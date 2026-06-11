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    Yeni nesil Siri AI vs eski Siri: İşte tüm çarpıcı değişiklikler!

    Apple, iOS 27, macOS 27 ve diğer yazılımlarla yapay zekalı Siri'yi tanıttı. Apple Intelligence destekli Siri AI, görünümü ve yetenekleriyle her zamankinden daha iyi. Peki, neler değişti?

    Yeni Siri AI vs Eski Siri farklar Tam Boyutta Gör
    WWDC 2026'da tanıtılan Siri AI ile Siri artık bağlamı daha iyi anlıyor, uygulamalarla etkileşim kuruyor, kişisel bilgileri hatırlıyor ve daha doğal konuşmalar gerçekleştiriyor. Eski Siri ile yeni Siri AI arasındaki fark, özellikle Apple ekosistemindeki kullanıcılar için oldukça büyük.

    Siri AI neler yapabiliyor?

    siri ai özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Derinlemesine kişisel bağlam anlayışı
    • Ekran üzerinde farkındalık
    • Daha iyi uygulama entegrasyonu
    • Daha doğal konuşmalar
    • Görsel Zeka desteği
    • Geliştirilmiş ses kalitesi
    • Gelişmiş Kestirmeler otomasyonu
    • Cihazlar arası süreklilik
    • Gelişmiş dil anlama
    • Güçlü gizlilik korumaları
    • Hızlı sesli komutlar
    • Zamanlayıcılar ve alarmlar
    • Arama ve mesajlaşma
    • Temel navigasyon istekleri
    • Müzik çalma kontrolleri
    • Basit akıllı ev komutları

    Siri AI, yeni nesil Apple Intelligence modelleri üzerine kurulu, Apple'ın yeni yapay zeka destekli asistanı. Apple, Siri'yi kişisel bağlamı anlamak, ekrandaki içeriği analiz etmek, uygulamalar arasında eylemler gerçekleştirmek ve daha doğal konuşmalar sürdürmek için yeniden tasarlanmış.

    Apple, Siri AI’ın kullanıcı gizliliğini korumak için cihaz içi zeka ve Özel Bulut Bilişim yoluyla istekleri işlediğini söylüyor.

    Eski Siri öncelikle sesli komutları, basit aramaları, zamanlayıcıları, anımsatıcıları ve temel uygulama kontrollerini sağlıyordu. Faydalı olsa da, genellikle takip soruları ve karmaşık isteklerle başa çıkmakta zorlanıyordu.

    Kişisel bağlamı anlıyor

    Siri AI kişisel bağlam Tam Boyutta Gör
    En büyük geliştirmelerden biri kişisel bağlam farkındalığı. Eski Siri, çoğu isteği bağımsız komutlar olarak ele alıyordu. Bir takip sorusu sorulduğunda, Siri genellikle ne demek istediğinizi anlayamıyordu.

    Siri AI, izin verdiğinizde mesajlardan, e-postalardan, fotoğraflardan, notlardan ve diğer kişisel verilerden ilgili bilgilere güvenli bir şekilde erişebiliyor. Bu, soruları kendi bilgileriniz ve geçmişinize dayanarak yanıtlamasına olanak tanıyor. Örneğin; bir kişinin adresini bulmak istediğinizde, eski Siri Kişiler uygulamasını açmaya çalışıyordu. Yeni Siri, bu bilgiyi doğrudan mesajlarınızdan bulup yanıt verebiliyor.

    Ekranınızda ne olduğunu görebiliyor

    Siri AI ekran farkındalığı Tam Boyutta Gör
    Ekran farkındalığı da önemli bir yenilik. Eski Siri, iPhone, iPad veya Mac ekranınızda görüntülenen içeriği anlayamıyordu. Siri AI, görüntülediğiniz içeriği analiz edip bu içeriğe göre işlem yapabiliyor. Apple buna ekran farkındalığı diyor. Örneğin; Birisi size Mesajlar'da bir adres gönderdiğinde, Siri AI’dan bu adresi rehberinizdeki kişiye eklemesini, bir etkinlik oluşturmasını ya da hızlıca yol tarifi vermesini isteyebiliyorsunuz.

    Uygulamalar arası çalışıyor

    Eski Siri, uygulamaları açma, mesaj gönderme veya alarm kurma gibi temel uygulama komutlarını yerine getiriyordu. Siri AI, birden fazla uygulamada karmaşık görevleri gerçekleştirebiliyor. Amacı anlıyor ve daha önce birkaç manuel adım gerektiren eylemleri tamamlayabiliyor. Örneğin; Ayrıntılı seyahat planları oluşturma, Anımsatıcı ve takvim etkinliklerini yönetme, birden fazla uygulamadan bilgi alma, Apple ekosisteminde görevleri düzenleme, Doğal dil kullanarak gelişmiş Kestirmeler eylemlerini gerçekleştirme gibi birçok şeyi yapabiliyor.

