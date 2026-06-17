Yeni nesil Hyundai Elantra yakında tanıtılıyor: İşte olası görünümü

Uzak doğulu marka, Güney Kore'de yapacağı yeni model tanıtımı için etkinlik kayıtlarını almaya başladı. Görünüşe bakılırsa araç resmi lansmanından önce ilk kez bu etkinlikte sergilenecek. Kayıtların 2 Ağustos tarihinde sona erecek olması otomobilin yaz sonuna kadar gün yüzüne çıkacağına işaret ediyor.
Daha keskin ve fütüristik tasarım
Casus fotoğraflar temel alınarak hazırlanan render çalışmaları yeni Elantra'nın daha köşeli ve keskin hatlara sahip olacağını ortaya koyuyor. Araç lüks kardeşi Grandeur'dan esinlenen retro C sütunu tasarımıyla daha uzun bir gövde görünümüne kavuşacak.
Ön tarafta tampon içine yerleştirilmiş ana far grubuyla birlikte ince formda LED gündüz farları dikkat çekiyor. Arka tarafta ise kendine özgü tasarıma sahip yeni LED stop lambaları olacak.
İç mekan ve motor seçenekleri
Yeni Elantra'da ön cama daha yakın konumlandırılmış kompakt bir dijital gösterge paneli yer alacak. Konsolun merkezinde ise Pleos işletim sistemiyle çalışan ve Gleo AI sesli asistana sahip 17 inçlik devasa bir multimedya ekranı bulunacak. Bu teknolojik donanımın yeni Tucson modelinde de kullanılması bekleniyor.
Yeni nesil Elantra için takvim de netleşiyor. Kore'den gelen bilgilere göre araç 2026 yılı içerisinde Güney Kore'de satışa sunulacak. 2027’nin ilk yarısında ise diğer pazarlarda boy göstermeye başlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: