Yeni nesil Opel Corsa böyle görünebilir: Ne zaman geliyor?

Tamamen yeni STLA Small platformu ve tanıtım takvimi
Stellantis'in elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği STLA Small mimarisini ilk olarak 2027 ilkbaharında üçüncü nesil Peugeot 208 sırtlayacak. Yeni nesil Corsa’nın prömiyeri ise 2027 sonbaharında düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Bu lansman, markanın daha önce sergilediği radikal GSE Vision Gran Turismo konseptinden iki yıl sonraya denk geliyor.
Otomobilin 2027 sonbaharında gösterilmesine rağmen, müşterilere ilk teslimatların 2028 başında yapılması planlanıyor. Her iki model de Lancia Ypsilon ile birlikte Stellantis'in İspanya'daki Zaragoza fabrikasında aynı banttan inmeye devam edecek.
Peugeot 208 ile ilk kez kullanılacak "Steer-by-Wire" teknolojisi Corsa'ya da aktarılacak. Direksiyon simidi ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı tamamen ortadan kaldıran sistem; şehir içinde dönüş çapını küçültürken, yüksek hızlarda ve otoyolda hassasiyeti artıracak.
Diğer taraftan Stellantis, içten yanmalı motora sahip mevcut Opel Corsa’yı bir süre daha pazarda tutmayı hedefliyor. Benzini tercih eden müşterileri kaybetmemek adına, mevcut nesil Corsa 2023'teki makyajın ardından ikinci bir güncel geçerek ömrünü uzatacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: