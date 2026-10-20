Yeni BYD Seagull satışa çıktı: 9.800 dolara büyüyen gövde, daha fazla teknoloji

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BYD, giriş seviyesi elektrikli modeli Seagull’ın ikinci neslini resmen tanıttı. Önceki modele göre belirgin şekilde büyüyen otomobil; beş kişilik oturma düzeni, ikinci nesil Blade batarya ve Flash Charging desteği gibi yeniliklerle geliyor. Üst versiyonlarda sunulan Lidar destekli sürüş asistanları ve gelişmiş konfor özellikleri de modelin teknolojik seviyesini yükseltiyor.

Çin’de beş donanım seviyesiyle satışa çıkan yeni Seagull’ın fiyatları yaklaşık 9.800 ile 14.900 dolar arasında değişiyor.

Yeni nesil BYD Seagull özellikleri

Yeni Seagull’ın en önemli değişimlerinden biri boyutlarında yaşanıyor. Otomobil artık 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 1.570 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.650 mm’ye ulaşıyor.

Önceki nesle kıyasla 425 mm daha uzun, 95 mm daha geniş ve 30 mm daha yüksek olan modelin aks mesafesi de 150 mm artırılmış. Büyüyen gövdeyle birlikte kabin kapasitesi dört kişiden beş kişiye çıkıyor.

15,6 inç ekran, masajlı koltuk ve ön bagaj

Yenilenen kabinde yatay çizgiler ve üç farklı iç mekan renk seçeneği kullanılıyor. DiLink 150 bilgi-eğlence sistemi, merkezdeki 15,6 inçlik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Sistem, DeepSeek yapay zeka entegrasyonuyla destekleniyor.

Donanım seviyesine göre sunulan konfor özellikleri arasında altı yönlü elektrikli sürücü koltuğu, dört yönlü elektrikli ön yolcu koltuğu ve her iki ön koltuk için üç kademeli ısıtma ve havalandırma yer alıyor. Sürücü koltuğunda farklı modlara sahip masaj işlevi de bulunuyor.

50 W kablosuz telefon şarjı, 127 renkli ambiyans aydınlatması ve sekiz hoparlörlü ses sistemi de yeni Seagull’ın donanımları arasında. Kullanışlılık tarafında ise 94 litrelik ön bagaj dikkat çekiyor. Arka bagaj alanı, koltuklar yatırıldığında 1.380 litreye kadar genişletilebiliyor.

Lidar destekli sürüş asistanı seçeneği

Tam Boyutta Gör Yeni Seagull, DiPilot 300 “God’s Eye” lidar tabanlı sürüş destek sistemiyle tercih edilebiliyor. Sistem; şehir içi ve otoyolda navigasyon destekli sürüş, trafik ışıklarını tanıma ve geri sayım bilgisi gösterme gibi işlevler sunuyor. Farklı senaryolarda engellerden kaçınmaya yönelik destekler de teknoloji paketinde yer alıyor.

420 km’ye kadar menzil sunuyor

İkinci nesil Seagull’da 85 kW veya 95 kW güç üreten elektrik motorları kullanılıyor. Her iki motor seçeneği de 130 Nm tork sağlıyor.

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İkinci nesil Blade bataryanın 30,1 kWsa ve 39,2 kWsa olmak üzere iki kapasite seçeneği bulunuyor. Bunlar sırasıyla CLTC test döngüsüne göre 320 km ve 420 km menzil sunuyor. Model için açıklanan enerji tüketimi ise 100 km’de 9,0 kWsa.

Yeni batarya teknolojisiyle Flash Charging desteği de sunuluyor. Ancak paylaşılan bilgilerde modelin maksimum şarj gücü veya belirli doluluk aralıkları için şarj süresi açıklanmıyor.

Şasi tarafındaki dikkat çekici yeniliklerden biri çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyon. Yeni Seagull’ın dönüş yarıçapı ise 4,95 metre olarak belirtiliyor.

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Yeni nesil BYD Seagull satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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