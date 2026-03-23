Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni nesil X3D işlemci geliyor: AMD Ryzen 9 9950X3D2 ortaya çıktı

    AMD’nin yeni nesil Ryzen 9 9950X3D2 işlemcisi CPU-Z’de görüntülendi. Yeni işlemci 200W TDP değeri ve gelişmiş yeni 3D V-Cache yapısıyla dikkatleri üstüne çekiyor.

    AMD’nin henüz resmi olarak tanıtmadığı yeni nesil işlemcisi Ryzen 9 9950X3D2’ye ilişkin sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak popüler donanım doğrulama aracı CPU-Z üzerinde ortaya çıkan bir kayıt, işlemcinin teknik detaylarına ışık tutarken aynı zamanda bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

    Çift önbellekli yeni nesil X3D

    Daha önce ASRock tarafından kısa süreliğine yayınlanan bir sayfa, AMD’nin ilk “çift önbellek” (dual-cache) tasarımına sahip Ryzen 9000X3D serisi işlemcisi üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu. Bu sayfa hızla kaldırılmış olsa da Ryzen 9 9950X3D2 modelinin varlığına dair güçlü bir işaret olarak değerlendirilmişti.

    Yeni sızıntı ise sosyal medyada donanım sızıntılarıyla tanınan momomo_us tarafından paylaşıldı. CPU-Z üzerinde işlemci adı açıkça “Ryzen 9 9950X3D2” olarak görünürken ekran görüntüsünde farklı bölümlerde hem 9950X3D hem de 9950X3D2 isimlerinin yer alması dikkat çekti.

    Sızıntının en dikkat çekici kısmı ise teknik özelliklerdeki tutarsızlıklar oldu. CPU-Z verilerine göre işlemci için belirtilen güç tüketimi (TDP) değeri, mevcut model olan AMD Ryzen 9 9950X3D’nin 170W seviyesinin üzerinde, 200W olarak görünüyor. Bu durum, söz konusu kaydın yeni modele ait olabileceğini düşündürüyor.

    Ancak önbellek tarafında önemli bir çelişki bulunuyor. CPU-Z kaydında işlemcinin L3 önbelleği 96 MB + 32 MB olmak üzere toplam 128 MB olarak listelenmiş durumda. Oysa beklentilere göre Ryzen 9 9950X3D2, her iki CCD (çekirdek yongası) üzerinde de 3D V-Cache barındıracak. Bu yapı, standart 32 MB L3 önbelleğe ek olarak her CCD için 64 MB daha eklenmesi anlamına geliyor. Bu da toplamda 192 MB L3 önbellek kapasitesine işaret ediyor.

    Bu uyumsuzluklar iki olasılığı gündeme getiriyor. İlk ihtimal, CPU-Z kaydının hatalı ya da sahte olması. Diğer ihtimal ise CPU-Z’nin henüz yeni nesil bu işlemciyi doğru şekilde tanıyacak güncellemeye sahip olmaması. Bu tür durumlar, özellikle piyasaya çıkmamış donanımlarda sıkça yaşanabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 5 saat önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    18 inç laptop çantası uydu kablosu ek sinyal kaybı arçelik çamaşır makinesi suyu ne zaman ısıtır inat tv m3u listesi sürekli farklı numaralardan aranıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y19S
    Vivo Y19S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum