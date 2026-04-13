    Yeni nesil hidrojenli BMW iX5 ile menzil 750 km'ye çıkıyor

    BMW, hidrojenli iX5 SUV için yeni nesil yakıt hücresi ve depolama sistemi geliştirdi. Bu sistemle menzil 750 kilometreye çıkarken, depo dolumu 5 dakikanın altına iniyor.

    Hidrojen yakıt hücreli araçlar (FCEV), sunduğu uzun menzil ve hızlı dolum avantajlarına rağmen bu teknolojinin ticarileştirilmesinin önünde engeller mevcut. Buna rağmen BMW, yeni iX5 Hydrogen modeliyle önemli geliştirmeler sunmaya hazırlanıyor.

    Alman otomotiv devi, “Hydrogen Flat Storage” adını verdiği yeni bir hidrojen depolama sistemi geliştirdi. Bu sistem, kabin içinde yer kaybına neden olmadan daha fazla hidrojen depolanmasına imkan tanıyor. Yapı, karbon fiberle güçlendirilmiş yedi ayrı silindirden oluşuyor.

    Yeni sistem en az 7 kilogram hidrojen depolayabiliyor. Bu değer, mevcut iX5 Hydrogen modelindeki 6 kilogramlık kapasiteye göre artış anlamına geliyor. BMW’ye göre tam dolum süresi 5 dakikanın altında kalırken, menzil yaklaşık 750 kilometreye kadar çıkıyor. Bu da önceki nesle göre önemli bir iyileşme anlamına geliyor.

    Yeni depolama ünitesi, 700 bar basınca dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor ve boyut olarak gelecek nesil elektrikli iX5’te kullanılacak batarya paketleriyle aynı hacmi paylaşıyor. Bu sayede BMW, farklı güç aktarma sistemlerini aynı üretim hattında üreterek maliyetleri azaltabilecek.

    Yeni iX5 Hydrogen, BMW’nin X5 ailesinin gelecek nesli içinde konumlanacak ve beş farklı güç aktarma seçeneğinden biri olacak. CLAR platformu üzerine geliştirilen model; benzinli, dizel, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojenli versiyonlarla sunulacak.

    Söz konusu yakıt hücresi sistemi “Gen 3” olarak adlandırılıyor ve Toyota ile ortak geliştiriliyor. BMW, yeni sistemin hem daha güçlü hem de daha verimli olduğunu belirtiyor. Bu sistemi kullanan ilk üretim araçlarının 2028 yılında banttan inmesi planlanıyor.

    BMW’nin hidrojenli X5 modeli şu anda sınırlı sayıda prototip araçla Avrupa ve Kaliforniya’da test ediliyor. Yeni nesil ile birlikte bu teknolojinin daha olgun bir seviyeye taşınması hedefleniyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    genconline 1 hafta önce

    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

