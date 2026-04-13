Yeni nesil hidrojenli BMW iX5 ile menzil 750 km'ye çıkıyor

Alman otomotiv devi, “Hydrogen Flat Storage” adını verdiği yeni bir hidrojen depolama sistemi geliştirdi. Bu sistem, kabin içinde yer kaybına neden olmadan daha fazla hidrojen depolanmasına imkan tanıyor. Yapı, karbon fiberle güçlendirilmiş yedi ayrı silindirden oluşuyor.
Yeni depolama ünitesi, 700 bar basınca dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor ve boyut olarak gelecek nesil elektrikli iX5’te kullanılacak batarya paketleriyle aynı hacmi paylaşıyor. Bu sayede BMW, farklı güç aktarma sistemlerini aynı üretim hattında üreterek maliyetleri azaltabilecek.
Söz konusu yakıt hücresi sistemi “Gen 3” olarak adlandırılıyor ve Toyota ile ortak geliştiriliyor. BMW, yeni sistemin hem daha güçlü hem de daha verimli olduğunu belirtiyor. Bu sistemi kullanan ilk üretim araçlarının 2028 yılında banttan inmesi planlanıyor.
BMW'nin hidrojenli X5 modeli şu anda sınırlı sayıda prototip araçla Avrupa ve Kaliforniya'da test ediliyor. Yeni nesil ile birlikte bu teknolojinin daha olgun bir seviyeye taşınması hedefleniyor.
[resim]
.
