süresi anlamına geliyor. Benzer tablo ocak ayında RTX 50 serisini piyasaya süren Nvidia için de geçerli.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Yeni nesil AMD ekran kartları RTX 60 serisinde sonra çıkabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: