Yeni nesil Kia Sportage'ın tasarımı sızıntılarla şekillendi: İşte görüntüler

Görünüşe bakılırsa yeni Sportage, mevcut neslin karmaşık kıvrımlarından uzaklaşarak daha düz çizgilere ve daha köşeli bir tasarıma yönelecek. Popüler SUV, tasarım açısından Kia'nın yeni elektrikli modellerine yaklaşsa da tamamen elektrikli olmayacak.
Tasarımda yeni çizgiler
En belirgin değişimin ön bölümde yaşanması bekleniyor. Dikey gündüz farları kaputun kenarlarından tamponun alt bölümüne kadar uzanırken, ince yapıdaki ana farlar yatay olarak konumlandırılacak. İçten yanmalı motorlu versiyonlarda büyük radyatör ızgarası ise farların arasında yer almaya devam edecek.
Benzer tasarım değişiklikleri aracın yan profiline de yansıyacak. Prototipte tekerlek kemerleri ve marşpiyeller boyunca uzanan geniş kaplamalar öne çıkarken, neredeyse dik konumlandırılan arka sütun Sportage'ın daha geleneksel bir SUV görünümüne kavuşmasını sağlıyor. Ancak yoğun kamuflaj birçok ayrıntıyı gizlediğinden gövde panelleri, aydınlatma grubu ve dekoratif detayların seri üretim versiyonundaki nihai tasarımı render görsellerinden farklı olabilir.
Motor seçenekleri ve çıkış tarihi
Mevcut beşinci nesil Kia Sportage 2021 yılında tanıtılmış, ardından kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçmişti. Yeni prototiplerin yollarda görüntülenmesi ise markanın artık bir sonraki nesil üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak şirket henüz tasarım, teknik özellikler veya tanıtım tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: