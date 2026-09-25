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    Yeni nesil BYD Seagull'ın resmi iç mekan çizimleri paylaşıldı

    Çinli elektrikli araç devi BYD, küresel çapta en çok satan kompakt modeli Seagull’ın ikinci nesline ait resmi iç mekan çizimlerini paylaştı. Araç hem büyüyor hem de güçleniyor.

    Yeni nesil BYD Seagull'ın resmi iç mekan çizimleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    BYD'nin Okyanus serisinden sorumlu Genel Müdürü Zhang Zhuo, markanın en popüler bütçe dostu elektrikli otomobili ikinci nesil BYD Seagull'a ait resmi kabin tasarım çizimlerini paylaştı. Dış tasarım çizgilerinin ardından iç mekanı da sergilenen yeni model, minimalist kokpit yapısı ve belirgin boyut artışıyla dikkat çekiyor.

    Çin'de Great Seagull olarak da bilinen model, düz hatların hakim olduğu minimalist bir ön konsola ve yeni iki kollu direksiyon simidine kavuşuyor. Merkezdeki devasa yüzer multimedya ekranı korunurken, sürücü önündeki geleneksel dijital gösterge panelinin kaldırıldığı görülüyor. Alt kısmı açık tutulan orta konsolda kablosuz şarj ünitesi, iki adet bardaklık ve artırılan saklama gözleri yer alıyor.

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    Yeni nesil BYD Seagull'ın resmi iç mekan çizimleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) verilerine göre yeni Seagull, ilk nesline kıyasla adeta sınıf atlıyor. 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe, 1.570 mm yüksekliğe ve 2.650 mm aks mesafesine sahip olan model, ilk kasaya göre 425 mm daha uzun. Ayrıca aks mesafesinde de 150 mm artış söz konusu.

    Güç aktarım tarafında da ciddi bir performans güncellemesi mevcut. İlk nesildeki 55 kW’lık motorun yerini tam 95 kW (127 hp) güç üreten yeni sürekli mıknatıslı senkron motor alıyor. Güvenilirliğiyle bilinen LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketi kullanılmaya devam ediyor. Versiyonlardan birinde tavan üstü LiDAR ile ön, arka ve yan radar sensörleri opsiyonel olarak sunuluyor.

    Yeni nesil BYD Seagull'ın resmi iç mekan çizimleri paylaşıldı
    Nisan 2023’teki lansmanından bu yana 1.5 milyondan fazla satan ve yalnızca 2025 yılında 529.537 adetlik devasa bir satış rakamına ulaşan Seagull, BYD’nin en büyük kozlarından biri durumunda. Mevcut kasası Çin'de yaklaşık 10.360 dolar başlangıç fiyatına sahip olan modelin yeni nesil çıkış tarihi ve fiyatı yakında açıklanacak.
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