Yeni nesil Volkswagen Golf, efsane kasadan ilham alacak

Volkswagen CEO’su Thomas Schafer, geliştirme süreci devam eden yeni Golf hakkında oldukça iddialı konuşuyor. Schafer, geçtiğimiz yıl gördüğü ilk tam boyutlu prototipten fazlasıyla etkilendiğini belirterek, “Gördüğümde sadece vay canına diyebildim. Çok güzel” ifadelerini kullandı.
Modelin teknik tarafında ise önemli detaylar netleşmeye başlamış durumda. Volkswagen’in geliştirme sürecinden sorumlu ismi Kai Grünitz, Golf Mk9’un tasarımının neredeyse tamamlandığını ve şu an itibarıyla yüzde 96-97 seviyesine ulaştığını söylüyor. Daha da dikkat çekici olan ise yeni modelin tasarım DNA’sı. Buna göre Volkswagen, yeni Golf’te ilhamını markanın en sevilen nesillerinden biri olan Volkswagen Golf Mk4’ten alacak. Ancak buradaki hedef nostalji değil modern çizgilerle zamansız bir tasarım ortaya koymak.
Performans tutkunları için de önemli bir detay var. Elektrikli dönüşüme rağmen Golf GTI ve Golf R modellerinin bir süre daha içten yanmalı motorla sunulmaya devam etmesi bekleniyor. Bu da markanın sadık kullanıcı kitlesini kaybetmemek adına dengeli bir geçiş stratejisi izlediğini gösteriyor.
2028 civarında tanıtılması beklenen yeni Golf, eğer vadedilenleri karşılayabilirse, elektrikli otomobil çağında da adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.