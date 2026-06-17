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    Yeni nesil Hyundai Elantra yakında tanıtılıyor: İşte olası görünümü

    Güney Koreli otomobil devi Hyundai, sekizinci nesil Elantra'nın resmi tanıtımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yaz aylarında tanıtılması beklenen popüler sedanın muhtemel tasarımı ortaya çıktı.

    Yeni nesil Hyundai Elantra yakında tanıtılıyor: Nasıl görünecek? Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli otomobil devi Hyundai, popüler sedan modeli Elantra'nın merakla beklenen sekizinci neslini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin ana vatanında Avante adıyla bilinen modelin yeni nesli yaz aylarında resmen tanıtılacak. En azından Hyundai cephesinden gelen ipuçları bu yönde.

    Uzak doğulu marka, Güney Kore'de yapacağı yeni model tanıtımı için etkinlik kayıtlarını almaya başladı. Görünüşe bakılırsa araç resmi lansmanından önce ilk kez bu etkinlikte sergilenecek. Kayıtların 2 Ağustos tarihinde sona erecek olması otomobilin yaz sonuna kadar gün yüzüne çıkacağına işaret ediyor.

    Yeni nesil Hyundai Elantra yakında tanıtılıyor: Nasıl görünecek? Tam Boyutta Gör

    Daha keskin ve fütüristik tasarım

    Casus fotoğraflar temel alınarak hazırlanan render çalışmaları yeni Elantra'nın daha köşeli ve keskin hatlara sahip olacağını ortaya koyuyor. Araç lüks kardeşi Grandeur'dan esinlenen retro C sütunu tasarımıyla daha uzun bir gövde görünümüne kavuşacak.

    Ön tarafta tampon içine yerleştirilmiş ana far grubuyla birlikte ince formda LED gündüz farları dikkat çekiyor. Arka tarafta ise kendine özgü tasarıma sahip yeni LED stop lambaları olacak.

    Yeni nesil Hyundai Elantra yakında tanıtılıyor: Nasıl görünecek? Tam Boyutta Gör

    İç mekan ve motor seçenekleri

    Yeni Elantra'da ön cama daha yakın konumlandırılmış kompakt bir dijital gösterge paneli yer alacak. Konsolun merkezinde ise Pleos işletim sistemiyle çalışan ve Gleo AI sesli asistana sahip 17 inçlik devasa bir multimedya ekranı bulunacak. Bu teknolojik donanımın yeni Tucson modelinde de kullanılması bekleniyor.

    Yeni nesil Hyundai Elantra yakında tanıtılıyor: Nasıl görünecek? Tam Boyutta Gör
    Sekizinci nesil Elantra'nın motor yelpazesinde mevcut 2.0 litrelik atmosferik motor korunacak. Ancak modernize edileceği iafe ediliyor. Buna ek olarak 1.6 litrelik turboşarjlı ünite ve seriye yeni eklenecek olan hibrit güç aktarma organı seçenekler arasında yer alacak.

    Yeni nesil Elantra için takvim de netleşiyor. Kore'den gelen bilgilere göre araç 2026 yılı içerisinde Güney Kore'de satışa sunulacak. 2027’nin ilk yarısında ise diğer pazarlarda boy göstermeye başlayacak.

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