Nissan’dan 19.400 dolara 320 km elektrik menzilli hibrit SUV: Nissan NX7

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nissan, yeni hibrit SUV modeli NX7'yi 19 bin 400 dolarlık başlangıç fiyatıyla ön satışa sundu. Dongfeng iş birliğiyle geliştirilen araç, 40,9 kilovatsaatlik bataryasıyla tam 320 kilometre elektrikli menzil sunuyor. Toplam menzili bin 666 kilometreye ulaşan model, kabin içinde 17,3 inçlik dev ekranı, gelişmiş yapay zeka sistemi, masaj işlevli koltukları ve dahili buzdolabıyla yüksek konfor vaat ediyor. Üst donanım seçeneği ise LiDAR sensörü ve şehir içi otonom sürüş desteğiyle öne çıkıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nissan, yeni SUV modeli NX7’nin Çin'deki ön satışlarını başlattı. Nissan’ın AI Cloud-Power hibrit platformunu kullanan model, 27 Kasım’da Guangzhou Otomobil Fuarı’nda resmen satışa sunulacak. Üç donanım seçeneği bulunan NX7’nin Çin’deki ön satış fiyatları 129.900-149.900 yuan (19.400-22.400 dolar) arasında değişiyor.

40,9 kWsa batarya tüm versiyonlarda standart

NX7’nin şarj edilebilir hibrit sistemi, 98 beygir güç üreten 1,5 litrelik atmosferik benzinli motoru, 170 kW gücündeki elektrik motoruyla birleştiriyor. Tüm versiyonlarda CATL tarafından tedarik edilen 40,9 kWsa'lik LFP batarya bulunuyor. Nissan, modelin CLTC ölçümüne göre 320 km tamamen elektrikli menzil, dolu depo ve bataryayla da 1.666 km toplam menzil sunduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör 4.785 mm uzunluğundaki NX7; 1.920 mm genişliğe, 1.660 mm yüksekliğe ve 2.815 mm aks mesafesine sahip. Nissan’ın “N” serisindeki tasarım çizgisini sürdüren SUV’de bölünmüş farlar, aydınlatmalı marka logosu ve yarı gizli kapı kolları kullanılıyor. Jant seçenekleri ise 18 ve 19 inç.

Masajlı koltuklar, buzdolabı ve büyük bagaj

Kabinin merkezinde 17,3 inçlik 3K dokunmatik ekran yer alıyor. Dijital gösterge paneline, sürücünün önüne 55 inçlik görüntü yansıtabilen artırılmış gerçeklik destekli head-up display eşlik ediyor.

Qualcomm Snapdragon 8295P işlemciyle çalışan Nissan OS 3.0, iFlytek iş birliğiyle geliştirilmiş. Sistem; sesli komut, yüz tanıma ve kişiselleştirilmiş kullanıcı ayarlarını destekliyor.

Tam Boyutta Gör Koltuklarda sensörler ve hava kesecikleri aracılığıyla oturma desteğini ayarlayan bir yapı kullanılıyor. Dört oturma pozisyonunda ısıtma, havalandırma ve 12 noktalı masaj sunulurken ön koltuklar yatırılarak dinlenme alanı oluşturulabiliyor.

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NX7’de ayrıca 6,33 litrelik buzdolabı bulunuyor. Çift katlı bagajın açıklanan hacmi 783 litre; arka koltuklar katlandığında bu alan 1.878 litreye çıkıyor.

Üst donanım 320 Ultra, tavana yerleştirilen LiDAR sensörü ve Momenta R7 sürüş destek sistemiyle ayrılıyor. Sistem, şehir içinde navigasyon destekli sürüş kapsamında yoğun trafik ve kavşak geçişleri gibi durumlarda sürücüye yardımcı oluyor.

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Yeni Nissan NX7 hibrit SUV ön satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

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