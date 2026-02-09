Yeni nesil Xbox detaylandı: Steam destekli ve Windows 11 tabanlı olacak

Temelinde Windows 11 olacak
Windows Central tarafından paylaşılan özel bilgilere göre Gen-10 Xbox (10. Nesil Xbox), Xbox One, Xbox Series X|S ve geriye dönük uyumlu tüm eski Xbox oyunlarını çalıştırmaya devam edecek. Aynı zamanda ise Steam gibi Windows 11 PC mağazalarındaki oyunlara da erişim sunacak.
Varsayılan olarak konsol deneyimi sunan arayüz, istenildiğinde tam Windows masaüstüne geçişe de izin verecek. Böylece cihaz, yalnızca bir oyun konsolu değil, aynı zamanda yayın bilgisayarı, yazılım geliştirme istasyonu veya müzik prodüksiyon aracı olarak da kullanılabilecek.
Microsoft’un bu yeni yaklaşımının ilk örneği zaten piyasada bulunan ASUS imzalı Xbox Ally. Xbox Ally’de, Windows’un gereksiz arka plan süreçleri devre dışı bırakılarak oyun öncelikli bir ortam oluşturuluyor. Bu yapı, Valve’ın Steam Deck’te sunduğu Linux tabanlı deneyime benzer şekilde kullanıcıya sistem üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Yeni nesil Xbox’ın da bu formülün daha gelişmiş bir versiyonu olması bekleniyor.
Hedef yıl 2027
Yeni nesil Xbox’ın zaman çizelgesi uzun süredir belirsizliğini korurken AMD CEO’su Lisa Su, yatırımcılarla yapılan bir toplantıda önemli bir detayı paylaştı. Su, Microsoft’un AMD imzalı yarı özel bir SoC kullanan yeni Xbox’ının geliştirme sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini ve 2027’de çıkış hedeflendiğini belirtti.
Su’nun bu ifadeleri muhtemelen donanımın ve üretimin hazır olacağı döneme işaret ediyor. Aktarılanlara göre ise 2027 tarihi, şirket içinde “en iyi ihtimal” olarak değerlendiriyor. Windows ve Xbox ekiplerinin Windows 11’in konsol benzeri, sorunsuz bir deneyim sunması için yoğun şekilde birlikte çalıştığı söyleniyor. Dolayısıyla çıkış tarihi, büyük ölçüde bu yazılım tarafındaki olgunluğa bağlı olacak.
Çoklu konsol yaklaşımına geçiş
Buna ek olarak, Microsoft’un birinci parti bir Xbox el konsolu geliştirme fikrinden tamamen vazgeçmediği ancak şu an önceliğin ana konsol platformunda olduğu belirtiliyor.
Gen-10 Xbox aynı zamanda ancak şu an önceliğin ana konsol platformunda olduğu belirtiliyor. Microsoft, yeni nesil Xbox ile “Xbox Everywhere” vizyonunu daha da ileri taşımayı hedefliyor. Bu yaklaşım, yalnızca donanım çeşitliliğini değil, mağaza özgürlüğünü de kapsıyor. Gelecekte Steam ve Epic Games Store gibi platformların da Xbox ekosistemine entegre edilmesi planlanıyor. Hatta geçtiğimiz dönemde Epic, kendi mağazasının böyle bir entegrasyona hazır olduğunu söylemişti.
Microsoft'un çapraz platform oynanış, çapraz kayıt ve çapraz satın alma konularına verdiği önem artarak devam ediyor. Xbox Play Anywhere programı bu vizyonun merkezinde yer alırken, şirketin oyunlarını PlayStation, Steam ve Nintendo Switch 2'ye daha agresif biçimde taşıması da bu stratejinin bir parçası olarak görülüyor. Geliştiricilere yönelik yeni açılımlar hakkında GDC 2026 kapsamında daha fazla detay paylaşılması bekleniyor.