Yeni nesil Hyundai Elantra yakında tanıtılıyor: İşte olası görünümü

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Güney Koreli otomobil devi Hyundai, popüler sedan modeli Elantra'nın merakla beklenen sekizinci neslini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin ana vatanında Avante adıyla bilinen modelin yeni nesli yaz aylarında resmen tanıtılacak. En azından Hyundai cephesinden gelen ipuçları bu yönde.

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Uzak doğulu marka, Güney Kore'de yapacağı yeni model tanıtımı için etkinlik kayıtlarını almaya başladı. Görünüşe bakılırsa araç resmi lansmanından önce ilk kez bu etkinlikte sergilenecek. Kayıtların 2 Ağustos tarihinde sona erecek olması otomobilin yaz sonuna kadar gün yüzüne çıkacağına işaret ediyor.

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Daha keskin ve fütüristik tasarım

Casus fotoğraflar temel alınarak hazırlanan render çalışmaları yeni Elantra'nın daha köşeli ve keskin hatlara sahip olacağını ortaya koyuyor. Araç lüks kardeşi Grandeur'dan esinlenen retro C sütunu tasarımıyla daha uzun bir gövde görünümüne kavuşacak.

Ön tarafta tampon içine yerleştirilmiş ana far grubuyla birlikte ince formda LED gündüz farları dikkat çekiyor. Arka tarafta ise kendine özgü tasarıma sahip yeni LED stop lambaları olacak.

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İç mekan ve motor seçenekleri

Yeni Elantra'da ön cama daha yakın konumlandırılmış kompakt bir dijital gösterge paneli yer alacak. Konsolun merkezinde ise Pleos işletim sistemiyle çalışan ve Gleo AI sesli asistana sahip 17 inçlik devasa bir multimedya ekranı bulunacak. Bu teknolojik donanımın yeni Tucson modelinde de kullanılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Sekizinci nesil Elantra'nın motor yelpazesinde mevcut 2.0 litrelik atmosferik motor korunacak. Ancak modernize edileceği iafe ediliyor. Buna ek olarak 1.6 litrelik turboşarjlı ünite ve seriye yeni eklenecek olan hibrit güç aktarma organı seçenekler arasında yer alacak.

Yeni nesil Elantra için takvim de netleşiyor. Kore'den gelen bilgilere göre araç 2026 yılı içerisinde Güney Kore'de satışa sunulacak. 2027’nin ilk yarısında ise diğer pazarlarda boy göstermeye başlayacak.

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Yeni nesil Hyundai Elantra yakında tanıtılıyor: Nasıl görünecek?

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