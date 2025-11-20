2026 Nissan Navara tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, tamamen yenilenen Navara'yi resmi olarak tanıttı. Bu kez Mitsubishi Triton/L200'ü temel alan model, 2026'nın ilk çeyreğinde Avustralya ve Yeni Zelanda'da satışa sunulacak. Navara, yeni nesilde hem daha modern hem de bölge koşullarına özel geliştirmelerle geliyor.

Yeni Navara’nın dış tasarımı, markanın pickup mirasından izler taşıyor. V-motion ön ızgara güçlü bir karakter yaratırken, turuncu çerçeveli üç parçalı hava girişleri ilk nesle gönderme yapıyor. C biçimli far tasarımı da modele daha sert ve güncel bir görünüm kazandırıyor. İç mekânda ise 7 inçlik dijital gösterge ekranı ve kablosuz Apple CarPlay/Android Auto destekli 9 inç multimedya sistemi standart olarak sunuluyor.

Kaputun altında 2.4 litrelik turbo dizel motor bulunuyor. 204 hp güç ve 470 Nm tork üreten bu motor, 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. 7,7 lt/100 km’lik tüketim değeriyle güç ve verimlilik arasında dengeli bir yapı sunuyor. Yük kapasitesi ise versiyona göre 950 ile 1047 kg arasında değişiyor. Yeni elektrikli direksiyon sistemi de (EPS) manevra kolaylığı ve daha keskin yol tutuşu sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Navara’nın dört tekerlekten çekiş sistemi, sürüş koşullarına göre otomatik olarak iki veya dört çeker moda geçiyor. Tüm versiyonlarda elektronik diferansiyel kilidi standart olarak sunuluyor. Ayrıca süspansiyon, Okyanusya’nın zorlu yol koşulları göz önüne alınarak yeniden ayarlanmış.

Güvenlik tarafında ise akıllı hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı, acil şerit düzeltme desteği ve trafik işareti tanıma özellikleri dâhil kapsamlı bir gelişmiş sürüş asistan sistemleri (ADAS) paketi bulunuyor.

