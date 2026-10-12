Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon tamamen yenilendi: Hibrit de geliyor

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Tam Boyutta Gör Hyundai, tamamen yenilenen Bayon’u tanıttı. Daha köşeli tasarımı ve belirgin SUV çizgileriyle dikkat çeken yeni model; genişleyen yaşam alanını, çift ekranlı kokpit ve üst sınıfları hatırlatan konfor donanımlarıyla birleştiriyor.

Avrupa pazarına yönelik üretimi Hyundai’nin Türkiye’deki fabrikasında gerçekleştirilen yeni Bayon, ilk etapta 1,0 litrelik turbo benzinli motorlarla sunulacak. 2027’de ise ürün gamına 138 beygirlik hibrit seçenek katılacak.

Yeni Bayon’un tasarımı nasıl değişti?

Yeni Bayon, Hyundai’nin Art of Steel tasarım anlayışının daha köşeli bir yorumunu taşıyor. Daha dik duruş, artırılan yerden yükseklik, belirgin çamurluklar ve keskin gövde çizgileri, modelin SUV karakterini güçlendiriyor.

Ön bölümde boydan boya uzanan yatay aydınlatma imzası, şekillendirilmiş kaput ve alt koruma detayı bulunuyor. Projeksiyon tipi LED farlara, virajların iç kısmını aydınlatmaya yardımcı olan statik dönüş aydınlatması eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Yan tarafta kontrast renkli gövde kaplamaları, siyah sütunlar ve tavan rayları öne çıkıyor. Kısa ön ve arka gövde çıkıntıları korunurken 18 inçe kadar jant seçenekleri ve siyah tavan tercih edilebiliyor. Arka aydınlatmalarda da ön bölümdeki yatay tasarım tekrarlanıyor. Köşeli alt tampon tasarımı, otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor.

Renk seçeneklerinde Vibrant Blue Matte, Ice Blue Matte ve Fierce Red Matte adlı 3 mat renk bulunuyor. Hyundai, yeni Bayon’un segmentinde mat gövde renkleri sunan tek model olduğunu belirtiyor.

N Line ile daha sportif görünüm

Yeni Bayon’da N Line versiyonu da sunuluyor. Bu versiyon; özel ızgara detayları, alt tampondaki kanatçıklar, 18 inçlik N Line jantları ve parlak siyah gövde kaplamalarıyla ayrışıyor.

Arka difüzöre entegre çift egzoz çıkışı sportif görünümü tamamlıyor. İç mekânda ise N Line’a özel kumaş ve süet benzeri tekstil kaplamalı koltuklar ile kırmızı vurgular kullanılıyor.

Çift 12,3 inç ekran ve dijital anahtar

Tam Boyutta Gör Yeni Bayon’un kabininde, donanıma bağlı olarak 12,3 inçlik multimedya ekranı ve 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, kavisli panoramik bir düzende bir araya getiriliyor.

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin yanı sıra Hyundai Digital Key 2 de sunuluyor. Dijital anahtar sistemi, uyumlu akıllı telefon veya akıllı saat üzerinden kapıların açılmasını ve otomobilin çalıştırılmasını sağlıyor.

Opsiyonel eğlence paketiyle YouTube dahil çeşitli içerik platformlarına multimedya ekranından erişilebiliyor. Kablosuz telefon şarjı, önde 2 ve arkada 1 USB-C bağlantısı ile 8 hoparlörlü Bose ses sistemi de donanım seçenekleri arasında.

Önde havalandırma, arkada ısıtma

Bayon’un yenilenmesiyle birlikte konfor donanımları da genişliyor. Ön koltuklarda ısıtma ve havalandırma, sürücü koltuğunda bel desteği ve her iki ön koltukta yükseklik ayarı sunuluyor.

Arka bölümde ise artırılan diz mesafesine eğimi ayarlanabilen koltuk sırtlıkları, bardaklıklı orta kol dayama, donanıma bağlı koltuk ısıtması ve arka havalandırma çıkışları eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Açılabilir panoramik cam tavan, çift bölgeli otomatik klima, yumuşak dokulu yüzeyler ve çift ambiyans aydınlatması da kabindeki yenilikler arasında yer alıyor.

440 litreye ulaşan bagaj

Yeni Hyundai Bayon; 4.245 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 2.600 mm aks mesafesine sahip. Tavan rayları dahil yükseklik, jant seçimine göre benzinli versiyonlarda 1.565-1.570 mm, hibritte ise 1.555-1.560 mm arasında değişiyor.

Hyundai, uzayan aks mesafesiyle arka diz mesafesinde sınıfının en iyi değerini hedeflediğini belirtiyor. Ön ve arka baş ve omuz mesafelerinde de sınıf liderliği iddiası bulunuyor.

Benzinli versiyonlarda 440 litre, hibritte ise 397 litre bagaj hacmi açıklanıyor. Bagaj tabanının altındaki ek saklama alanları ve kullanılmadığında kaldırılabilen bagaj örtüsü de pratikliği destekliyor.

90 ve 115 beygirlik turbo benzinli seçenekler

Yeni Bayon’un benzinli motor gamını 1,0 litrelik T-GDI oluşturuyor. Motorun 90 ve 115 beygirlik versiyonları, 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilebiliyor. Önden çekişli modelin benzinli seçeneklerinde 0-100 km/s hızlanması 10,8-14,1 saniye.

138 beygirlik hibrit 2027’de geliyor

Tam Boyutta Gör Ürün gamına daha sonra katılacak hibrit sistemin, 1,6 litrelik GDI benzinli motoru elektrik motoru ve 6 ileri çift kavramalı şanzımanla birleştirmesi planlanıyor. Toplam güç 138 beygir olarak açıklanıyor.

Hibrit Bayon’da adaptif rejeneratif frenleme kullanılacak. Sistem, enerji geri kazanımını sürüş koşullarına göre ayarlarken sürücü de direksiyon arkasındaki kulakçıklarla geri kazanım seviyesini seçebilecek.

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Hibrit versiyonun hızlanma, azami hız ve ağırlık değerleri henüz netleşmiş değil. Hedeflenen WLTP karma CO2 emisyonu ise 102-113 g/km aralığında.

Çevre görüş ve gelişmiş sürüş destekleri

Yeni Bayon, kapsamı donanıma göre değişen Hyundai SmartSense sürüş destek paketiyle geliyor. Sistemler arasında HDA 2 otoyol sürüş asistanı, çevre görüş kamerası ve kör nokta görüntüleme bulunuyor.

Bunlara önden çarpışma önleme desteği, adaptif hız sabitleyici, şerit takip desteği, kör nokta çarpışma önleme ve arka çapraz trafik çarpışma önleme sistemleri eşlik ediyor. Geri manevralarda çarpışmayı önlemeye yardımcı park desteği de sunuluyor.

Yeni Hyundai Bayon’un 2027'nin ocak veya şubat ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Hyundai, paylaşılan özelliklerin pazara ve donanım seviyesine göre değişebileceğini belirtiyor. Fiyatlar ise ilerleyen süreçte paylaşılacak.

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