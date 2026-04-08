Nissan'dan 20 bin dolarlık elektrikli SUV: %10-80 şarj sadece 12 dakika

%10-80 dolum sadece 12 dakika
Nissan NX8, markanın Çin’de hızla büyüyen yeni enerjili araç (NEV) segmentindeki en iddialı hamlelerinden biri olarak konumlanıyor. Aile odaklı bir SUV olarak geliştirilmesine rağmen, üst segment elektrikli araçlarda gördüğümüz birçok ileri teknoloji özelliği bünyesinde barındırıyor.
Model, Tianyan Architecture 2.0 platformu üzerine inşa edilirken, hem elektrikli hem de menzil uzatıcı versiyonlarda 800V silikon karbür altyapı kullanılıyor. Bu sayede daha hızlı şarj ve daha yüksek verimlilik sağlanıyor.
Menzil uzatıcı versiyon ise 1.5 litrelik turbo benzinli motoru, 250 kW’lık elektrik motoruyla birleştiriyor. Bu versiyon 310 km saf elektrikli menzil sunarken, toplamda 1.450 km’ye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Batarya boşaldığında yakıt tüketimi ise 4,51 L/100 km olarak açıklanıyor.
İç mekânda ise geniş ekran teknolojisi öne çıkıyor. Araçta çift 15.6 inç ekran, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 63 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display yer alıyor. Bu ekranlara güç veren Nissan OS 2.0 işletim sistemi, Qualcomm 8295P işlemciyle destekleniyor.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz