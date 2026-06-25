Yeni nesil Peugeot 2008 netleşiyor: İşte muhtemel tasarımı

İçten yanmalı motora veda
Yeni nesil Peugeot 2008'in içten yanmalı motor geleneğini tamamen geride bırakarak yalnızca elektrikli bir model olarak yollara çıkacağı söyleniyor. Maliyeti düşürmek adına batarya teknolojisinde de değişikliğe gidilecek. Mevcut NMC (Nikel Manganez Kobalt) teknolojisi yerine daha ekonomik olan LFP (Lityum Demir Fosfat) kimyasının kullanılması muhtemel görünüyor. Bu değişimle birlikte yeni 2008'in tek şarjla WLTP döngüsüne göre en az 500 km menzil sunması hedefleniyor.
Boyutlar da küçülüyor
Otomotiv dünyasında "sürekli büyüme" trendi olsa da Peugeot, yeni 2008 modelini selefine göre biraz daha küçültmek niyetinde. Mevcut modelin 4.30 metrelik uzunluğu, 4.20 metre civarına çekilerek aracın Toyota C-HR ve Volkswagen T-Roc gibi rakiplerle daha doğrudan rekabet etmesi amaçlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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