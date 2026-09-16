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    Nissan'ın 100 km'de 3.9 litre yakan SUV'u Türkiye'ye geliyor

    Nissan'ın üçüncü nesil e-POWER teknolojisiyle İngiltere'de üretilecek olan yeni Nissan Kicks, 2028'de Türkiye'de satışa sunulacak. Kicks, İngiltere üretimi sayesinde ek vergiden sıyrılıyor. 

    Yeni Nissan Kicks e-POWER Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu Tam Boyutta Gör

    Nissan, Avrupa ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Markanın yeni nesil Kicks modeli, İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretilecek ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Nissan'ın açıklamasında Türkiye de yer alıyor ancak Nissan Kicks e-POWER'ın Türkiye'ye gelmesi 2028'in ortalarını bulacak. 

    Nissan Kicks Sunderland’de üretilecek

    Yeni Nissan Kicks e-POWER Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu Tam Boyutta Gör

    Yeni Nissan Kicks, 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Sunderland Fabrikası’nda üretilecek 10. model olacak.

    Fabrikada bugüne kadar Bluebird, Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30, JUKE, Qashqai ve LEAF modellerinin üretimi gerçekleştirildi.

    Yeni Nissan Kicks e-POWER Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu Tam Boyutta Gör

    1986 yılında ilk Nissan Bluebird’ün üretim hattından çıkmasından bu yana Sunderland Fabrikası’nda 12 milyon araç üretildi. Nissan, tesisin dünya genelinde 100’den fazla pazara araç gönderdiğini belirtiyor.

    Nissan Sunderland Fabrikası Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adam Pennick, Kicks’in üretim kararını değerlendirirken, yeni modelin tesisin 40. yıl kutlamaları için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

    Yeni Nissan Kicks e-POWER Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu Tam Boyutta Gör

    Kicks e-POWER’ın, Sunderland’de halihazırda üretilen Qashqai e-POWER, JUKE ve LEAF ile birlikte tesisin elektrifikasyon odaklı üretim yapısındaki yerini alması planlanıyor.

    Kicks’te üçüncü nesil e-POWER teknolojisi

    Yeni Nissan Kicks’in Avrupa versiyonunun en önemli özelliklerinden biri, markanın üçüncü nesil e-POWER hibrit teknolojisine sahip olması olacak.

    Yeni Nissan Kicks e-POWER Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu Tam Boyutta Gör

    Nissan’ın e-POWER sisteminde benzinli motor doğrudan tekerleklere güç aktarmıyor. Benzinli motor elektrik üretmek ve bataryayı beslemek için kullanılırken, tekerlekleri yalnızca elektrik motoru hareket ettiriyor.

    Bu sistem, elektrikli otomobillerdeki anlık gaz tepkisi ve akıcı hızlanma karakterini, benzinli araçlarda olduğu gibi yakıt ikmali yapılabilmesiyle bir araya getiriyor.

    Yeni Nissan Kicks e-Power'ın Japonya'da tanıtılan versiyonunda 143 beygir gücünde elektrik motoru ve jeneratör görevi gören 98 beygir gücünde 1.4 litrelik benzinli motor görev yapıyor. Bu sistem sayesinde, en verimli 2WD versiyonu 100 kilometrede ortalama 3.9 litre yakıt tüketiyor.

    Nissan, 2016 yılında kullanıma sunulan e-POWER teknolojisini bugüne kadar dünya genelinde 1,9 milyondan fazla araçta kullandığını açıklıyor. Bu araçların yaklaşık 200 bini İngiltere’de üretilen Qashqai e-POWER modellerinden oluşuyor.

     
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