Yeni nesil BYD Seagull'ın resmi iç mekan çizimleri paylaşıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD'nin Okyanus serisinden sorumlu Genel Müdürü Zhang Zhuo, markanın en popüler bütçe dostu elektrikli otomobili ikinci nesil BYD Seagull'a ait resmi kabin tasarım çizimlerini paylaştı. Dış tasarım çizgilerinin ardından iç mekanı da sergilenen yeni model, minimalist kokpit yapısı ve belirgin boyut artışıyla dikkat çekiyor.

Çin'de Great Seagull olarak da bilinen model, düz hatların hakim olduğu minimalist bir ön konsola ve yeni iki kollu direksiyon simidine kavuşuyor. Merkezdeki devasa yüzer multimedya ekranı korunurken, sürücü önündeki geleneksel dijital gösterge panelinin kaldırıldığı görülüyor. Alt kısmı açık tutulan orta konsolda kablosuz şarj ünitesi, iki adet bardaklık ve artırılan saklama gözleri yer alıyor.

Boyu Dolphin'e yaklaştı

Tam Boyutta Gör Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) verilerine göre yeni Seagull, ilk nesline kıyasla adeta sınıf atlıyor. 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe, 1.570 mm yüksekliğe ve 2.650 mm aks mesafesine sahip olan model, ilk kasaya göre 425 mm daha uzun. Ayrıca aks mesafesinde de 150 mm artış söz konusu.

LiDAR'lı ucuz elektrikli: BYD Great Seagull canlı görüntülendi 4 gün önce eklendi

Güç aktarım tarafında da ciddi bir performans güncellemesi mevcut. İlk nesildeki 55 kW’lık motorun yerini tam 95 kW (127 hp) güç üreten yeni sürekli mıknatıslı senkron motor alıyor. Güvenilirliğiyle bilinen LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketi kullanılmaya devam ediyor. Versiyonlardan birinde tavan üstü LiDAR ile ön, arka ve yan radar sensörleri opsiyonel olarak sunuluyor.

Nisan 2023’teki lansmanından bu yana 1.5 milyondan fazla satan ve yalnızca 2025 yılında 529.537 adetlik devasa bir satış rakamına ulaşan Seagull, BYD’nin en büyük kozlarından biri durumunda. Mevcut kasası Çin'de yaklaşık 10.360 dolar başlangıç fiyatına sahip olan modelin yeni nesil çıkış tarihi ve fiyatı yakında açıklanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni nesil BYD Seagull'ın resmi iç mekan çizimleri paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: