Yeni nesil Xbox konsolu cep yakacak: Fiyatı 1800 dolar olabilir

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Microsoft’un yeni nesil Xbox planlarına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Şirketin 2027’nin tatil döneminde yeni Xbox el konsolu, 2028’in sonunda ise Project Helix kod adlı yeni nesil konsolunu piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Yeni konsolun fiyatı ise mevcut Series X’in 800 dolarlık fiyatının hayli üstünde olabilir.

Yeni Xbox el konsolu 2027’de geliyor

Fortune tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, yeni Xbox el konsolunu 2027’nin tatil sezonunda piyasaya sürmeyi hedefliyor. Cihazın Microsoft tarafından mı üretileceği yoksa Asus gibi bir donanım üreticisiyle iş birliği kapsamında mı geliştirileceği henüz netleşmiş değil.

Microsoft, daha önce Asus ile iş birliği yaparak Xbox Ally ve Xbox Ally X modellerini piyasaya sürmüştü. Şirketin yeni el konsolunda da benzer bir yaklaşım benimsemesi mümkün.

Xbox CEO'su Asha Sharma'nın Project Helix'i bir "cihaz ailesi" olarak tanımlaması da Microsoft'un yeni nesil donanım stratejisinin tek bir konsoldan ibaret olmayabileceğine işaret ediyor.

Yeni nesil Xbox 1.800 dolara kadar çıkabilir

Microsoft'un yeni nesil ana konsolunun ise 2028'in tatil döneminde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Aktarılanlara göre şirket, Project Helix'in tüketicilere 1.200 ila 1.800 dolar arasında bir fiyatla sunulabileceğini öngörüyor. Ancak mevcut öngörü, halihazırdaki maliyet senaryoları ve herhangi bir sübvansiyon olmaması durumu için geçerli.

Söz konusu fiyat aralığı, yeni Xbox'ın mevcut konsollardan önemli ölçüde daha pahalı olabileceğini gösteriyor. Ancak Microsoft'un donanımı sübvanse edip etmeyeceği ve nihai satış fiyatının ne olacağı henüz belli değil.

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Microsoft, geçen yıl AMD ile stratejik ve çok yıllı bir ortaklık duyurmuştu. İki şirket, yeni nesil Xbox konsolu da dahil olmak üzere bir cihaz portföyü üzerinde birlikte çalışacaklarını açıklamıştı. Bu iş birliği, Project Helix'in yanı sıra farklı Xbox cihazlarında da AMD işlemcilerinin ve grafik teknolojilerinin kullanılabileceğine işaret ediyor.

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Yeni nesil Xbox konsolu cep yakacak: Fiyatı 1800 dolar olabilir

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