2026 Nissan Navara tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Yeni Navara’nın dış tasarımı, markanın pickup mirasından izler taşıyor. V-motion ön ızgara güçlü bir karakter yaratırken, turuncu çerçeveli üç parçalı hava girişleri ilk nesle gönderme yapıyor. C biçimli far tasarımı da modele daha sert ve güncel bir görünüm kazandırıyor. İç mekânda ise 7 inçlik dijital gösterge ekranı ve kablosuz Apple CarPlay/Android Auto destekli 9 inç multimedya sistemi standart olarak sunuluyor.
Kaputun altında 2.4 litrelik turbo dizel motor bulunuyor. 204 hp güç ve 470 Nm tork üreten bu motor, 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. 7,7 lt/100 km’lik tüketim değeriyle güç ve verimlilik arasında dengeli bir yapı sunuyor. Yük kapasitesi ise versiyona göre 950 ile 1047 kg arasında değişiyor. Yeni elektrikli direksiyon sistemi de (EPS) manevra kolaylığı ve daha keskin yol tutuşu sağlıyor.
Güvenlik tarafında ise akıllı hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı, acil şerit düzeltme desteği ve trafik işareti tanıma özellikleri dâhil kapsamlı bir gelişmiş sürüş asistan sistemleri (ADAS) paketi bulunuyor.
