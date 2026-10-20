Yeni BYD Seagull satışa çıktı: 9.800 dolara büyüyen gövde, daha fazla teknoloji

Çin’de beş donanım seviyesiyle satışa çıkan yeni Seagull’ın fiyatları yaklaşık 9.800 ile 14.900 dolar arasında değişiyor.
Yeni nesil BYD Seagull özellikleri
Yeni Seagull’ın en önemli değişimlerinden biri boyutlarında yaşanıyor. Otomobil artık 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 1.570 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.650 mm’ye ulaşıyor.
Önceki nesle kıyasla 425 mm daha uzun, 95 mm daha geniş ve 30 mm daha yüksek olan modelin aks mesafesi de 150 mm artırılmış. Büyüyen gövdeyle birlikte kabin kapasitesi dört kişiden beş kişiye çıkıyor.
15,6 inç ekran, masajlı koltuk ve ön bagaj
Donanım seviyesine göre sunulan konfor özellikleri arasında altı yönlü elektrikli sürücü koltuğu, dört yönlü elektrikli ön yolcu koltuğu ve her iki ön koltuk için üç kademeli ısıtma ve havalandırma yer alıyor. Sürücü koltuğunda farklı modlara sahip masaj işlevi de bulunuyor.
50 W kablosuz telefon şarjı, 127 renkli ambiyans aydınlatması ve sekiz hoparlörlü ses sistemi de yeni Seagull’ın donanımları arasında. Kullanışlılık tarafında ise 94 litrelik ön bagaj dikkat çekiyor. Arka bagaj alanı, koltuklar yatırıldığında 1.380 litreye kadar genişletilebiliyor.
Lidar destekli sürüş asistanı seçeneği
420 km’ye kadar menzil sunuyor
İkinci nesil Seagull’da 85 kW veya 95 kW güç üreten elektrik motorları kullanılıyor. Her iki motor seçeneği de 130 Nm tork sağlıyor.
İkinci nesil Blade bataryanın 30,1 kWsa ve 39,2 kWsa olmak üzere iki kapasite seçeneği bulunuyor. Bunlar sırasıyla CLTC test döngüsüne göre 320 km ve 420 km menzil sunuyor. Model için açıklanan enerji tüketimi ise 100 km’de 9,0 kWsa.
Yeni batarya teknolojisiyle Flash Charging desteği de sunuluyor. Ancak paylaşılan bilgilerde modelin maksimum şarj gücü veya belirli doluluk aralıkları için şarj süresi açıklanmıyor.
Şasi tarafındaki dikkat çekici yeniliklerden biri çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyon. Yeni Seagull’ın dönüş yarıçapı ise 4,95 metre olarak belirtiliyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: