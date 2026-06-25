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    Yeni nesil Peugeot 2008 netleşiyor: İşte muhtemel tasarımı

    Peugeot'nun popüler şehir SUV modeli 2008'in üçüncü nesli şekilleniyor. Tamamen elektrikli bir altyapıya geçiş yapacak aracın muhtemel tasarımını gözler önüne seren görseller paylaşıldı.

    Yeni nesil Peugeot 2008 netleşiyor: İşte muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör
    Stellantis çatısı altında yer alan Peugeot, sevilen şehir odaklı SUV modeli 2008'in yeni nesli için kolları sıvadı. Ünlü tasarımcı Julien Jodry, aracın üçüncü neslinin muhtemel tasarımını ortaya koyan görseller hazırladı. Yayınlanan dijital çizimler, Peugeot'nun Inception Concept, Polygon Concept ve yeni 3008/5008 modellerinden gelen tasarım çizgileri ile markanın bilinen gelecek planları doğrultusunda hazırlandı.

    İçten yanmalı motora veda

    Yeni nesil Peugeot 2008'in içten yanmalı motor geleneğini tamamen geride bırakarak yalnızca elektrikli bir model olarak yollara çıkacağı söyleniyor. Maliyeti düşürmek adına batarya teknolojisinde de değişikliğe gidilecek. Mevcut NMC (Nikel Manganez Kobalt) teknolojisi yerine daha ekonomik olan LFP (Lityum Demir Fosfat) kimyasının kullanılması muhtemel görünüyor.  Bu değişimle birlikte yeni 2008'in tek şarjla WLTP döngüsüne göre en az 500 km menzil sunması hedefleniyor.

    Yeni nesil Peugeot 2008 netleşiyor: İşte muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör

    Boyutlar da küçülüyor

    Otomotiv dünyasında "sürekli büyüme" trendi olsa da Peugeot, yeni 2008 modelini selefine göre biraz daha küçültmek niyetinde. Mevcut modelin 4.30 metrelik uzunluğu, 4.20 metre civarına çekilerek aracın Toyota C-HR ve Volkswagen T-Roc gibi rakiplerle daha doğrudan rekabet etmesi amaçlanıyor.

    Yeni nesil Peugeot 2008 netleşiyor: İşte muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör
    Hazırlanan dijital çizimler hem ön hem de arka bölümde üç yatay ışık çizgisinden oluşan yeni aydınlatma imzasını öne çıkarıyor. Ön tarafta üç parçalı LED gündüz ışıkları dikkat çekerken, ana far grubu bu LED imzasının merkezinde konumlanıyor. Arka tarafta ise benzer tasarıma sahip üç çizgili stop grubuna yer verilmiş.
    Yeni nesil Peugeot 2008 netleşiyor: İşte muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör
    Aracın iç mekanına ait herhangi bir görsel yok ancak Peugeot'nun burada "Polygon" konseptinden esinlenmesi bekleniyor. Bu doğrultuda direksiyon oranını en aza indirerek çok daha dinamik bir sürüş sağlayan, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen formdaki yeni Hypersquare direksiyon simidi opsiyonel olarak sunulabilir. Henüz tanıtım tarihi netleşmese de aracın Stellantis'in STLA One platformu üzerine inşa edileceği söyleniyor.
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    elektrikli otomobil, peugeot ve
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