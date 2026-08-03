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    Yeni nesil Xbox’ta fiziksel oyun desteği sürebilir

    Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolunda fiziksel oyun disklerinden tamamen vazgeçmeyebileceği öne sürüldü. İddiaya göre şirket, geriye dönük uyumluluk için disk desteğini koruyabilir.

    Yeni nesil Xbox’ta fiziksel oyun desteği sürebilir Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolunda fiziksel oyun desteğini tamamen kaldırmayabileceği öne sürüldü. Yeni bir iddiaya göre şirket, özellikle geriye dönük uyumluluk amacıyla disk desteğini korumayı değerlendiriyor. Bilindiği üzere Sony tarafı PlayStation için fiziksel disk üretimini sonlandırma kararı almıştı. Xbox tarafında bu hamle gerçekleşirse önemli bir avantaj elde edilebilir.

    Disk desteği korunabilir

    Sony'nin Ocak 2028 itibarıyla PlayStation oyun disklerinin üretimini durduracağını açıklamasının ardından Microsoft'un da yeni nesil "Project Helix" kod adlı Xbox konsolunda benzer bir dijital stratejiye yönelebileceğini iddia edilmişti.

    Ancak Digital Foundry kaynaklı yeni iddiaya göre Microsoft, Xbox'ın yeni CEO'su Asha Sharma’dan önce fiziksel disk desteğini sürdürmeyi planlıyordu. Bunun temel nedeni ise oyuncuların fiziksel oyun arşivlerini yeni nesil Xbox sistemlerinde de kullanabilmesini sağlamaktı.

    İddiaya göre Microsoft, dahili disk sürücüsü yerine harici bir disk sürücüsü ya da benzer bir çözüm sunarak fiziksel oyunların çalışmaya devam etmesini sağlayabilir. Bu yaklaşımın, şirketin üzerinde çalıştığı öne sürülen diskten dijitale geçiş sistemiyle de bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

    Mevcut durumda Microsoft içinde bu planın halen geçerli olup olmadığı ise bilinmiyor. Ancak Microsoft'un oyunculardan gelen tepkileri dikkate alarak disk desteğini tamamen terk etmeme ihtimali bulunuyor. Öte yandan fiziksel disk kararı sadece oyuncu tepkilerine bağlı olmayabilir. Zira finansal açıdan tamamen dijital ekosisteme geçiş daha mantıklı bir seçenek.

    Xbox CEO'su Asha Sharma’nın şirket CEO'su Satya Nadella tarafından belirlenen hedef doğrultusunda Xbox bölümünü gelecek mali yılda yeniden büyüme sürecine sokması bekleniyor. Bu nedenle yeni nesil Xbox'ın fiziksel disk desteğiyle ilgili nihai kararın oyuncu beklentileri kadar şirketin finansal hedeflerine de bağlı olacağı belirtiliyor.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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