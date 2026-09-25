Yeni nesil BYD Seagull'ın resmi iç mekan çizimleri paylaşıldı

Çin'de Great Seagull olarak da bilinen model, düz hatların hakim olduğu minimalist bir ön konsola ve yeni iki kollu direksiyon simidine kavuşuyor. Merkezdeki devasa yüzer multimedya ekranı korunurken, sürücü önündeki geleneksel dijital gösterge panelinin kaldırıldığı görülüyor. Alt kısmı açık tutulan orta konsolda kablosuz şarj ünitesi, iki adet bardaklık ve artırılan saklama gözleri yer alıyor.
Boyu Dolphin'e yaklaştı
Güç aktarım tarafında da ciddi bir performans güncellemesi mevcut. İlk nesildeki 55 kW’lık motorun yerini tam 95 kW (127 hp) güç üreten yeni sürekli mıknatıslı senkron motor alıyor. Güvenilirliğiyle bilinen LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketi kullanılmaya devam ediyor. Versiyonlardan birinde tavan üstü LiDAR ile ön, arka ve yan radar sensörleri opsiyonel olarak sunuluyor.