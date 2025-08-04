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    Mercedes, yeni nesil modellerinde kullanacağı panjur tasarımını gösterdi

    Opsiyonel olarak aydınlatmalı şekilde tercih edilebilen yeni panjur tasarımını tanıtan Alman otomotiv devi, bu tasarımı yeni GLC'den başlamak üzere tüm modellerinde kullanacak.

    Yeni nesil Mercedes modelleri bu ızgara tasarımını kullanacak Tam Boyutta Gör
    Mercedes, yeni nesil elektrikli araçlarında kullanacağı yeni krom ızgara tasarımını tanıttı. Bu yeni tasarım dili ilk olarak önümüzdeki ay Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan yeni elektrikli GLC SUV modelinde görücüye çıkacak.

    İçten yanmalı motorların aksine elektrikli araçlar aktif bir soğutma sistemine ihtiyaç duymadığından, yeni panjur saf bir tasarım unsuru olarak ele alındı. Mercedes, bu ızgarayı opsiyonel olarak aydınlatmalı şekilde de tercih edilebilen bir panel haline getirerek yeniden tanımladı.

    Yeni elektrikli GLC'de yer alacak aydınlatmalı versiyon, krom kaplamalı yüzeyinde 942 küçük noktaya sahip. Bu panelin arkasına yerleştirilen 100’den fazla LED ışık, ızgaranın farklı şekillerde aydınlatılmasına ve animasyonlu şekilde çalışabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, panjurun ortasında bulunan yıldız logosu ve etrafını saran entegre kontur da isteğe göre aydınlatılabiliyor.

    Mercedes, bu panjur tasarımını tüm yeni nesil modellerinde kullanmayı planlıyor. Her modelde detaylar değişse de temel tasarım dili korunacak. Marka, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda içten yanmalı motorlu modellerinin de tasarımını güncelleyecek. Mercedes daha önce yaptığı açıklamalarda, elektrikli ve içten yanmalı modellerin tasarım dillerinin birleşeceğini ifade etmişti. Bu da, benzinli modellerin de benzer panjur tasarımlarına geçeceğini işaret ediyor.

    EQC’nin halefi olarak konumlanan yeni elektrikli GLC, içten yanmalı motorlu versiyonlarla birlikte satışta olacak. Bu model, Mercedes-Benz’in elektrikli araçlarına özel model isimlendirme stratejisini terk ederek başlattığı yeni ürün atağının ilk temsilcilerinden biri olacak.

    Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, ızgara tasarımı hakkında “Bu tasarım bir tercih değil, işlevin şekli belirlemesiydi” diyerek, markanın tasarım kimliğini korumanın önemine vurgu yaptı. Källenius, piyasaya giren 100’den fazla Çinli markanın olduğu bir dönemde “Mercedes’in benzersizliğini gelecek nesillere taşıyacak” bir görsel imzaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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