    Konuşmalar daha doğal hissettiriyor

    Eski Siri genellikle tam ifade gerektiriyordu ve konuşmanın ortasında konu değiştirildiğinde zorlanıyordu. Siri AI daha doğal diyalogları destekliyor ve birden fazla istekte bağlamı koruyor. Her seferinde konuşmayı yeniden başlatmadan daha rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Bu, Siri'yi komut tabanlı bir sesli araçtan ziyade modern yapay zeka asistanlarına daha yakın hissettiriyor.

    Yeni ses ve arayüz

    Siri AI görünümü Tam Boyutta Gör
    Apple, Siri'nin kişiliğini ve görünümünü yeniden tasarladı. Yeni asistan, daha etkileyici konuşma ve ses stili ve sunumu için ek özelleştirme seçenekleri sunuyor. Apple ayrıca, cihazlar arasında Siri'ye erişmenin yeni yollarını da tanıttı. “Hey Siri" komutuna ek olarak, Apple sistem kontrolleri ve arayüz entegrasyonları yoluyla erişim yöntemlerini genişletti.

    Görsel Zeka ile çalışıyor

    siri ai görsel zeka iphone Tam Boyutta Gör
    Eski Siri tamamen ses ve metne dayanıyordu. Siri AI artık Görsel Zeka ile birlikte çalışarak kullanıcıların kameralarını nesnelere, konumlara, ürünlere ya da bilgilere doğrultup bağlamsal yardım almalarına olanak tanıyor. Siri artık çevrenizdeki dünyayı anlama yeteneğine sahip.

    Gizlilik

    Apple gizliliğe verdiği önemi sürdürüyor. Siri AI, güçlü yapay zeka modelleri kullanırken, Apple, isteklerin ya doğrudan cihazda ya da ek işlem gerektiğinde Özel Bulut Bilişim aracılığıyla işlendiğini söylüyor. Şirket, kişisel bilgilerin tüm süreç boyunca korunduğunu belirtiyor.

    Siri AI vs Eski Siri
    Özellik Siri AI Eski Siri
    Konuşma yetenekleri Temel sesli komutlar Doğal karşılıklı konuşmalar
    Kişisel bağlam Sınırlı Kişisel bilgileri ve tercihleri ​​anlıyor
    Ekran farkındalığı Yok Ekranda ne olduğunu anlayabiliyor
    Uygulama eylemleri Uygulamaları açma Uygulamalar arası derin işlemler
    Ses seçenekleri Sınırlı özelleştirme Daha etkileyici ve özelleştirilebilir ses
    Yazma yardımı Yok İçeriği yazmaya, özetlemeye ve iyileştirmeye yardımcı oluyor
    Görsel zeka Yok Kamerayla nesneleri ve bilgileri anlıyor
    Cihazlar arası süreklilik Sınırlı Apple cihazları arasında daha iyi senkronizasyon
    Bağlam koruma Zayıf Konuşmalar sırasında bağlamı koruyor
    Gizlilik işleme Çoğunlukla basit görevler için cihaz üzerinde Cihaz üzerinde artı Özel Bulut Bilişim
    Arayüz Geleneksel Siri açılır penceresi Yeni sistem genelinde yapay zeka deneyimi
    Doğal dil anlama Temel Gelişmiş akıl yürütme ve dil anlama

    Siri AI hangi cihazlara geliyor 📲

    Her Apple cihazı Siri AI’ı desteklemeyecek. Apple, gerekli işlem gücü nedeniyle bazı gelişmiş Apple Intelligence özelliklerini daha yeni donanımlarla sınırlandırıyor. iPhone 11 gibi eski modeller, iOS 27 güncellemesini alacak olsa da her Siri AI özelliğini almayacak. Siri AI şu anda betada ve yalnızca dil İngilizce olarak ayarlandığında kullanılabiliyor. Yapay zekalı Siri, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ve visionOS 27 güncellemesiyle geliyor.

    Kaynakça https://www.apple.com/apple-intelligence/ https://www.apple.com/tr/newsroom/2026/06/apple-introduces-siri-ai-a-profoundly-more-capable-and-personal-assistant/ https://www.macobserver.com/tips/round-ups/siri-ai-vs-old-siri-everything-that-changed/
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