Yeni nesil Peugeot 2008 netleşiyor: İşte muhtemel tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Stellantis çatısı altında yer alan Peugeot, sevilen şehir odaklı SUV modeli 2008'in yeni nesli için kolları sıvadı. Ünlü tasarımcı Julien Jodry, aracın üçüncü neslinin muhtemel tasarımını ortaya koyan görseller hazırladı. Yayınlanan dijital çizimler, Peugeot'nun Inception Concept, Polygon Concept ve yeni 3008/5008 modellerinden gelen tasarım çizgileri ile markanın bilinen gelecek planları doğrultusunda hazırlandı.

İçten yanmalı motora veda

Yeni nesil Peugeot 2008'in içten yanmalı motor geleneğini tamamen geride bırakarak yalnızca elektrikli bir model olarak yollara çıkacağı söyleniyor. Maliyeti düşürmek adına batarya teknolojisinde de değişikliğe gidilecek. Mevcut NMC (Nikel Manganez Kobalt) teknolojisi yerine daha ekonomik olan LFP (Lityum Demir Fosfat) kimyasının kullanılması muhtemel görünüyor. Bu değişimle birlikte yeni 2008'in tek şarjla WLTP döngüsüne göre en az 500 km menzil sunması hedefleniyor.

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Boyutlar da küçülüyor

Otomotiv dünyasında "sürekli büyüme" trendi olsa da Peugeot, yeni 2008 modelini selefine göre biraz daha küçültmek niyetinde. Mevcut modelin 4.30 metrelik uzunluğu, 4.20 metre civarına çekilerek aracın Toyota C-HR ve Volkswagen T-Roc gibi rakiplerle daha doğrudan rekabet etmesi amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Hazırlanan dijital çizimler hem ön hem de arka bölümde üç yatay ışık çizgisinden oluşan yeni aydınlatma imzasını öne çıkarıyor. Ön tarafta üç parçalı LED gündüz ışıkları dikkat çekerken, ana far grubu bu LED imzasının merkezinde konumlanıyor. Arka tarafta ise benzer tasarıma sahip üç çizgili stop grubuna yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Aracın iç mekanına ait herhangi bir görsel yok ancak Peugeot'nun burada "Polygon" konseptinden esinlenmesi bekleniyor. Bu doğrultuda direksiyon oranını en aza indirerek çok daha dinamik bir sürüş sağlayan, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen formdaki yeni Hypersquare direksiyon simidi opsiyonel olarak sunulabilir. Henüz tanıtım tarihi netleşmese de aracın Stellantis'in STLA One platformu üzerine inşa edileceği söyleniyor.

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Yeni nesil Peugeot 2008 netleşiyor: İşte muhtemel tasarımı

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