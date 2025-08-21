Giriş
    Yeni Nio ES8, selefine göre %25 daha ucuz fiyatla satışa sunuldu

    Nio, üçüncü nesil ES8 SUV’unu tanıttı. Artan boyutları, daha gelişmiş teknolojileri ve buna rağmen düşen fiyatlarıyla dikkat çeken elektrikli SUV, batarya kiralama opsiyonuyla da satın alınabiliyor.

    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, amiral gemisi SUV modeli ES8’in üçüncü neslini bugün resmi olarak tanıttı. Yeni ES8, boyutları ve teknolojik özellikleriyle önceki nesillere göre ciddi bir güncelleme sunarken, ön satış fiyatları da dikkat çekici şekilde düşürüldü.

    Nio’nun büyük elektrikli SUV’u, 100 kWsa batarya paketi ve yaklaşık 58 bin dolarlık ön satış fiyatıyla sunuluyor. Bu, bir önceki 100 kWsa’lik ES8 modeline kıyasla yüzde 25 indirim yapıldığı anlamına geliyor. Ayrıca, BaaS (Batarya Kiralama) planı kapsamında fiyat 43 bin dolara kadar düşüyor ve Tesla Model Y L’nin Çin’deki başlangıç fiyatının altında kalıyor.

    Yeni Nio ES8, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Nio ES8, selefine göre %25 daha ucuz fiyatla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Üçüncü nesil ES8, üç donanım seçeneğiyle sunuluyor: altı kişilik Executive Luxury Edition, yedi kişilik Executive Luxury Edition ve altı kişilik Executive Signature Edition. Yeni ES8'in boyutları önceki nesle göre büyütülerek orta-üst sınıf SUV’dan büyük SUV kategorisine taşındı. Söz konusu model; 5.280 mm uzunluğa, 2.010 mm genişliğe, 1.800 mm yüksekliğe ve 3.250 mm aks mesafesine sahip..

    900V yüksek voltajlı platform üzerine inşa edilen ES8, 100 kWsa bataryasıyla CLTC standardında 635 kilometre menzil sunuyor ve 4C şarj hızını destekliyor. Gelecekte 120 kWsa seçeneğiyle 5C hızlı şarj desteği de sunulacak.

    Tasarım anlamında da ES8 yenilenmiş bir yüzle geliyor ve ilk kez geniş bir ön bagaj sunuyor. İçeride ve dışarıda lüks detaylara sahip yeni ES8, Nio’nun kendi geliştirdiği Shenji NX9031 otonom sürüş çipine sahip. Bu çip, dört Nvidia Orin X çipinin hesaplama gücüne eşdeğer performans sunuyor.

    Yeni Nio ES8, selefine göre %25 daha ucuz fiyatla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Araç ayrıca üç LiDAR sistemiyle donatıldı. Tavan üzerindeki ana LiDAR, 500 metreye kadar algılama yaparken, iki yan LiDAR 120 derecelik geniş açıya sahip. Önceki nesilde yalnızca bir tavan LiDAR’ı bulunuyordu.

    Yeni ES8, ET9 sedanla aynı çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ile 520 kW (707 beygir) maksimum güç ve 700 Nm maksimum tork sağlıyor. Bu güç aktarma sistemi, aracın 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 4 saniyede tamamlamasını mümkün kılıyor.

