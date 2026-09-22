Yeni nesil Renault Captur geliyor: İşte muhtemel tasarımı

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Tam Boyutta Gör 2019 yılında satışa sunulan ve 2024 yılında kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçen ikinci nesil Renault Captur, Avrupa'da en çok satan ilk 10 SUV arasında yer alarak başarısını sürdürüyor. Fransız üretici B-SUV segmentindeki temsilcisinin üçüncü nesli üzerindeki geliştirme çalışmalarına hız verdi.

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Yeni nesil Captur'un 2027 yılının sonuna doğru gün yüzüne çıkması bekleniyor. Üçüncü nesil Captur altıncı nesil Renault Clio ile aynı CMF-B platformu üzerinde yükselecek. Araç dış tasarım tarafında ise oldukça belirgin bir değişim geçirecek.

Fransız yayın organı L'Argus tarafından paylaşılan render görselleri, yeni modelin 2024 yılında tanıtılan Embleme konseptinden esintiler taşıyan bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Belirgin gövde kıvrımları ve dikkat çekici arka stoplar, bu tasarımın öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

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Ön bölümün ise yeni Clio'dan önemli ölçüde farklılaşabileceğine dair bilgiler var. Gündüz farlarının ana far grubunun altında yatay biçimde konumlandırılması öngörülüyor. Bu tasarımın Captur'a daha yumuşak bir görünüm kazandıracağı belirtiliyor. Ön tasarımda ayrıca R-Space Lab konseptinden izler bulunabilir.

Kabin teknolojileri ve motor seçenekleri

İç mekanda elektrikli Renault 4 ve Renault 5 modelleriyle benzer tasarım ögelerini paylaşan modernize edilmiş bir kabin düzenine geçilecek. Araçta çift yatay ekrandan oluşan ve entegre Google uygulamalarına sahip openR link bilgi-eğlence sistemi sunulacak.

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Yeni Captur'da 160 beygir gücündeki 1.8 litrelik hibrit motorun satışların ana yükünü üstlenmesi bekleniyor. 120 beygirlik 1.2 Eco-G benzinli/LPG motor da seçenekler arasında yer alacak. Giriş seviyesinde 115 beygirlik 1.2 TCe motorun sunulması bekleniyor. Ancak Renault'nun 2030'a kadar Avrupa'da tamamen elektrikli modellere geçme hedefi nedeniyle bu versiyonun ömrü uzun olmayabilir.

Tamamen elektrikli Captur versiyonunun ise üretilmesi planlanmıyor. Fransa basınına göre Renault, elektrikli B-SUV pazarında tercihini Renault 4 E-Tech modelinden yana kullandığı için Captur ailesinde elektrikli seçeneğe yer vermeyecek.

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Yeni nesil Renault Captur geliyor: İşte muhtemel tasarımı

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