Nissan'ın 100 km'de 3.9 litre yakan SUV'u Türkiye'ye geliyor

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Nissan, Avrupa ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Markanın yeni nesil Kicks modeli, İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretilecek ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Nissan'ın açıklamasında Türkiye de yer alıyor ancak Nissan Kicks e-POWER'ın Türkiye'ye gelmesi 2028'in ortalarını bulacak.

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Nissan Kicks Sunderland’de üretilecek

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Yeni Nissan Kicks, 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Sunderland Fabrikası’nda üretilecek 10. model olacak.

Fabrikada bugüne kadar Bluebird, Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30, JUKE, Qashqai ve LEAF modellerinin üretimi gerçekleştirildi.

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1986 yılında ilk Nissan Bluebird’ün üretim hattından çıkmasından bu yana Sunderland Fabrikası’nda 12 milyon araç üretildi. Nissan, tesisin dünya genelinde 100’den fazla pazara araç gönderdiğini belirtiyor.

Nissan Sunderland Fabrikası Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adam Pennick, Kicks’in üretim kararını değerlendirirken, yeni modelin tesisin 40. yıl kutlamaları için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

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Kicks e-POWER’ın, Sunderland’de halihazırda üretilen Qashqai e-POWER, JUKE ve LEAF ile birlikte tesisin elektrifikasyon odaklı üretim yapısındaki yerini alması planlanıyor.

Kicks’te üçüncü nesil e-POWER teknolojisi

Yeni Nissan Kicks’in Avrupa versiyonunun en önemli özelliklerinden biri, markanın üçüncü nesil e-POWER hibrit teknolojisine sahip olması olacak.

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Nissan’ın e-POWER sisteminde benzinli motor doğrudan tekerleklere güç aktarmıyor. Benzinli motor elektrik üretmek ve bataryayı beslemek için kullanılırken, tekerlekleri yalnızca elektrik motoru hareket ettiriyor.

Bu sistem, elektrikli otomobillerdeki anlık gaz tepkisi ve akıcı hızlanma karakterini, benzinli araçlarda olduğu gibi yakıt ikmali yapılabilmesiyle bir araya getiriyor.

Yeni Nissan Kicks e-Power'ın Japonya'da tanıtılan versiyonunda 143 beygir gücünde elektrik motoru ve jeneratör görevi gören 98 beygir gücünde 1.4 litrelik benzinli motor görev yapıyor. Bu sistem sayesinde, en verimli 2WD versiyonu 100 kilometrede ortalama 3.9 litre yakıt tüketiyor.

Nissan, 2016 yılında kullanıma sunulan e-POWER teknolojisini bugüne kadar dünya genelinde 1,9 milyondan fazla araçta kullandığını açıklıyor. Bu araçların yaklaşık 200 bini İngiltere’de üretilen Qashqai e-POWER modellerinden oluşuyor.

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Yeni Nissan Kicks e-POWER Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu

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