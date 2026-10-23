Yeni BYD Seal 07'nin iç mekanı ortaya çıktı: Masajlı koltuklar ve 20 hoparlörlü ses sistemi

Büyüyen gövdesiyle daha geniş bir yaşam alanı sunmaya hazırlanan Seal 07’nin fiyatı ve satışa çıkış tarihi henüz duyurulmadı. Resmi başvuru kayıtları ise modelin hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit seçeneklerle geleceğini gösteriyor.
Masajlı koltuklar ve Devialet ses sistemi
Yeni Seal 07’de 20 hoparlörlü Devialet ses sistemi de sunulacak. BYD, arka koltuk yaşam alanının sınıfının en genişi olduğunu ileri sürüyor.
Uzunluğu 5 metreyi aşıyor
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na yapılan başvurulara göre ikinci nesil Seal 07, 5.080 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe ve 1.495 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.960 mm.
Dış tasarımda yeni ön yüz ve gündüz farları, arkaya doğru alçalan fastback siluet, yarı gizli kapı kolları ve boydan boya uzanan arka aydınlatma öne çıkıyor. Tavanda bir Lidar sensörü de görülüyor; ancak sürüş destek sisteminin seviyesi henüz açıklanmış değil.
Elektrikli versiyonda 300 kW’a kadar güç
Resmi başvuru kayıtlarında tamamen elektrikli Seal 07 için 245 kW ve 300 kW olmak üzere iki motor gücü seçeneği yer alıyor. Her iki seçenek de mevcut Seal 07 EV’nin 240 kW’lık motorundan daha güçlü.
Karşılaştırma için mevcut Seal 07 EV, 69 kWsa kapasiteli ikinci nesil Blade batarya ve 705 km’ye kadar açıklanan menzille sunuluyor.
Hibritte 38 kWsa batarya ve 245 km elektrikli menzil
Şarj edilebilir hibrit versiyon, Seal 07 DM-i adını koruyor. Başvuruya göre sistem, 115 kW gücündeki 1,5 litrelik benzinli motoru, 160 kW’lık elektrik motoruyla bir araya getiriyor. Bu versiyonda 38 kWsa kapasiteli batarya bulunuyor ve 245 kilometrelik saf elektrikli sürüş sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: