Yeni nesil Nissan X-Trail (Rogue) tanıtıldı: 3. nesil e-POWER hibrit teknolojisi

Dış tasarımda yenilikçi dokunuşlar
Yeni nesil X-Trail, genel gövde oranlarını korurken belirgin estetik güncellemelerle geliyor. Ön bölümde LED farlarla bütünleşen geniş petek desenli ızgara öne çıkıyor. Yan profilde çamurluk detayları büyük ölçüde korunurken, C sütunu, tasarımcıların Japonya'daki Fuji Dağı'ndan ilham aldığı yeni bir forma kavuşmuş.
İç mekanda teknoloji ve konfor
Yeni X-Trail'in iç mekanındaki en belirgin değişim kokpitte göze çarpıyor. Araçta standart olarak 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı sunulurken, üst donanımlarda 14.3 inçlik daha geniş ekran seçeneği mevcut. Bilgi-eğlence sistemi, Google built-in (Android Automotive) alt yapısını kullanıyor.
3. nesil e-Power ve dört tekerlekten çekiş
Yenilenen modelle birlikte e-POWER güç aktarma sistemi ABD pazarında ilk kez sunuluyor. Üçüncü nesil sistemde 1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, tekerleklere doğrudan güç aktarmak yerine 1.67 kWh kapasiteli bataryayı şarj eden bir jeneratör olarak çalışıyor. 150 beygir güç üreten benzinli motora, dört tekerlekten çekiş sağlayan iki elektrik motoru eşlik ediyor. Sistemin toplamda 228 beygir güç ürettiğini belirtelim.
Fiyat etiketi ve çıkış tarihi
Yenilenen SUV bu sonbaharda ABD'de satışa çıkacak. İlk etapta tek bir versiyonla sunulacak modelin tüm versiyonları ise 2027'nin başında bayilerde yerini alacak. ABD fiyatları 35.490 dolar ile 43.490 dolar arasında değişen modelin Avrupa pazarına ne zaman geleceği henüz resmi olarak açıklanmadı. Yeni X-Trail'in Avrupa'ya gelişinin en erken 2028 yılını bulabileceği tahmin ediliyor.
Kaynakça https://usa.nissannews.com/en-US/releases/2027-nissan-rogue-hybrid-press-kit https://global.nissannews.com/en/channels/rogue-x-trail?selectedTabId=rogue-x-trail-photos Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: