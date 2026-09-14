Yeni nesil Kia Sportage'ın tasarımı sızıntılarla şekillendi: İşte görüntüler

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Tam Boyutta Gör Yeni nesil Kia Sportage henüz yoğun kamuflaj altında test edilirken, görüntülenen ilk prototipler yeni modelin tasarımının nasıl şekilleneceğine dair ilk ipuçlarını vermeye başladı. Fransız Auto-Moto yayını, casus fotoğraflardan yola çıkarak yeni Sportage'ın nasıl görünebileceğini gösteren render görselleri hazırladı ve mevcut nesille karşılaştırdı.

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Görünüşe bakılırsa yeni Sportage, mevcut neslin karmaşık kıvrımlarından uzaklaşarak daha düz çizgilere ve daha köşeli bir tasarıma yönelecek. Popüler SUV, tasarım açısından Kia'nın yeni elektrikli modellerine yaklaşsa da tamamen elektrikli olmayacak.

Tasarımda yeni çizgiler

En belirgin değişimin ön bölümde yaşanması bekleniyor. Dikey gündüz farları kaputun kenarlarından tamponun alt bölümüne kadar uzanırken, ince yapıdaki ana farlar yatay olarak konumlandırılacak. İçten yanmalı motorlu versiyonlarda büyük radyatör ızgarası ise farların arasında yer almaya devam edecek.

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Benzer tasarım değişiklikleri aracın yan profiline de yansıyacak. Prototipte tekerlek kemerleri ve marşpiyeller boyunca uzanan geniş kaplamalar öne çıkarken, neredeyse dik konumlandırılan arka sütun Sportage'ın daha geleneksel bir SUV görünümüne kavuşmasını sağlıyor. Ancak yoğun kamuflaj birçok ayrıntıyı gizlediğinden gövde panelleri, aydınlatma grubu ve dekoratif detayların seri üretim versiyonundaki nihai tasarımı render görsellerinden farklı olabilir.

Motor seçenekleri ve çıkış tarihi

Mevcut beşinci nesil Kia Sportage 2021 yılında tanıtılmış, ardından kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçmişti. Yeni prototiplerin yollarda görüntülenmesi ise markanın artık bir sonraki nesil üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak şirket henüz tasarım, teknik özellikler veya tanıtım tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

Tam Boyutta Gör Yeni Sportage'ın benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle yola devam edeceği tahmin ediliyor. Motor gamına ilişkin detaylar şimdilik oldukça sınırlı. Merakla beklenen aracın 2027 yılında tanıtılacağı belirtiliyor. Bu takvim doğru çıkarsa yeni Sportage, Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkabilir. Satışların ise 2028'in ilk aylarında başlaması bekleniyor.

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Yeni nesil Kia Sportage'ın tasarımı şekillendi: İşte görüntüler

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