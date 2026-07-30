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    Yeni nesil Opel Corsa böyle görünebilir: Ne zaman geliyor?

    Stellantis bünyesindeki ikizler Peugeot 208 ve Opel Corsa, 2027’de STLA Small platformuyla baştan aşağı yenileniyor. LFP batarya, steer-by-wire ve 300 hp'lik GSE versiyonu yola çıkmaya hazırlanıyor.

    Yeni nesil Opel Corsa böyle görünebilir: Ne zaman geliyor? Tam Boyutta Gör
    2019 yılında Opel’in PSA Grubu’na ve ardından Stellantis çatısı altına katılmasıyla başlayan Peugeot 208 ve Opel Corsa ortaklığı, yeni nesillerinde çok daha derin bir teknolojik bağ kuruyor. Aynı boyutları, ortak motor seçeneklerini ve son olarak tam elektrikli performans versiyonlarını paylaşan iki B-segment temsilcisi, 2027 yılı itibarıyla tamamen yeni bir platforma geçiş yapmaya hazırlanıyor.

    Tamamen yeni STLA Small platformu ve tanıtım takvimi

    Stellantis'in elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği STLA Small mimarisini ilk olarak 2027 ilkbaharında üçüncü nesil Peugeot 208 sırtlayacak. Yeni nesil Corsa’nın prömiyeri ise 2027 sonbaharında düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Bu lansman, markanın daha önce sergilediği radikal GSE Vision Gran Turismo konseptinden iki yıl sonraya denk geliyor.

    Otomobilin 2027 sonbaharında gösterilmesine rağmen, müşterilere ilk teslimatların 2028 başında yapılması planlanıyor. Her iki model de Lancia Ypsilon ile birlikte Stellantis'in İspanya'daki Zaragoza fabrikasında aynı banttan inmeye devam edecek.

    Yeni nesil Opel Corsa böyle görünebilir: Ne zaman geliyor? Tam Boyutta Gör
    Geleceğin Opel Corsa’sı, mevcut modele kıyasla hafif bir büyüme göstererek yaklaşık 4,10 metre uzunluğa ulaşacak. Bu boyut artışı, araçta kullanılan batarya kimyasının değişmesine olanak tanıyor. Yüksek maliyetli NMC bataryaların yerini, enerji yoğunluğu biraz daha düşük ancak çok daha uygun maliyetli ve uzun ömürlü olan LFP bataryalar alacak.

    Peugeot 208 ile ilk kez kullanılacak "Steer-by-Wire" teknolojisi Corsa'ya da aktarılacak. Direksiyon simidi ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı tamamen ortadan kaldıran sistem; şehir içinde dönüş çapını küçültürken, yüksek hızlarda ve otoyolda hassasiyeti artıracak.

    Diğer taraftan Stellantis, içten yanmalı motora sahip mevcut Opel Corsa’yı bir süre daha pazarda tutmayı hedefliyor. Benzini tercih eden müşterileri kaybetmemek adına, mevcut nesil Corsa 2023'teki makyajın ardından ikinci bir güncel geçerek ömrünü uzatacak.

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