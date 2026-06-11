Yeni nesil Siri AI vs eski Siri: İşte tüm çarpıcı değişiklikler!

Siri AI neler yapabiliyor?
- Derinlemesine kişisel bağlam anlayışı
- Ekran üzerinde farkındalık
- Daha iyi uygulama entegrasyonu
- Daha doğal konuşmalar
- Görsel Zeka desteği
- Geliştirilmiş ses kalitesi
- Gelişmiş Kestirmeler otomasyonu
- Cihazlar arası süreklilik
- Gelişmiş dil anlama
- Güçlü gizlilik korumaları
- Hızlı sesli komutlar
- Zamanlayıcılar ve alarmlar
- Arama ve mesajlaşma
- Temel navigasyon istekleri
- Müzik çalma kontrolleri
- Basit akıllı ev komutları
Siri AI, yeni nesil Apple Intelligence modelleri üzerine kurulu, Apple'ın yeni yapay zeka destekli asistanı. Apple, Siri'yi kişisel bağlamı anlamak, ekrandaki içeriği analiz etmek, uygulamalar arasında eylemler gerçekleştirmek ve daha doğal konuşmalar sürdürmek için yeniden tasarlanmış.
Apple, Siri AI’ın kullanıcı gizliliğini korumak için cihaz içi zeka ve Özel Bulut Bilişim yoluyla istekleri işlediğini söylüyor.
Eski Siri öncelikle sesli komutları, basit aramaları, zamanlayıcıları, anımsatıcıları ve temel uygulama kontrollerini sağlıyordu. Faydalı olsa da, genellikle takip soruları ve karmaşık isteklerle başa çıkmakta zorlanıyordu.
Kişisel bağlamı anlıyor
Siri AI, izin verdiğinizde mesajlardan, e-postalardan, fotoğraflardan, notlardan ve diğer kişisel verilerden ilgili bilgilere güvenli bir şekilde erişebiliyor. Bu, soruları kendi bilgileriniz ve geçmişinize dayanarak yanıtlamasına olanak tanıyor. Örneğin; bir kişinin adresini bulmak istediğinizde, eski Siri Kişiler uygulamasını açmaya çalışıyordu. Yeni Siri, bu bilgiyi doğrudan mesajlarınızdan bulup yanıt verebiliyor.
Ekranınızda ne olduğunu görebiliyor
Uygulamalar arası çalışıyor
Eski Siri, uygulamaları açma, mesaj gönderme veya alarm kurma gibi temel uygulama komutlarını yerine getiriyordu. Siri AI, birden fazla uygulamada karmaşık görevleri gerçekleştirebiliyor. Amacı anlıyor ve daha önce birkaç manuel adım gerektiren eylemleri tamamlayabiliyor. Örneğin; Ayrıntılı seyahat planları oluşturma, Anımsatıcı ve takvim etkinliklerini yönetme, birden fazla uygulamadan bilgi alma, Apple ekosisteminde görevleri düzenleme, Doğal dil kullanarak gelişmiş Kestirmeler eylemlerini gerçekleştirme gibi birçok şeyi yapabiliyor.
Konuşmalar daha doğal hissettiriyor
Eski Siri genellikle tam ifade gerektiriyordu ve konuşmanın ortasında konu değiştirildiğinde zorlanıyordu. Siri AI daha doğal diyalogları destekliyor ve birden fazla istekte bağlamı koruyor. Her seferinde konuşmayı yeniden başlatmadan daha rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Bu, Siri'yi komut tabanlı bir sesli araçtan ziyade modern yapay zeka asistanlarına daha yakın hissettiriyor.
Yeni ses ve arayüz
Görsel Zeka ile çalışıyor
Gizlilik
Apple gizliliğe verdiği önemi sürdürüyor. Siri AI, güçlü yapay zeka modelleri kullanırken, Apple, isteklerin ya doğrudan cihazda ya da ek işlem gerektiğinde Özel Bulut Bilişim aracılığıyla işlendiğini söylüyor. Şirket, kişisel bilgilerin tüm süreç boyunca korunduğunu belirtiyor.
|Özellik
|Siri AI
|Eski Siri
|Konuşma yetenekleri
|Temel sesli komutlar
|Doğal karşılıklı konuşmalar
|Kişisel bağlam
|Sınırlı
|Kişisel bilgileri ve tercihleri anlıyor
|Ekran farkındalığı
|Yok
|Ekranda ne olduğunu anlayabiliyor
|Uygulama eylemleri
|Uygulamaları açma
|Uygulamalar arası derin işlemler
|Ses seçenekleri
|Sınırlı özelleştirme
|Daha etkileyici ve özelleştirilebilir ses
|Yazma yardımı
|Yok
|İçeriği yazmaya, özetlemeye ve iyileştirmeye yardımcı oluyor
|Görsel zeka
|Yok
|Kamerayla nesneleri ve bilgileri anlıyor
|Cihazlar arası süreklilik
|Sınırlı
|Apple cihazları arasında daha iyi senkronizasyon
|Bağlam koruma
|Zayıf
|Konuşmalar sırasında bağlamı koruyor
|Gizlilik işleme
|Çoğunlukla basit görevler için cihaz üzerinde
|Cihaz üzerinde artı Özel Bulut Bilişim
|Arayüz
|Geleneksel Siri açılır penceresi
|Yeni sistem genelinde yapay zeka deneyimi
|Doğal dil anlama
|Temel
|Gelişmiş akıl yürütme ve dil anlama
Siri AI hangi cihazlara geliyor 📲
Her Apple cihazı Siri AI’ı desteklemeyecek. Apple, gerekli işlem gücü nedeniyle bazı gelişmiş Apple Intelligence özelliklerini daha yeni donanımlarla sınırlandırıyor. iPhone 11 gibi eski modeller, iOS 27 güncellemesini alacak olsa da her Siri AI özelliğini almayacak. Siri AI şu anda betada ve yalnızca dil İngilizce olarak ayarlandığında kullanılabiliyor. Yapay zekalı Siri, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ve visionOS 27 güncellemesiyle geliyor.Kaynakça https://www.apple.com/apple-intelligence/ https://www.apple.com/tr/newsroom/2026/06/apple-introduces-siri-ai-a-profoundly-more-capable-and-personal-assistant/ https://www.macobserver.com/tips/round-ups/siri-ai-vs-old-siri-everything-that-changed/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: