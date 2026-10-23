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    Yeni BYD Seal 07'nin iç mekanı ortaya çıktı: Masajlı koltuklar ve 20 hoparlörlü ses sistemi

    BYD, yeni Seal 07’nin iç mekanını paylaştı. Beş metreyi aşan sedan; masajlı, ısıtmalı ve havalandırmalı koltukları, 20 hoparlörlü Devialet ses sistemi ve geniş kabiniyle konfor iddiasını artırıyor.

    Yeni nesil BYD Seal 07'nin iç mekanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    BYD, ikinci nesil Seal 07 için tanıtım paylaşımlarını sürdürüyor. Eylül ayında dış tasarımı gösterilen sedanın bu kez iç mekanı ortaya çıktı. BYD’nin Ocean ürün ailesinin satışlarından sorumlu yöneticisi Zhang Zhuo, Weibo üzerinden paylaştığı görsellerle yeni modelin konfor ve ses sistemi özelliklerini açıkladı.

    Büyüyen gövdesiyle daha geniş bir yaşam alanı sunmaya hazırlanan Seal 07’nin fiyatı ve satışa çıkış tarihi henüz duyurulmadı. Resmi başvuru kayıtları ise modelin hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit seçeneklerle geleceğini gösteriyor.

    Masajlı koltuklar ve Devialet ses sistemi

    Yeni nesil BYD Seal 07'nin iç mekanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görsellerde mor tonların hakim olduğu bir kabin, büyük merkezi dokunmatik ekran ve panoramik cam tavan dikkat çekiyor. İç mekanın öne çıkan yeniliklerinden biri, “sıfır yer çekimi” olarak adlandırılan konfor odaklı koltuklar. Bu koltuklarda masaj, havalandırma ve ısıtma işlevleri bulunuyor.

    Yeni Seal 07’de 20 hoparlörlü Devialet ses sistemi de sunulacak. BYD, arka koltuk yaşam alanının sınıfının en genişi olduğunu ileri sürüyor.

    Uzunluğu 5 metreyi aşıyor

    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na yapılan başvurulara göre ikinci nesil Seal 07, 5.080 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe ve 1.495 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.960 mm.

    Yeni nesil BYD Seal 07'nin iç mekanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bu değerler, mart ayında satışa çıkan Seal 07 EV’ye göre 85 mm daha uzun gövde ve 60 mm daha uzun aks mesafesi anlamına geliyor. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonların tamamında beş kişilik oturma düzeni bulunuyor.

    Dış tasarımda yeni ön yüz ve gündüz farları, arkaya doğru alçalan fastback siluet, yarı gizli kapı kolları ve boydan boya uzanan arka aydınlatma öne çıkıyor. Tavanda bir Lidar sensörü de görülüyor; ancak sürüş destek sisteminin seviyesi henüz açıklanmış değil.

    Elektrikli versiyonda 300 kW’a kadar güç

    Resmi başvuru kayıtlarında tamamen elektrikli Seal 07 için 245 kW ve 300 kW olmak üzere iki motor gücü seçeneği yer alıyor. Her iki seçenek de mevcut Seal 07 EV’nin 240 kW’lık motorundan daha güçlü.

    Yeni nesil BYD Seal 07'nin iç mekanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni elektrikli versiyonlar lityum demir fosfat (LFP) batarya kullanacak. Ancak batarya kapasiteleri, menzil ve şarj performansına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

    Karşılaştırma için mevcut Seal 07 EV, 69 kWsa kapasiteli ikinci nesil Blade batarya ve 705 km’ye kadar açıklanan menzille sunuluyor.

    Hibritte 38 kWsa batarya ve 245 km elektrikli menzil

    Şarj edilebilir hibrit versiyon, Seal 07 DM-i adını koruyor. Başvuruya göre sistem, 115 kW gücündeki 1,5 litrelik benzinli motoru, 160 kW’lık elektrik motoruyla bir araya getiriyor. Bu versiyonda 38 kWsa kapasiteli batarya bulunuyor ve 245 kilometrelik saf elektrikli sürüş sunuyor.

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