AMD'nin beklenen yeni nesil RDNA 5 ekran kartları 2027 sonunda çıkabilir

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil ekran kartı mimarisi RDNA 5 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Computex 2026 fuarında bazı ekran kartı üreticileriyle görüşen Hollandalı teknoloji yayını Tweakers'ın aktardığı bilgilere göre AMD'nin bir sonraki nesil ekran kartlarının piyasaya çıkışı beklenenden daha geç olabilir.

2027 sonu gündemde

Computex'te görüşülen üreticilerden biri, AMD'nin yeni nesil ekran kartlarını 2027'nin ikinci veya üçüncü çeyreğinde piyasaya sürebileceğini öne sürdü. Bir başka üretici ise lansmanın daha da gecikebileceğini ve ürünlerin 2028'in ilk aylarına sarkabileceğini dile getirdi.

Bununla birlikte duyuru ve satış tarihleri arasındaki farkın da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Örneğin AMD, RDNA 4 mimarisini ilk kez Ocak 2025’te göstermiş ancak serinin ilk modelleri olan Radeon RX 9070 ve RX 9070 XT ekran kartlarını Mart 2025'te satışa sunmuştu. RDNA 3 döneminde ise duyuru Kasım 2022'de yapılmış, ürünler Aralık 2022'de piyasaya çıkmıştı.

RDNA 5’ten beklentiler büyük

Sızıntılar ve sektör kaynaklarından gelen bilgiler RDNA 5'in AMD açısından önemli bir mimari güncelleme olacağını gösteriyor. Özellikle dual-issue execution (çift komut yürütme) gibi performans artırıcı teknolojilerin üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor.

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Bu nedenle AMD'nin yeni mimariyi aceleyle piyasaya sürmek yerine geliştirme sürecini tamamlayarak daha olgun bir ürün sunmayı tercih edebileceği değerlendiriliyor. Şirketin özellikle Nvidia ile rekabet ettiği üst segment ekran kartı pazarında güçlü bir çıkış yapmak istemesi de olası gecikmelerin nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Nvidia tarafında da benzer bir takvim konuşuluyor

AMD'nin yanı sıra Nvidia için de benzer söylentiler gündemde. Nvidia, mevcut GeForce RTX 50 serisini CES 2025'te tanıtmıştı. Son dönemde ortaya çıkan iddialar ise şirketin Rubin mimarisini temel alan yeni nesil oyuncu ekran kartlarını 2027'nin sonlarında duyurabileceğini gösteriyor.

Ayrıca bazı kaynaklar, gelecekteki RTX 60 serisinin de tıpkı RDNA 5 ürünleri gibi 2028'in ilk dönemlerine sarkabileceğini öne sürüyor.

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Yeni nesil AMD RDNA 5 ekran kartları 2027 sonunda çıkabilir

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