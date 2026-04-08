    Nissan'dan 20 bin dolarlık elektrikli SUV: %10-80 şarj sadece 12 dakika

    Nissan, NX8 SUV modelini Çin’de satışa sundu. Elektrikli ve menzil uzatıcı versiyonlarıyla gelen model; 650 km menzil, ultra hızlı şarj ve iddialı fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Nissan, Çin pazarında yeni nesil SUV modeli NX8’i resmen satışa sundu. Hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcı (EREV) versiyonlarla sunulan model, lansmana özel yaklaşık 22 bin dolardan başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. Master Edition adı verilen en pahalı versiyon ise 27.600 dolar.

    %10-80 dolum sadece 12 dakika

    Nissan NX8, markanın Çin’de hızla büyüyen yeni enerjili araç (NEV) segmentindeki en iddialı hamlelerinden biri olarak konumlanıyor. Aile odaklı bir SUV olarak geliştirilmesine rağmen, üst segment elektrikli araçlarda gördüğümüz birçok ileri teknoloji özelliği bünyesinde barındırıyor.

    Model, Tianyan Architecture 2.0 platformu üzerine inşa edilirken, hem elektrikli hem de menzil uzatıcı versiyonlarda 800V silikon karbür altyapı kullanılıyor. Bu sayede daha hızlı şarj ve daha yüksek verimlilik sağlanıyor.

    Nissan, NX8’i iki farklı elektrikli çözümle sunuyor. Tam elektrikli versiyon, 215 kW ve 250 kW güç seçeneklerine sahip tek motorlu bir yapı kullanıyor ve 81 kWsa'e kadar batarya kapasitesi sunuyor. CLTC normuna göre maksimum 650 km menzil vadediliyor. Hızlı şarj tarafında ise 463 kW tepe güç sayesinde batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 12 dakikada dolabiliyor.

    Menzil uzatıcı versiyon ise 1.5 litrelik turbo benzinli motoru, 250 kW’lık elektrik motoruyla birleştiriyor. Bu versiyon 310 km saf elektrikli menzil sunarken, toplamda 1.450 km’ye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Batarya boşaldığında yakıt tüketimi ise 4,51 L/100 km olarak açıklanıyor.

    Teknoloji tarafında NX8 oldukça iddialı. Araçta Lidar dahil toplam 29 sensör bulunuyor. Bu sistemler sayesinde otoyolda ve şehir içinde gelişmiş otonom sürüş destekleri (NOA) ve otomatik park gibi fonksiyonlar sunuluyor. Sistem, Çinli otonom sürüş şirketi Momenta’nın yapay zekâ destekli öğrenme modeliyle çalışıyor.

    İç mekânda ise geniş ekran teknolojisi öne çıkıyor. Araçta çift 15.6 inç ekran, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 63 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display yer alıyor. Bu ekranlara güç veren Nissan OS 2.0 işletim sistemi, Qualcomm 8295P işlemciyle destekleniyor.

