Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2026 Nissan Navara tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Nissan, tamamen yenilenen Navara’yı tanıttı. Güçlü dizel motoru, gelişmiş dört çeker sistemi ve modern teknolojileriyle model, 2026’nın ilk çeyreğinde satışa çıkacak.

    Yeni Nissan Navara tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nissan, tamamen yenilenen Navara'yi resmi olarak tanıttı. Bu kez Mitsubishi Triton/L200'ü temel alan model, 2026'nın ilk çeyreğinde Avustralya ve Yeni Zelanda'da satışa sunulacak. Navara, yeni nesilde hem daha modern hem de bölge koşullarına özel geliştirmelerle geliyor.

    Yeni Navara’nın dış tasarımı, markanın pickup mirasından izler taşıyor. V-motion ön ızgara güçlü bir karakter yaratırken, turuncu çerçeveli üç parçalı hava girişleri ilk nesle gönderme yapıyor. C biçimli far tasarımı da modele daha sert ve güncel bir görünüm kazandırıyor. İç mekânda ise 7 inçlik dijital gösterge ekranı ve kablosuz Apple CarPlay/Android Auto destekli 9 inç multimedya sistemi standart olarak sunuluyor.

    Kaputun altında 2.4 litrelik turbo dizel motor bulunuyor. 204 hp güç ve 470 Nm tork üreten bu motor, 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. 7,7 lt/100 km’lik tüketim değeriyle güç ve verimlilik arasında dengeli bir yapı sunuyor. Yük kapasitesi ise versiyona göre 950 ile 1047 kg arasında değişiyor. Yeni elektrikli direksiyon sistemi de (EPS) manevra kolaylığı ve daha keskin yol tutuşu sağlıyor.

    Yeni Nissan Navara tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Navara’nın dört tekerlekten çekiş sistemi, sürüş koşullarına göre otomatik olarak iki veya dört çeker moda geçiyor. Tüm versiyonlarda elektronik diferansiyel kilidi standart olarak sunuluyor. Ayrıca süspansiyon, Okyanusya’nın zorlu yol koşulları göz önüne alınarak yeniden ayarlanmış.

    Güvenlik tarafında ise akıllı hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı, acil şerit düzeltme desteği ve trafik işareti tanıma özellikleri dâhil kapsamlı bir gelişmiş sürüş asistan sistemleri (ADAS) paketi bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rulman uğultu sesi tkgs kanal listesi jaguar x type 2.0 dizel yorum atari oyunları indir mrt etiketi nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum