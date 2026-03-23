Yeni nesil X3D işlemci geliyor: AMD Ryzen 9 9950X3D2 ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör AMD’nin henüz resmi olarak tanıtmadığı yeni nesil işlemcisi Ryzen 9 9950X3D2’ye ilişkin sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak popüler donanım doğrulama aracı CPU-Z üzerinde ortaya çıkan bir kayıt, işlemcinin teknik detaylarına ışık tutarken aynı zamanda bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Çift önbellekli yeni nesil X3D

Daha önce ASRock tarafından kısa süreliğine yayınlanan bir sayfa, AMD’nin ilk “çift önbellek” (dual-cache) tasarımına sahip Ryzen 9000X3D serisi işlemcisi üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu. Bu sayfa hızla kaldırılmış olsa da Ryzen 9 9950X3D2 modelinin varlığına dair güçlü bir işaret olarak değerlendirilmişti.

Yeni sızıntı ise sosyal medyada donanım sızıntılarıyla tanınan momomo_us tarafından paylaşıldı. CPU-Z üzerinde işlemci adı açıkça “Ryzen 9 9950X3D2” olarak görünürken ekran görüntüsünde farklı bölümlerde hem 9950X3D hem de 9950X3D2 isimlerinin yer alması dikkat çekti.

Sızıntının en dikkat çekici kısmı ise teknik özelliklerdeki tutarsızlıklar oldu. CPU-Z verilerine göre işlemci için belirtilen güç tüketimi (TDP) değeri, mevcut model olan AMD Ryzen 9 9950X3D’nin 170W seviyesinin üzerinde, 200W olarak görünüyor. Bu durum, söz konusu kaydın yeni modele ait olabileceğini düşündürüyor.

Ancak önbellek tarafında önemli bir çelişki bulunuyor. CPU-Z kaydında işlemcinin L3 önbelleği 96 MB + 32 MB olmak üzere toplam 128 MB olarak listelenmiş durumda. Oysa beklentilere göre Ryzen 9 9950X3D2, her iki CCD (çekirdek yongası) üzerinde de 3D V-Cache barındıracak. Bu yapı, standart 32 MB L3 önbelleğe ek olarak her CCD için 64 MB daha eklenmesi anlamına geliyor. Bu da toplamda 192 MB L3 önbellek kapasitesine işaret ediyor.

Bu uyumsuzluklar iki olasılığı gündeme getiriyor. İlk ihtimal, CPU-Z kaydının hatalı ya da sahte olması. Diğer ihtimal ise CPU-Z’nin henüz yeni nesil bu işlemciyi doğru şekilde tanıyacak güncellemeye sahip olmaması. Bu tür durumlar, özellikle piyasaya çıkmamış donanımlarda sıkça yaşanabiliyor.

