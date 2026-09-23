Yeni nesil Nissan X-Trail (Rogue) tanıtıldı: 3. nesil e-POWER hibrit teknolojisi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD'de Rogue ismiyle satılan, Avrupa ve Türkiye'de ise Nissan X-Trail adıyla bilinen popüler SUV modelinin yeni nesli resmi olarak tanıtıldı. Japon marka, 2027 model yılını taşıyan aracı yenilenen dijital kabini ve 3. nesil e-POWER hibrit teknolojisiyle gözler önüne serdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rogue adıyla tanıtılan model, Avrupa pazarına X-Trail adıyla ve muhtemel bazı uyarlamalarla gelecek. Dış tasarımının ise ABD'de tanıtılan Rogue ile büyük ölçüde benzer olması bekleniyor.

Dış tasarımda yenilikçi dokunuşlar

Yeni nesil X-Trail, genel gövde oranlarını korurken belirgin estetik güncellemelerle geliyor. Ön bölümde LED farlarla bütünleşen geniş petek desenli ızgara öne çıkıyor. Yan profilde çamurluk detayları büyük ölçüde korunurken, C sütunu, tasarımcıların Japonya'daki Fuji Dağı'ndan ilham aldığı yeni bir forma kavuşmuş.

Tam Boyutta Gör Arka bölümde ise iki stop lambasını birleştiren kesintisiz LED ışık çubuğu dikkat çekiyor. Bu özellik ABD pazarında opsiyonel. Ana stop grubu küçültülürken siyah arka tampon tasarımı korunuyor. Aracın uzunluğu 4.65 metre olarak açıklandı. Mevcut modele göre 3 santimetre daha kısa olsa da 2.70 metrelik aks mesafesi tamamen aynı kalıyor.

Tam Boyutta Gör

İç mekanda teknoloji ve konfor

Yeni X-Trail'in iç mekanındaki en belirgin değişim kokpitte göze çarpıyor. Araçta standart olarak 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı sunulurken, üst donanımlarda 14.3 inçlik daha geniş ekran seçeneği mevcut. Bilgi-eğlence sistemi, Google built-in (Android Automotive) alt yapısını kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Konfor ve kullanım tarafında da çeşitli yenilikler sunuluyor. 10 hoparlörlü Bose ses sistemi, aynı anda iki cihazı şarj edebilen Qi2 kablosuz şarj ünitesi ve ısıtma-havalandırma özelliğine sahip Nissan Zero Gravity koltuklar öne çıkan donanımlar arasında yer alıyor. Arka koltuklar dik durumdayken (yani normal 5 kişilik kullanımda) bagaj hacmi 881 litre olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör

3. nesil e-Power ve dört tekerlekten çekiş

Yenilenen modelle birlikte e-POWER güç aktarma sistemi ABD pazarında ilk kez sunuluyor. Üçüncü nesil sistemde 1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, tekerleklere doğrudan güç aktarmak yerine 1.67 kWh kapasiteli bataryayı şarj eden bir jeneratör olarak çalışıyor. 150 beygir güç üreten benzinli motora, dört tekerlekten çekiş sağlayan iki elektrik motoru eşlik ediyor. Sistemin toplamda 228 beygir güç ürettiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Nissan yeni modelin yakıt tüketimine ilişkin ilk verileri de paylaştı. Buna göre araç şehir içinde 100 kilometrede 5.9 litre, otoyolda 6.5 litre ve karma kullanımda 6.2 litre yakıt tüketiyor. Açıklanan tüketim değerleri henüz Avrupa'nın resmi WLTP ölçümlerini yansıtmadığı için, verileri Avrupa'daki güncel e-POWER modelleriyle doğrudan kıyaslamak şimdilik mümkün değil.

Tam Boyutta Gör

Fiyat etiketi ve çıkış tarihi

Yenilenen SUV bu sonbaharda ABD'de satışa çıkacak. İlk etapta tek bir versiyonla sunulacak modelin tüm versiyonları ise 2027'nin başında bayilerde yerini alacak. ABD fiyatları 35.490 dolar ile 43.490 dolar arasında değişen modelin Avrupa pazarına ne zaman geleceği henüz resmi olarak açıklanmadı. Yeni X-Trail'in Avrupa'ya gelişinin en erken 2028 yılını bulabileceği tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: