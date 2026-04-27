Yeni nesil Volkswagen Golf, efsane kasadan ilham alacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, kompakt sınıfın efsane modeli Golf’ü tamamen yeni bir döneme hazırlıyor. Markanın üzerinde çalıştığı Volkswagen Golf Mk9, sadece yeni bir nesil değil aynı zamanda köklü bir dönüşümün de habercisi. Tamamen elektrikli olması beklenen model henüz yollara çıkmadan, şirket içinde büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Volkswagen CEO’su Thomas Schafer, geliştirme süreci devam eden yeni Golf hakkında oldukça iddialı konuşuyor. Schafer, geçtiğimiz yıl gördüğü ilk tam boyutlu prototipten fazlasıyla etkilendiğini belirterek, “Gördüğümde sadece vay canına diyebildim. Çok güzel” ifadelerini kullandı.

Modelin teknik tarafında ise önemli detaylar netleşmeye başlamış durumda. Volkswagen’in geliştirme sürecinden sorumlu ismi Kai Grünitz, Golf Mk9’un tasarımının neredeyse tamamlandığını ve şu an itibarıyla yüzde 96-97 seviyesine ulaştığını söylüyor. Daha da dikkat çekici olan ise yeni modelin tasarım DNA’sı. Buna göre Volkswagen, yeni Golf’te ilhamını markanın en sevilen nesillerinden biri olan Volkswagen Golf Mk4’ten alacak. Ancak buradaki hedef nostalji değil modern çizgilerle zamansız bir tasarım ortaya koymak.

Tam Boyutta Gör Golf Mk9’un en kritik değişimi ise kaputunun altında yatıyor. Yeni nesil modelin tamamen elektrikli olması bekleniyor ve bu doğrultuda Volkswagen’in yeni nesil SSP platformunu kullanacağı ifade ediliyor. Ancak marka, içten yanmalı motorlardan ani bir kopuş planlamıyor. Biri tamamen elektrikli yeni nesil, diğeri ise mevcut platform üzerinde geliştirilmeye devam eden içten yanmalı motorlu olmak üzere iki farklı Golf aynı anda satışta olacak.

Performans tutkunları için de önemli bir detay var. Elektrikli dönüşüme rağmen Golf GTI ve Golf R modellerinin bir süre daha içten yanmalı motorla sunulmaya devam etmesi bekleniyor. Bu da markanın sadık kullanıcı kitlesini kaybetmemek adına dengeli bir geçiş stratejisi izlediğini gösteriyor.

2028 civarında tanıtılması beklenen yeni Golf, eğer vadedilenleri karşılayabilirse, elektrikli otomobil çağında da adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni nesil Volkswagen Golf, efsane kasadan ilham alacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: